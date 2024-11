มาร์ส ส่งท้ายโครงการ SWAP ปีที่ 4 อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการเปิดตัวสวนสุนัขแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่

โครงการนี้ยังรวมถึงติดตั้งอุปกรณ์เสริมทักษะความคล่องตัวสำหรับสุนัข รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติม และป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมาร์ส ในการสร้างสรรค์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์เลี้ยง พร้อมส่งเสริมการใช้เวลาคุณภาพร่วมกับสัตว์เลี้ยงนอกบ้าน ภายใต้โครงการ “Better Cities for Pets” ที่ดำเนินโครงการตามพันธกิจ “A Better World For Pets” หรือสร้างสรรค์โลกที่ดียิ่งขึ้นสำหรับสัตว์เลี้ยง สวนสุนัขแห่งใหม่ที่สวน อบจ. เชียงใหม่นี้ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงคู่ใจที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและเปิดโล่ง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.) ได้สนับสนุนการจัดสรรพื้นที่และอำนวยความสะดวกในกระบวนการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว

คุณรัชกร เจนพัฒนพงศ์ ผู้จัดการทั่วไปของ มาร์ส เพ็ท นิวทริชัน ประจำประเทศไทย และอินโดจีน กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “ที่มาร์ส เรามุ่งมั่นในด้านความยั่งยืนด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการสร้างอนาคตที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะไม่กลายเป็นขยะ แต่จะถูกนำไปรีไซเคิล ใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้ เราขอขอบคุณเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการ SWAP ปีที่ 4 ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งสามารถรวบรวมบรรจุภัณฑ์ได้กว่า 840,000 ชิ้น ปีนี้ เรามีความยินดีที่จะขยายขอบเขตของโครงการ SWAP จากกรุงเทพฯ ไปยังเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงคู่ใจในเชียงใหม่จะได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ พร้อมเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มาจากการรีไซเคิลถุงอาหารสัตว์เลี้ยงที่เก็บรวมรวมจากแคมเปญของเรา”

มุ่งเน้นส่งเสริมให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำบรรจุภัณฑ์เปล่าของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงไปรีไซเคิล บรรจุภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมได้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงในพื้นที่สีเขียวในเมืองโดยผู้เข้าร่วมโครงการ SWAP ปีที่ 4 ภายใต้แคมเปญในประเทศไทย มีโอกาสลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2.4 ล้านบาท แคมเปญดังกล่าวสามารถรวบรวมบรรจุภัณฑ์เปล่าได้กว่า 840,000 ชิ้น ซึ่งถูกนำไปรีไซเคิลและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ม้านั่งรูปกระดูก บล็อกปูพื้นรูปแมวและอุ้งเท้าสุนัข โดยถูกนำไปตกแต่งสวนสุนัขแห่งใหม่ สร้างสรรค์พื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ ในการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันนอกบ้านกล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ มาร์ส เพ็ท นิวทริชัน ประเทศไทย ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่นี้ให้กลายเป็นสวนสาธารณะสำหรับสุนัข เพื่อรองรับชุมชนคนรักสุนัข ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความร่วมมือ มาร์ส และ อบจ. ทำงานด้วยวิสัยทัศน์เดียวกัน นั่นคือการสร้างพื้นที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันได้อย่างเต็มที่ การจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะเพื่อจุดประสงค์นี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงของเรา พร้อมเป็นแบบอย่างของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของความมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างสรรค์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”การเปิดสวนสำหรับสุนัขแห่งใหม่นี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของมาร์ส ในการส่งเสริมความยั่งยืน การเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในชุมชน มาร์สยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นผู้นำในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนสำหรับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์เลี้ยง