STARLUX Airlines มอบประสบการณ์ระดับ Luxury เหินฟ้าสู่ไต้หวัน สัมผัสเสน่ห์สุดประทับใจ ทั้งการเดินทางและท่องเที่ยว

ไต้หวัน ดินแดนแห่งภูเขาสูง ชายหาดสวยงาม วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และอาหารอร่อย กำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากยิ่งขึ้น! ด้วยเสน่ห์ที่หลากหลาย ทั้งธรรมชาติอันบริสุทธิ์ เมืองใหญ่ที่ทันสมัยและวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนและญี่ปุ่น ทำให้ไต้หวันเป็นประเทศที่น่าค้นหาและเพื่อตอบรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นล่าสุดสายการบินใหม่สัญชาติไต้หวัน ได้เข้ามาเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ทำให้เกิดทางเลือกใหม่ สำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวัน โดยมีทั้งเที่ยวบินที่บินตรงจาก กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่ สู่เมืองไทเป ในไต้หวัน เสริมการเดินทางให้ไปเที่ยวไต้หวันเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายยิ่งกว่าเดิมSTARLUX Airlines (สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์) จัดได้ว่าคือตัวเลือกในการเดินทางไปไต้หวันที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นสายการบินไต้หวันน้องใหม่ที่เปิดให้บริการจากเมืองไทยตั้งแต่ปี 2020 พร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางในแบบฉบับความหรูหราและความสะดวกสบายอย่างครบครัน ภายใต้แนวคิด Born with Luxury, Shining like STARS โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยและบริการสุดพิเศษที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อมอบบรรยากาศการเดินทางและประสบ การณ์การสุดประทับใจ ตั้งแต่ที่นั่งระดับ Economy ไปจนถึง First Class โดยมีให้เลือกถึง 4 ระดับที่นั่ง ได้แก่ Economy Class, Premium Economy (เครื่อง Airbus A350-900), Business Class และ First Class(เครื่อง Airbus A350-900), ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากมาย ที่พร้อมจะทำให้การเดินทางของคุณเป็นมากกว่าการเดินทางเพราะทุกการเดินทางคือประสบการณ์ที่นักเดินทางจะไม่มีวันลืม STARLUX Airlines (สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์) จึงให้ความสำคัญกับ “5 สัมผัส” ที่จะสร้างบรรยากาศการเดินทางของทุกคนกลายเป็นการเดินทางที่แสนพิเศษ ด้วยการใส่ใจในทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็น การมองเห็น, รสสัมผัส, กลิ่นสัมผัส, เสียงสัมผัส และ การสัมผัส โดยนับเป็นจุดเด่นที่ทำให้ทุกการเดินทาง เต็มไปด้วยความสุขในทุกรายละเอียด เริ่มตั้งแต่ การมองเห็น พนักงานในชุดยูนิฟอร์มสุดคลาสสิคของยุค 1940-50 ที่โดนเด่นและสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้พบเห็น รสสัมผัส ที่จะทำให้คุณจะลืมภาพอาหารบนเครื่องบินแบบเดิมๆ ด้วยความใส่ใจทั้งในกระบวนการและการเลือกวัตถุดิบอาหาร อีกทั้งเมนูยังมาจากการร่วมมือกับเชฟชื่อดังระดับมิชลินในไต้หวัน เสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่ม Cocktail และเครื่องดื่มAlcohol ให้กับทุกเที่ยวบินและทุกที่นั่งแบบไม่อั้น กลิ่นสัมผัส ผ่านเครื่องหอมในห้องโดยรวม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ล้างมือ ที่ได้รับการปรุงแต่งจากนักปรุงน้ำหอมชื่อดังของไต้หวันที่คิดค้นมาเพื่อ STARLUX โดยเฉพาะ เมื่อผู้โดยสารก้าวไปยังห้องโดยสารจะได้กลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ เสียงสัมผัส ผ่านเสียงเพลง Smooth Jazzแต่งขึ้นใหม่เพื่อสายการบิน STARLUX โดย Peter White มือกีตาร์แจ๊ซชื่อดังระดับโลก และ การสัมผัส กับเดินทาง ด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุด ที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ที่นั่งถูกออกแบบโดย BMW และมาพร้อมฟังก์ชันปรับเอนนอนแบบเต็มที่ 180 องศา สำหรับชั้น Business และ First Class ทำให้การนอนหลับบนเครื่องบินเป็นไปอย่างสบาย ในส่วนของ Economy Class, Premium Economy ก็ไม่น้อยหน้า ทุกที่นั่งมาพร้อมกับที่พักศีรษะสามารถปรับระดับได้ถึง6ระดับ เพื่อเพิ่มความสบายให้กับผู้โดยสารระหว่างการโดยสาร นอกจากนี้ยังมีระบบ AVOD และ Free Wi-Fi ให้บริการทุกเที่ยวบินสำหรับทุกที่นั่ง ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับการรับชมภาพยนตร์หรือเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้อย่างเต็มที่ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเดินทางกับ STARLUX Airlines (สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์) มาเที่ยวไต้หวัน ยังจะได้พบกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าหลงใหลมากมาย โดยเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น เมืองไทเป ที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยความทันสมัย ควบคู่ไปกับความเก่าแก่ของวัฒนธรรม อย่างเช่น จิ่วเฟิ่น หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนภูเขา มีร้านน้ำชาและตลาดเก่า ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศพื้นเมือง รวมไปถึง ตึกไทเป 101 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและเป็นจุดชมวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจ สถานที่ธรรมชาติที่น่าสนใจก็คือ ทะเลสาบสุริยันจันทราทะเลสาบที่โอบล้อมด้วยภูเขาและหมู่บ้านเล็ก ๆ ให้บรรยากาศเงียบสงบเหมือนหลุดไปในโลกอีกใบ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย รอให้นักท่องเที่ยวได้ไปค้นพบและสัมผัส ที่สำคัญไต้หวันถือเป็นหนึ่งในจุดหมายของนักชิม เพราะไต้หวันคือแหล่งรวมอาหารอร่อยที่คู่ควรแก่การไปเยือน อาทิ เมนูขึ้นชื่ออย่างข้าวขาหมูสามชั้นราดซอสรสเข้มข้น เต้าหู้เหม็นที่ใครกล้าลองถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่และชานมไข่มุกที่หอมหวานมีเอกลักษณ์ เป็นต้นSTARLUX Airlines (สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์) พร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางระดับหรูหราและสะดวกสบายให้คุณได้บินสู่เมืองไทเป โดยมีเส้นทางบินตรงทั้งจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) และท่าอากาศยานเชียงใหม่ เส้นทางบินที่ให้บริการออกแบบมาให้สะดวกและครอบคลุม ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นการเดินทางจากกรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่ ก็สามารถเดินทางสู่ไทเปได้อย่างง่ายดายตารางเที่ยวบิน STARLUX Airlines จากกรุงเทพฯ (BKK) - ไทเป (TPE):o เที่ยวบิน JX742 ออกเดินทางเวลา 13.45 น. ถึงไทเปเวลา 18.25 น.o เที่ยวบิน JX746 ออกเดินทางเวลา 17.40 น. ถึงไทเปเวลา 22.20 น.ตารางเที่ยวบิน STARLUX Airlines จากไทเป (TPE) - กรุงเทพฯ (BKK):o เที่ยวบิน JX741 ออกเดินทางเวลา 09.25 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.35 น.o เที่ยวบิน JX745 ออกเดินทางเวลา 13.30 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.30 น.ตารางเที่ยวบิน STARLUX Airlines จากเชียงใหม่ (CNX) - ไทเป (TPE):o เที่ยวบิน JX752 ออกเดินทางเวลา 17.15 น. ถึงไทเปเวลา 21.45 น.ตารางเที่ยวบิน STARLUX Airlines จากไทเป (TPE) - เชียงใหม่ (CNX):o เที่ยวบิน JX751 ออกเดินทางเวลา 12.55 น. ถึงเชียงใหม่เวลา 16.15 น.ด้วยเที่ยวบินที่หลากหลายนี้ ผู้โดยสารสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมทั้งขาไปและขากลับ ไม่ว่าจะเดินทางจากกรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่ STARLUX Airlines (สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์) อีกทั้งยังสามารถต่อเครื่องไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาใน 3 เมืองหลัก Los Angeles, San Francisco และ Seattle ได้อีกด้วย ด้วยความสะดวกสบายของผู้โดยสาร เพื่อให้ทุกเที่ยวบินเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวไต้หวันยังมีแคมเปญ Taiwan the Lucky Landเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวลุ้นรับรางวัล 5,000 NTD เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5000.taiwan.net.twขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว บินตรงสู่ไต้หวันไปกับ STARLUX Airlines (สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์) เพื่อสัมผัสการเดินทางที่เหนือระดับ ในแบบ Luxury พร้อมสำรวจความงดงามของไต้หวัน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารที่รสชาติเต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และความประทับใจ STARLUX Airlines (สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์) พร้อมแล้วที่จะนำพานักท่องเที่ยว เหินฟ้าสู่ไต้หวัน สัมผัสเสน่ห์ผ่านการเดินทางภายใต้แนวคิด Born with Luxury, Shining like STARS ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ให้กับทุกคน