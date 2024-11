ไอคอนคราฟต์ จัดแคมเปญ “ICONCRAFT Miracle of Gifts” ร่วมกับ ARTSTORY by Autistic Thai รังสรรค์คอลเลกชันพิเศษ ICONCRAFT x ARTSTORY

พื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทย ร่วมสนับสนุนทุกการให้ ให้พิเศษยิ่งกว่าเคย จับมือสร้างสรรค์คอลเลกชันของขวัญเปี่ยมความหมายที่ออกแบบโดยเด็กออทิสติกไทยผู้มีความสามารถด้านศิลปะ พร้อมเปิด Miracle of Gifts POP-UP STORE ให้ลูกค้าไอคอนคราฟต์ได้เลือกความพิเศษที่มาจากความแตกต่างมอบเป็นของขวัญแทนใจให้แก่กันในช่วงเวลาแห่งความสุขส่งท้ายปี ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยามของขวัญในคอลเลกชัน “ICONCRAFT x ARTSTORY MIRACLE OF GIFTS 2024 : ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” เป็นความร่วมมือครั้งพิเศษระหว่าง ไอคอนคราฟต์ ซึ่งมีปณิธานในการมุ่งมั่นพัฒนาและผลักดันกลุ่มศิลปินที่มีความสามารถให้ได้ทำในสิ่งที่รักและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ และ ARTSTORY by Autistic Thai แบรนด์ที่มุ่งนำเสนอผลงานศิลปะของเด็กออทิสติกสู่สายตาคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง และมอบความเท่าเทียมให้กับเด็กออทิสติกไทย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติกอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจากสยามพิวรรธน์ในโครงการ “Citizen of Love” เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากหัวใจแสนพิเศษของเด็กๆ ออทิสติกได้เป็นที่ประจักษ์และชื่นชมในวงกว้างมากยิ่งขึ้นลวดลายซึ่งเป็นแพทเทิร์นหลักของคอลเลกชันนี้ออกแบบโดยน้อง ๆ ศิลปินออทิสติกจาก ARTSTORY by Autistic Thai ภายใต้โจทย์ “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” จนได้ออกมาเป็น “ปลาตะเพียน” สัญลักษณ์มงคล ตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ ผสมผสานการบอกเล่าเรื่องราวของน้อง ๆ ศิลปินที่นำเสนอมุมมองอันแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มเติมสีสันและลวดลายตามจินตนาการของแต่ละคนลงในตัวปลาตะเพียน จนสามารถถ่ายทอดความเป็นไทยร่วมสมัยออกมาได้อย่างสมบูรณ์ สะท้อนเอกลักษณ์ของไอคอนคราฟต์ได้เป็นอย่างดี ก่อนนำลวดลายที่ได้มาพัฒนาลงบนผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง เพื่อให้ลูกค้าของไอคอนคราฟต์และไอคอนสยามได้เลือกสรรเป็นของขวัญแทนคำอวยพรให้แก่คนที่รักในช่วงปีใหม่นี้สินค้าลวดลายปลาตะเพียนสุดน่ารักในคอลเลกชัน “ICONCRAFT x ARTSTORY MIRACLE OF GIFTS 2024 : ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” มีให้เลือกหลากหลายประเภทการใช้งาน อาทิ เสื้อยืด, เสื้อฮาวาย, กระเป๋า Tote Bag, หมวก Bucket, แก้ว Tumbler, สมุดโน้ต, กระเป๋าใส่ Laptop และอีกมากมาย โดยทุกรายการสินค้าเป็น Limited Edition ที่วางจำหน่ายเฉพาะช่วงส่งท้ายปีนี้เท่านั้น ผู้สนใจร่วมสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับศิลปินออทิสติกผ่านคอลเลกชันพิเศษนี้ได้ที่ Miracle of Gifts POP-UP STORE ในไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม และในงาน “ICONSIAM MIRACLE OF GIFTS 2024” ที่เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม โดยทุกการซื้อสินค้าจากคอลเลกชันนี้จะถูกส่งมอบให้กับเด็ก ๆ ARTSTORY by Autistic Thai เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ไม่ว่าจะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเอง หรือมอบให้กับคนที่คุณรัก ก็ล้วนนับเป็นการให้ที่สุขใจอย่างแท้จริงนอกจากนี้ไอคอนคราฟต์ยังมีสินค้างานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทยหลากหลายสไตล์ให้เลือกสรร เป็นเซตของขวัญสุดพิเศษตามไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบ เพื่อมอบให้คนพิเศษในช่วงเทศกาลพิเศษที่กำลังจะมาถึง สามารถดูรายละเอียดและติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook: ICONCRAFT