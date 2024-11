ส่องรัก 18 ปี “แสตมป์ อภิวัชร์ - นิว จีริสุดา” หลังฝ่ายภรรยาโดนด่าวิปริต!

เป็นคู่รักที่หลายคนอิจฉา สำหรับคู่ของและภรรยาสาวผู้เป็นทุกอย่างหลังจากที่แสตมป์ออกมาปกป้องภรรยาสาวจากเรื่องราวเลวร้าย เจอกลุ่มคนไม่หวังดีอัดคลิปแบล็กเมล์ว่าภรรยาเป็นบ้า เป็นคนวิปริต เป็นคนโรคจิต ซึ่งกลุ่มแฟนคลับบางส่วนที่ทราบเรื่องได้ออกมาเล่าผ่านโซเชียลว่าช่วงที่ผ่านมา แสตมป์ และภรรยา เจอเหตุการณ์ชาแซง (แฟนคลับที่คลั่งไคล้พวกศิลปินมากเกินไป) บุกหลังเวทีถ่ายคลิปแล้วหวังตบทรัพย์ครอบครัวของนักร้องดังจนเกิดคดีความขึ้นศาล ซึ่งแสตมป์ได้ประกาศชัดเจนว่าตนและภรรยา ไม่เคยแยกทางกัน ไม่เคยมีปัญหากัน เป็นคำโกหกล้วนๆสำหรับเส้นทางความรัก แสตมป์ และ นิว รักกันมา 18 ปีแล้ว ทั้งคู่รู้จักและคบหาดูใจกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย เบื้องหน้าการเป็นนักร้องของแสตมป์ มีนิวเป็นหลังบ้านที่แข็งแกร่ง คอยดูแลจัดการชีวิตให้ตั้งแต่หัวจรดเท้า จัดการเรื่องราวทั้งภายในและภายนอกให้แสตมป์ ได้เติบโตเป็นศิลปินที่มีผลงานคุณภาพ เป็นนักร้องที่น่ารักของแฟนๆในวันครบรอบรัก 18 ปีเมื่อช่วง ก.พ. ที่ผ่านมา แสตมป์ ได้โพต์ข้อความสุดซึ้งถึงภรรยาไว้ว่า….“21 กุมภา 2006 - 2024 วันนี้ก็ 18 ปีเต็มแล้วที่เรามีนิวอยู่ข้างๆ ขอบคุณที่ตลอด 18 ปีที่ผ่านมา ไม่มีแม้แต่วันเดียวที่นิวปล่อยมือไปจากเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ที่จุดไหนของชีวิต ในวันที่สว่างที่สุด ขอบคุณที่นิวทุ่มเท ชื่อตรง เสียสละทุกๆอย่างในชีวิต ชัพพอร์ทให้เราได้ทำสิ่งที่เราชอบจนสุดทาง โดยไม่นึกถึงตัวเองเลยแม้แต่น้อยในวันที่มืดมิดที่สุด วันที่เราหลงทาง หลงผิดจนกลายเป็นคนที่เลวร้าย ขอบคุณที่ใช้ความรักความอดทนมหาศาลเกินมนุษย์ ค่อยๆตึงเรากลับมาสู่ทางที่ถูกที่ควร จนเราได้เห็นแสงสว่างอีกครั้ง แล้วได้เห็นว่าชีวิตมันสวยงามขนาดไหนที่มีนิวอยู่ในวันที่ปกติที่สุดขอบคุณนิว คุณพ่ออ๊อด คุณแม่สา ที่ทำให้ผมเข้าใจคำว่า "ครอบครัว " ขอบคุณที่รักแม่ของผม ดูแลแม่ของผมดีเสียยิ่งกว่าที่ผมเคยดูแล ทำให้เห็นว่าคำว่า "ความรัก" ที่ผมเคยเขียนไว้ในเพลง ไม่มีความหมายเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ครอบครัว ศรีวัฒน์ มอบให้กับผม ขอบคุณจริงๆนะเธอ New & stamp 18 ปี & counting you're the best and I love you my queen #Stampjeri ”ในโพสต์นั้น แสตมป์ ไล่ตอบคอมเมนต์คนสนิทที่เข้ามาให้กำลังใจและอวยพร อาทิ ผมมันเลวร้าย นิวน่ารักที่สุด , ถ้าไม่ได้พี่พวกผมแย่แน่ๆ , ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างนิวมาเสมอ , ขอโทษสำหรับเรื่องที่ผ่านมา ขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนิวในวันที่เลวร้ายนะ , ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างนิวในวันที่ยากลำบาก , ขอบคุณมากๆ เราจะไม่ลืมบุญคุณนี้เลย , ผมกลับมาแล้วครับ พวกเรากำลังดีขึ้นเรื่อยๆ , ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างพี่นิวในวันที่พี่หลงทางนะครับ , ขอบคุณที่ช่วยปกป้องนิวมาเสมอตั้งแต่นั้นมา แสตมป์ ก็กลายเป็นหนุ่มคลั่งรักโพสต์ภาพตนเองและภรรยาสาวลงโซเชียลทั้งภาพและคลิปรัวๆ พร้อมแฮชแท็กคู่ #stampjeri ทำให้แฟนๆ ได้ติดตามความน่ารักของทั้งคู่ในช่วงเกือบ 1 ปีที่ผ่านมามรสุมลูกใหญ่ที่แสตมป์ และ นิว ต้องต่อสู้กับกลุ่มคนที่ไม่หว้งดีนั้น ได้เป็นบทพิสูจน์ความรักของทั้งคู่ ดังที่ให้คำมั่นสัญญาต่อกันในวันแต่งงานเมื่อ 10 ปี ก่อนที่แสตมป์ได้ให้ไว้ต่อแขกผู้มีเกียรติในวันวิวาห์ว่า “สัญญาจะทดแทนนิวในสิ่งที่นิวให้ตลอดมาจนมีวันนี้ ตราบชีวิตที่มีอยู่” ส่วนนิวเองก็ได้ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้ว่า… “นับจากวันนี้ไปก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเธอไปจนวันตาย”