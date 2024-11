บาวแดง เดินหน้าแจกต่อ จัดแคมเปญพลิกชีวิตยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปี 68 “บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ ปี 4” แจกมอไซค์ทุกวัน แจกล้านทุกเดือน

จัดแคมเปญเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องชาวไทยทั้งปี 68 ด้วยเป้าหมาย ให้คนไทยได้รับโอกาสต่อยอดชีวิตและอาชีพผ่านรางวัลมอเตอร์ไซค์ 300 คัน และทองคำมูลค่า 1 ล้านบาท 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 26 ล้านบาท หวังช่วยพลิกชีวิต-สร้างอาชีพให้คนไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมปรับเปลี่ยนเวลาลุ้นโชคใหม่ 1 ทุ่ม รายการไทยรัฐนิวส์โชว์ ช่อง 32โครงการ "บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ" ได้รับความสำเร็จอย่างท่วมท้นจากผู้บริโภคทั่วประเทศตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยการมอบรางวัลที่มีคุณค่า โดย 3 ปีที่ผ่านมาได้แจกมอเตอร์ไซค์ไปแล้วกว่า 900 คัน และทองคำมูลค่า 1 ล้านบาท 13 รางวัล มีผู้โชคดีได้รับรางวัลทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนได้นำรางวัลเหล่านี้ไปเริ่มต้นอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีที่ 4 นี้ คาราบาวได้ตั้งเป้าแจกมอเตอร์ไซค์เพิ่มอีก 300 คัน และทองคำมูลค่ารวม 10 ล้านบาท ทำให้ตลอดทั้งโครงการปี 4 จะแจกมอเตอร์ไซค์รวม 1,200 คัน และทองล้านรวม 23 รางวัล ซึ่งจะช่วยกระจายโอกาสการสร้างอาชีพไปสู่คนไทยทั่วประเทศ"คาราบาว" ไม่ได้เพียงมอบโอกาสผ่านรางวัลเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำจุดยืนในการเคียงข้างคนไทยทุกคน โดยยังคงราคาขายที่จับต้องได้เพียง 10 บาท แม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายและค่าครองชีพที่สูงขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและให้คนไทยยังคงเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพลังในการทำงานและสู้ชีวิตในทุก ๆ วันนายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน ผ่านแคมเปญ "บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ" ซึ่งในปีนี้ยังเดินหน้าร่วมมือกับ "ไทยรัฐ" สื่อยักษ์ใหญ่ที่มีฐานผู้ชมกว้างขวางในช่องทางไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์ การร่วมมือในครั้งนี้ได้ช่วยเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้แคมเปญเป็นที่รู้จักใน วงกว้าง และส่งเสริมให้ผู้บริโภคสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมและชิงโชคอย่างล้นหลามสำหรับการเข้าร่วมแคมเปญนี้ สามารถร่วมรายการชิงโชคง่าย ๆ เพียงส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาวแดง และ คาราบาว คันโซ ตามกติกาที่กำหนด เพื่อลุ้นรางวัลมอเตอร์ไซค์ Honda New Click 125 ทุกวัน และทองล้านทุกเดือน โดยผู้โชคดีจะได้รับการประกาศผลทุกวัน เวลา 1 ทุ่ม ผ่านรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ ช่อง 32 หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.carabao.co.th นอกจากนี้ คาราบาวยังได้เพิ่มกิจกรรม “พบสาวบาวแดง พบโชคทั่วไทย” ที่จะจัดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำรางวัลไปมอบให้กับผู้โชคดีทั่วไทย พร้อมเกมสนุกและของรางวัลพิเศษ ให้คนไทยได้สัมผัสกับโอกาสในการสร้างอาชีพจากคาราบาวแดงอย่างแท้จริงสำหรับรายละเอียดแคมเปญ “บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ ปี 4” เริ่มรายการตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2567 – 8 พฤศจิกายน 2568 โดยทั้งแคมเปญจะทำการแจกรางวัลรถมอเตอร์ไซค์ Honda รุ่น New Click 125 จำนวน 300 คัน และแจกรางวัลทองคำมูลค่า 1 ล้านบาท จำนวน 10 รางวัล กติกาง่ายๆ เพียงเขียน บีบ ส่ง สำหรับฝาเครื่องดื่มคาราบาวแดง ให้เขียนคำว่า “วิตามิน บี 12” และฝาเครื่องดื่มคาราบาว คันโซ เขียนคำว่า “ตับ” ลงบนกระดาษพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และเบอร์มือถือ บีบใส่ฝา ส่งฝาที่กล่องรับฝาชิงโชคที่ร้าน CJ MORE, ร้านถูกดี มีมาตรฐาน และร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือส่งตู้ ปณ.2 บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 โดยประกาศผู้โชคดีทุกวัน เวลา 19.00 น. เริ่ม 15 มกราคม 2568 ทางไทยรัฐนิวส์โชว์ ช่อง 32 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.carabao.co.thแคมเปญ “บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ ปี 4” เริ่มรายการในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 – 8 พฤศจิกายน 2568 เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล เพียงซื้อเครื่องดื่มคาราบาวแดง แล้วลุ้นโชคทุกวัน! คาราบาวแดง พร้อมสู้เคียงคู่คนไทย แจกใหญ่ทั้งปี เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ และสร้างชีวิตที่ดีขึ้น