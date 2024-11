“บุ๋น-เปรม” ส่งตรงความอบอุ่น!! ผ่านซิงเกิลใหม่ “กว่าจะรักเท่านี้ (Hold My Hand)”

อบอุ่นหัวใจไปกับคู่จิ้นคู่ฮอต “บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย, เปรม-วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์” สังกัด “GMMTV” กับซิงเกิลใหม่ล่าสุด “กว่าจะรักเท่านี้ (Hold My Hand)” ที่ทั้งคู่คว้าไมค์ร้องเพลงความหมายดีๆ ในสไตล์ ป๊อป กับจังหวะดนตรีที่สนุกๆ รวมถึงบีทของเพลงที่แปลกใหม่ และท่อนแร็ปจากหนุ่ม “บุ๋น” ถ่ายทอดลงในเพลงได้อย่างลงตัว โดยได้คนดนตรีคุณภาพ “ก๊อป โปสการ์ด(Gop Poscard), ธานี วงศ์นิวัติขจร (ThaneeWongniwatkajorn)” แต่งเนื้อร้อง-ทำนอง และ “เอฟู ณรงค์ศักดิ์ (AFU Narongsak)” นั่งแท่นProducer สร้างสรรค์ผลงานเพลงให้ได้ละมุนสุดๆ“บุ๋น-เปรม” เผยว่า “รู้สึกตื่นเต้นมากๆ เป็นเพลงแรกกับ GMMTV ‘กว่าจะรักเท่านี้ (Hold My Hand)’ ที่พวกเราตั้งใจกันมากๆ แม้ว่าจะร้องไม่ได้ยากมากเท่าไหร่ แต่จะมียากนิดนึงตรงท่อนแร็ปของบุ๋นครับ เพราะเป็นเพลงแรกเลยที่ได้ร้องแร็ป แต่รับรองว่าทำออกมาเต็มที่แน่นอน และเพลงนี้ยังมีความหมายดีมากๆ คล้ายกับเราสองคนที่รักกัน และกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องผ่านอะไรมามากมายด้วยกัน กว่าจะมารู้ใจกันและอยู่เคียงข้างกันแบบนี้ หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้เหมือนที่บุ๋นกับเปรมชอบนะครับ ก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยครับ”ติดตามฟังซิงเกิล “กว่าจะรักเท่านี้ (Hold My Hand)” จากเสียงร้องของ 2 หนุ่มฮอต “บุ๋น-เปรม” และรับชมมิวสิควีดิโอได้แล้ววันนี้ที่ YouTube : GMMTV RECORDS และ Music Streaming ทุกช่องทาง สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV