“นูเวีย” จัดบิ๊กเซอร์ไพร์ “เจษ” ยกทัพสร้างความมั่นใจ นวัตกรรมใหม่โปรแกรมฟิลเลอร์แห่งอนาคต

ถ้าพูดถึงเทรนความงามด้วยการฉีดคงปฎิเสธไม่ได้ว่าโปรแกรม “ฟิลเลอร์” คงเป็นหนึ่งในคำตอบแรกๆ ที่หลายคนคิดถึง ด้วยโปรแกรมฟิลเลอร์ยังคงเป็นสารเติมเต็มที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง การฉีดสารเติมเต็มฟิลเลอร์ ถือเป็นทางเลือกในการปรับรูปหน้าที่เห็นผลลัพธ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันต่างมีหลากหลายแบรนด์ในท้องตลาด หนึ่งในนั้นคือ(อ่านว่า นูเวีย) โปรแกรมฟิลเลอร์สัญชาติอิตาลีเป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ที่มีการใช้เทคโนโลยี SMART XROSS LINK Technology (SXT) ในการผลิต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะที่ออกแบบเพื่อให้เนื้อสารเติมเต็มมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น และคงตัวสูง สามารถใช้ในการเติมเต็มและขึ้นรูปทรงได้ดี โดยไม่ต้องใช้เนื้อสารเติมเต็มปริมาณมาก อีกทั้งโปรแกรมฟิลเลอร์ Neauvia ยังเป็นแบรนด์เดียวในโลก ที่ใช้สาร Polyethylene Glycol (PEG) ในกระบวนการ Cross Link ร่วมกับ กรดไฮยาลูรอนิก แอซิด แทนการใช้สาร BDDE ที่พบได้ทั่วไปในโปรแกรมฟิลเลอร์ยี่ห้ออื่นๆ ทำให้โปรแกรมฟิลเลอร์ Neauvia มีความปลอดภัยสูง​Neauvia Skin Deluxe Program ถือเป็นสารเติมเต็มสัญชาติอิตาลีที่เป็น Non Cross-linked Hyaluronic Acid (HA) ประกอบด้วย Calcium Hydroxyapatite (CaHA) 0.01% ช่วยกระตุ้นการทำงานของไฟโบรบลาสต์ (Fibroblast) มีหน้าที่สร้างคอลลาเจนและอีลาสติน ปรับปรุงคุณภาพผิวให้ดียิ่งขึ้น ผิวแลดูเรียบเนียน รูขุมขนกระชับ พร้อมปรับสีผิวให้แลดูสม่ำเสมอกัน พร้อมด้วยกรดอะมิโน Glycine และ L-Proline ช่วยรักษาสมดุลน้ำ (Osmolytes) ป้องกันการดูดน้ำที่มากเกินไปหลังฉีดสารเติมเต็ม และไม่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย จึงไม่ก่อให้เกิดการอักเสบ การแพ้ และลดโอกาสในการบวมหลังฉีด อีกทั้งยังไม่เป็นพิษต่อร่างกาย สามารถขจัดออกจากร่างกายได้ไม่เพียงเท่านั้น Neauvia Skin Deluxe Program ตัวเนื้อเจลสารเติมเต็มยังสามารถทนความร้อนได้ดีกว่าสารเติมเต็มทั่วไป สามารถทำร่วมกับหัตถการประเภทเลเซอร์ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 65 องศา ซึ่งถือได้ว่าโปรแกรมฟิลเลอร์นูเวีย มีความพิเศษกว่าโปรแกรมฟิลเลอร์อื่นๆ ที่เคยมีทางด้านของผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย บริษัทผู้นำเข้า NEAUVIA เผยว่า Neauvia Skin Deluxe Program คือนวัตกรรมความงามที่ล้ำสมัย และปลอดภัยเพื่อมาตอบโจทย์การดูแลใบหน้าและผิวพรรณในทุกมิติ ซึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา NEAUVIA สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “Best Injectable Dermal Filler” สำหรับผลิตภัณฑ์ล้ำสมัย STIMULATE ในงาน AMWC 2024 Awards ไม่เพียงเท่านั้นล่าสุด NEAUVIA ยังสามารถคว้ารางวัล “Neauvia APAC Stellar Country 2024” ในงาน Neauvia APAC AWARD 2024 ถือเป็นการตอกย้ำความมั่นใจได้ว่า NEAUVIA คือ โปรแกรมฟิลเลอร์นวัตกรรมใหม่แห่งอนาคตอย่างแท้จริง​นอกจากนี้ Aesthetics by Ampex co.,ltd ยังได้นักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยอย่างมาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ในฐานะ Brand Ambassador เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทย ในงาน Exclusive Neauvia Symposium “Hybrid fillers for skin quality improvement”โดยก่อนหน้านี้ หนุ่มเจษ เผยว่า “รู้สึกดี ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทาง Neauvia และ Aesthetics by Ampex เพราะเชื่อมั่นในเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ล้ำสมัย สมกับการเป็นโปรแกรมฟิลเลอร์แห่งอนาคต” สำหรับความพิเศษของงาน Exclusive Neauvia Symposium ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ภายในงานยังจะได้พบกับเซอร์ไพร์สุดพิเศษจากหนุ่มเจษ และกิจกรรมต่างๆ อย่างมากมาย ที่ทาง Aesthetics by Ampex เตรียมมอบให้แก่เหล่าบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจความงามต่างๆ อีกด้วย​ทั้งนี้ Aesthetics by Ampex co.,ltd ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นสุดยอดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย ให้สมกับที่ทุกท่านไว้วางใจเสมอมา