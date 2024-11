“จองอูซอง” ยอมรับเป็นพ่อของลูก “มุนกาบี” หลังตรวจดีเอ็นเอ ขอรับผิดชอบด้านการเงินอย่างดีที่สุด

หลังจากที่นางแบบสาว มุนกาบี วัย 35 ปีโพสต์ภาพลงอินสตาแกรม พร้อมสารภาพว่า เธอตั้งครรภ์และแอบคลอดลูกโดยไม่ได้บอกให้ใครรู้มากนัก งานนี้สื่อจอมแฉอย่าง Dispatch รีบเปิดเผยทันทีว่าพ่อของเด็กไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นนักแสดงดัง จองอูซองตามรายงานจาก Dispatch ได้ระบุว่า ทั้งคู่พบกันครั้งแรกเมื่อปี 2022 จากงานส่วนตัวงานหนึ่ง และได้ติดต่อกันเรื่อยมา ก่อนที่ มุนกาบี จะตั้งครรภ์ในเดือน มิ.ย. 2023 และให้กำเนิดลูกชายเมื่อเดือน มี.ค. 2024 ที่ผ่านมารายงานระบุด้วยว่าทั้งคู่เคยพูดคุยกันเรื่องอนาคต โดย มุนกาบี อยากแต่งงาน ขณะที่ จองอูซอง ไม่อยากแต่ง ทำให้คาดกันว่าอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ มุนกาบี ออกมาโพสต์ประกาศเรื่องลูกลงโซเชียลมีเดีย“ตอนนี้ในฐานะแม่ ฉันต้องรวบรวมความกล้าที่จะแสวงหาความสุขเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต รู้ว่าตั้งครรภ์อย่างกะทันหัน ฉันไม่พร้อมเลย แทนที่จะเฉลิมฉลองความสุขจากการตั้งครรภ์อย่างเต็มที่หรือรับคำแสดงความยินดี ฉันกลับใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงตั้งครรภ์อย่างเงียบๆ โดยรายล้อมไปด้วยคำอวยพรที่ครอบครัวมอบให้ฉันเลือกทำอย่างนั้นเพื่อลูกของฉัน ฉันรู้สึกว่าการจะปกป้องสิ่งมีค่าบางอย่าง ฉันต้องเก็บมันเอาไว้เป็นความลับ ในฐานะแม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์และไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ฉันต้องการเวลาในการเตรียมตัวเพื่อเป็นแม่ แต่บอกตามตรง มันเป็นทางเลือกของแม่ที่กำลังหวาดกลัวแม้ตอนนี้ฉันจะมองดูลูกของฉัน แต่ฉันก็รู้ว่าฉันยังห่างไกลจากความเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบอยู่มาก อย่างไรก็ตาม ลูกคนนี้ทำให้หัวใจของฉันเต็มไปด้วยความรักเพียงแค่การมีอยู่ของเขา ฉันตัดสินใจจะเป็นแม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความสุข แทนที่จะดิ้นรนเพื่อความสมบูรณ์แบบ ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมอบชีวิตที่ดีและมีความสุขให้กับลูก เขาจะได้รับความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ฉันต้องการให้ลูกของฉันได้เห็นโลกที่สดใสและสวยงามที่ฉันเคยเห็นเท่านั้น และเพื่อที่จะทำเช่นนั้นได้ ฉันจึงต้องการกำลังใจค่ะ”จองอูซอง ได้ออกมายอมรับว่าตนเองเป็นพ่อของเด็กหลังมีการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอเพื่อยืนยัน ซึ่งเขาจะขอรับผิดชอบด้านการเงินเกี่ยวกับลูกทั้งหมด และจะรับผิดชอบอย่างดีที่สุดในฐานะพ่อ“ขณะนี้ผมกำลังปรึกษากันถึงแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับการเลี้ยงดูลูก และในฐานะพ่อ ผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อลูกครับ”หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าคำแถลงอย่างเป็นทางการของจองวูซองนั้นสั้นเกินไป โดยแสดงความผิดหวังต่อความพยายามของเขาที่จะปกปิดเรื่องการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรเป็นความลับนานหลายเดือน หลายคนแสดงความคิดเห็นว่า "กำลังปรึกษาหาหนทางที่ดีที่สุด" ของเขานั้นหมายถึงการเสนอเงินเพื่อเลี้ยงดูบุตรเท่านั้น แทนที่จะทำหน้าที่พ่ออย่างจริงจังขณะที่บางส่วนออกมาปกป้องนักแสดงดัง โดยให้เหตุผลว่าการแต่งงานไม่ใช่ "ข้อกำหนด" ที่ต้อฃทำหลังการตั้งครรภ์ ส่วนความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นที่จะทำดีที่สุดเพื่อลูกคือสิ่งที่เพียงพอแล้วโดยต่างฝ่ายต่างไม่จำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจกลายเป็น "การแต่งงานที่ไม่มีความสุข" ก็เป็นได้งานนี้จึงกลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางถึงการเป็นครอบครัวสมัยใหม่ที่ไม่ต้องแต่งงาน และฝ่ายชายแสดงความรับผิดชอบด้านการเงิน ขณะที่บางคนมองว่าให้เงินอย่างเดียวไม่พอควรต้องเลร้ยงดูด้วยมุนกาบี เข้าสู่วงการด้วยการเป็นผู้ชนะการประกวด Miss World Bikini 2011 ก่อนขะมีผลงานด้านเดินแบบและถ่ายแบบมากมาย รวมถึงการออกรายการต่างๆทั้ง Attraction TV, Twilight Delight, Law of the Jungle และ Get It Beauty.ส่วน จองอูซอง เข้าวงการบันเทิงมานานนับ 30 ปีตั้งแต่ปี 1994 โดยมีผลงานในวงการบันเทิงมากมายทั้งภาพบนตร์, ละคร และรายการวาไรตี้