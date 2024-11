พลาดไม่ได้! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์แห่งความสุข ฉลองครบรอบ 1 ปี ในงาน “EM DISTRICT 1st Anniversary World Celebration”

ฉลองครบรอบ 1 ปีสุดยิ่งใหญ่ จัดงานในคอนเซ็ปต์ “The Giving That Move The World” ส่งมอบความสุข ความสนุก และรอยยิ้มให้กับทุกคน” ชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์แห่งความสุข ตลอดเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2567 พลาดไม่ได้ทั้งอีเว้นต์ โปรโมชั่น และความบันเทิงจากทัพศิลปินชื่อดังของไทยแบบจัดเต็ม พร้อมด้วยกิจกรรมไฮไลท์ที่ เอ็ม ดิสทริค รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อทุกคนพบกับไฮไลต์ฉลอง 1 ปีสุดยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2567 ทั่วทั้ง 3 ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ด้วยเซอร์ไพรส์สุดยิ่งใหญ่ ฉลองเทศกาลแห่งความสุข ให้ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความทรงจำที่มิรู้ลืมสำหรับทุกคน เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เปิดปรากฎการณ์ความสุขและความสนุก ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี กับงาน EM DISTRICT 1st Anniversary World Celebration ณ บริเวณลาน Quartier Parc ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ เติมเต็มความสุขกับงานอีเว้นต์สุดยิ่งใหญ่และตระการตาด้วยโชว์ชุดพิเศษจากศิลปินชื่อดังของไทย อย่าง โต๋ - ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร และ โฟร์ท - ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล พร้อมด้วย น้อยเนย (Butterbear) เจ้าหญิงแห่งเอ็ม ดิสทริค ที่มาร่วมฉลองครบรอบ 1 ปี ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ พร้อมประกาศ Season’s Greetings กับงาน “EM DISTRICT Winter Wonderland 2024” ที่ เอ็ม ดิสทริค จับมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดกิจกรรมเปิดไฟต้นคริสต์มาสสร้างโมเม้นต์แห่งความสุขและความสนุกให้กับทุกคน เพื่อเป็นการ Kick Off ช่วงเวลาแห่งความสุขที่ เอ็ม ดิสทริคส่วนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 สุดฟินกับกิจกรรมยามค่ำคืนกับงานฉลองครบรอบ 1 ปีสุดยิ่งใหญ่ในงาน “EM DISTRICT 1st Anniversary The Celebration Party” ที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ร่วมฉลองในงานปาร์ตี้สุดมันส์ในค่ำคืนแห่งความสุขกับโชว์ชุดพิเศษและเหล่าดีเจชื่อดังของเมืองไทยที่ร่วมสร้างความสุขและความสนุกให้แก่ทุกคนแล้ว Non-Stop กับกิจกรรมสุดพิเศษตลอด 4 วันทั่วทุกศูนย์การค้า เริ่มตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2567 กับกิจกรรม “EM DISTRICT FASHION ATELIER” กับเซอร์ไพรส์ ทั้ง 3 ศูนย์การค้า ไม่ว่าจะเป็น คู่จิ้นสุดฮตอตที่จะมาเซอร์ไพรส์แจก EMFASHIONICON Magazine แบบใกล้ชิด ห้ามพลาด! 30 พฤศจิกายน 2567 พบกับเหล่า #EMFASHIONICON กว่า 20 ชีวิต ที่จะมาร่วม Celebrate 1st Year Anniversary พร้อมตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางแฟชั่นระดับโลกของเอ็มดิสทริค ณ ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ พร้อมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษกับศิลปิน T-POP ชื่อดัง และรับพริวิเลจสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก แบรนด์ชั้นนำภายในงาน สำหรับ 1 ธันวาคม 2567 พบกับดาราชายสุดหล่อ ที่จะมาร่วมสร้างโมเม้นเซอร์ไพรส์ในร้านค้าแฟชั่น ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม และศูนย์การค้าเอ็มควอร์เทียร์ รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษจากร้านค้าแฟชั่น ทั่วทั้ง 3 ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม เอ็มควอร์เทียร์ และเอ็มสเฟียร์28 พฤศจิกายน 2567 - 1 ธันวาคม 2567 ชวนทุกคนร่วมสัมผัสประสบการณ์ความงามเหนือระดับ กับครั้งแรกของการรวมร้านค้าในโซน BEAUTY & WELLNESS ระดับเวิลด์คลาสที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด 50% และสิทธิพิเศษมากมาย ในงาน “EM DISTRICT BEAUTY BAZAAR PARTY 2024” เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 1 ปี เอ็ม ดิสทริค พร้อมไขเคล็ดลับจากเหล่าบิวตี้กูรูแถวหน้าของเมืองไทยที่จะมาร่วมแชร์ไอเดียและบิวตี้ทิปส์ให้แก่ทุกคน อาทิเช่น ฟรีน-สโรชา จันทร์กิม โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี ปิง-กฤตนัน จูน-สาวิตรี โรจนพฤกษ์ โก้-วศิน อัศวนฤนาท บลู นาโรส และลิลี่-ณัฐกฤตา เกสรมาศมณี สนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ PUN VALENTINA PLOY และ MEAN BAND เป็นต้น ณ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์29 พฤศจิกายน 2567 - 1 ธันวาคม 2567 สนุกและสุขตั้งแต่เช้ายันดึกกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษมากมายจากเหล่าศิลปินชื่อดังในงาน “EM DISTRICT 1st Anniversary Big Surprise” กิจกรรมสุดพิเศษให้คุณได้ใกล้ชิดกับดารานักแสดงชื่อดังที่มารอต้อนรับพร้อมมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกคน และห้ามพลาด! มินิคอนเสิร์ตสุดมันของเหล่าศิลปิน T-POP สุดฮอต อย่าง PERSES, SERIOUS BACON, NO ONE ELSE, ALALA และ BURIN X ZANI พร้อม LIVE BAND ที่จะมาร่วมร้องเพลงและสร้างความทรงจำสุดพิเศษให้กับทุกคน ณ บริเวณลาน Quartier Parc ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับความสนุกจากศิลปินชื่อดัง ระหว่างวันที่ 21 – 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏการณ์ความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ เอ็ม ดิสทริค ชวนทุกคนมานับถอยหลังพร้อมกันกับแลนด์มาร์ก เคาท์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่อีกแห่งของกรุงเทพฯ ด้วยการเนรมิตพื้นที่ทั้ง 3 ศูนย์การค้าฯ ให้เต็มไปด้วยความสนุกและความบันเทิง พร้อมยกทัพเหล่าศิลปินชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมสร้างสีสันความสนุกแบบ non-stop ก่อนร่วมเคาท์ดาวน์ นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่พร้อมกับการจุดพลุสุดตื่นตาทั่วทั้ง เอ็ม ดิสทริค ณ Quartier Parc ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ร่วมฉลองครบรอบ 1 ปี เอ็ม ดิสทริค กับปรากฏการณ์ความสุขสุดยิ่งใหญ่ ตลอดเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2567 กับงาน “EM DISTRICT 1st Anniversary World Celebration” ได้ที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์