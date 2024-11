เปิดตัวละครลับ! “กึ้ง-เฉลิมชัย” รับเชิญบทเซอร์ไพรส์ “ไทแทน-มิ้ม” โผล่หนังสั้น “MY SOULMATE IS METEOR” เสี้ยววินาทีสุดขโมยซีน

นอกจากความท้าทายด้านการแสดงแล้ว นี่ยังเป็นครั้งแรกที่ศิลปิน-พระเอกหนุ่มต้องแสดงคิวบู๊ ซีนแอ็กชัน แถมยังได้เผยซิกซ์แพ็กร่างทองให้เห็นอย่างเต็มตาในผลงานหนังสั้นเรื่องนี้อีกด้วย

ไม่ได้มาเล่นๆ แต่จริงจังและทุ่มทุนสร้างหนักมากกับโปรเจกต์ภาพยนตร์สั้นแนวโรแมนติกแฟนตาซีเรื่อง#TYTANxMIM_MySoulmateIsMeteor ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเพลงเพราะสุดซึ้งความหมายกินใจอย่างผลงานซิงเกิลที่ 2 ในของ(TYTAN) - ไทแทน ทีปประสาน (Tytan Teepprasan) ศิลปินชายเดี่ยวหนึ่งเดียวสุดหล่อออร่าแรงและความสามารถครบเครื่องแห่งบ้าน “โฟร์ วัน วัน มิวสิก” (411 Music) ในเครือ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Four One One Entertainment Co.,Ltd.) นั่นเอง“เพราะว่าชอบเพลงฝนดาวตกมาก ทีมงานก็คิดกันมาดี มาเสนอผมว่า ถ้าสมมติจะพยายามทำให้คนเข้าใจถึงเพลงนี้มากขึ้น น่าทำเป็นหนังสั้น ซึ่งลึกๆ ของผมเนี่ย แพสชันของผมจริงๆ ในวงการบันเทิง ในรุ่นที่ผมยังหนุ่มกว่านี้เยอะนะครับ ผมชอบเล่นหนัง แล้วพอเป็นหนังสั้น ก็อินเลย รีบทำเลย”เล่าที่มาของความเล่นใหญ่ ไม่ยอมทำแค่มิวสิกวิดีโอเพลนๆ แล้วเด็ดกว่านั้น ซีอีโอกึ้งยังร่วมแสดงเองด้วยในบทรับเชิญเซอร์ไพรส์ ซึ่งแม้จะปรากฏตัวเพียงไม่กี่วินาที แต่ขโมยซีนหนักมาก ทำถึงสุดๆ ตามไปดูกันได้ https://youtu.be/KGSRIHXa63Q ในส่วนของ ไทแทน เจ้าของเพลง ‘ฝนดาวตก’ นั้น ได้เล่าถึงความประทับใจที่มีต่อ กึ้ง–เฉลิมชัย ด้วยว่า “ตอนแรกนะครับ พี่กึ้งมาที่กองถ่าย ก็คือมาด้วยชุดดำตามคาแรกเตอร์ แล้วตัวใหญ่มาก สูงสง่า ดูน่าเกรงขามมากๆ มาถึงพี่กึ้งก็ขู่เลย โดนแน่วันนี้ไทแทนโดนแน่ แล้วผมก็กลัว ผมไม่สู้ครับ กลัวครับ พอถึงตอนแอ็กชันจริงๆ นะครับ จากที่พี่กึ้งบอกว่าไทแทนตายแน่วันนี้ พี่กึ้งไม่กล้าผลักผมแรง ซีนกระชากสร้อย สร้อยไม่หลุดเพราะว่าไม่กล้ากระชากผมแรงนะครับ ผมบอกพี่กึ้งแล้วว่าเต็มที่เลยพี่ ผลักผมลงไปเลย แต่พี่เขากลัวผมเจ็บ พี่กึ้งน่ารักมากเลยครับ”และเนื่องจากเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปีที่ได้กลับมาจับงานแสดง แถมยังต้องรับบทนำประกบนักแสดงสาวสวยน่ารักเลือดใหม่อนาคตไกลสุดๆ อย่างเจ้าของบท แย้ม จากภาพยนตร์สุดหลอน ธี่หยด ดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งสังกัด จีเอ็มเอ็มทีวี (GMMTV) ผู้รับบทเป็นนางเอกของหนังสั้น “MY SOULMATE IS METEOR” ไทแทนสารภาพเลยว่าด้วยความที่ห่างงานแสดงไปนาน จึงต้องเตรียมความพร้อมมากหน่อย “ก่อนเจอนางเอกครั้งแรกก็ตื่นเต้น แล้วผมเป็นห่วงตัวเองมากกว่าว่าจะทำได้ไม่ดีพอครับ คือเขาเป็นนักแสดงอาชีพ ผมเลยตั้งใจเตรียมตัวเองให้พร้อม อยากเข้าใจอะไรหลายๆ อย่างก่อนด้วยครับ ตอนต่อบทกับนางเอก หรือตอนเวิร์กช็อปด้วยกัน งานจะได้ออกมาราบรื่น เพราะว่าจริงๆ ตัวผมเองไม่ค่อยมั่นใจเรื่องการแสดง แต่ก็นั่นแหละเรายิ่งต้องซ้อมต้องทำให้ดี น้องเขาเล่นดี เขาส่งมาดี ต้องขอบคุณน้องมิ้มจริงๆ ครับ เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกที่สนุกมาก ทำงานด้วยกันสนุกจริงๆ”ฟีดแบ็กดีจนไม่อยากให้พลาด! ติดตามชมภาพยนตร์สั้นแนวโรแมนติกแฟนตาซีเรื่อง “MY SOULMATE IS METEOR” #TYTANxMIM_MySoulmateIsMeteor กันได้ทาง ยูทูบ @411ent https://youtu.be/KGSRIHXa63Q จากนั้นแนะนำให้กลับไปฟังเพลง ‘ฝนดาวตก’ https://youtu.be/-I8NnrLtE-I อีกครั้ง รับรองว่าการเข้าใจความหมายของเพลงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป!!