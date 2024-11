ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เร่งเครื่องขยาย “ชามา” ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำทัพด้วย ฮ่องกง จีน และมาเลเซีย ชูจุดแข็งด้าน “ทำเล”

บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าขยายสาขาเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ภายใต้แบรนด์ในตลาดต่างประเทศ หลังจากได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเดินทาง ทั้งกลุ่มนักธุรกิจและคนทำงาน โดยเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นของเหล่านักธุรกิจและคนทำงาน ที่เน้นการพักอาศัยระยะยาวในย่านที่พักอาศัยของพื้นที่เศรษฐกิจตามหัวเมืองต่างๆ โดย “เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์” เป็นตัวเลือกสำคัญของนักเดินทางกลุ่มนี้ ส่งให้ “ชามา” เป็นแบรนด์ที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ด้วยจำนวนที่พักในพอร์ตโฟลิโอในปัจจุบัน ที่มีมากกว่า 2,500 ยูนิต จากทั้งหมด 20 แห่ง และ “ชามา” ยังถือเป็นผู้นำด้านบริการเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ระดับนานาชาติอันดับ 1 ในฮ่องกง อีกด้วย จากความโดดเด่นด้านทำเลและบริการระดับมาตรฐานโรงแรมทำให้ชามาตอบโจทย์นักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีนายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า “ชามา” เป็นเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่มีจุดกำเนิดที่ประเทศฮ่องกง โดยออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้เข้าซื้อกิจการมาตั้งแต่ปี 2553 และทำการขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในต่างประเทศ อาทิ ฮ่องกง 7 แห่ง จีน 5 แห่ง และมาเลเซีย 2 แห่ง พร้อมมอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก ส่วนทิศทางจากนี้ วางแผนที่จะขยายธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายก้าวไปสู่ท็อปแบรนด์เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ด้วยการให้บริการที่สร้างควมรู้สึกเสมือนชามา คือบ้านหลังที่สองของพวกเขา พร้อมมอบประสบการณ์การเข้าพักด้วยมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล ภายใต้ความเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้ความสำเร็จของแบรนด์ “ชามา” มาจากจุดเด่นที่แตกต่างจากเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ อื่นๆ นั่นคือ การนำเสนอห้องพักที่ถูกแบ่งสัดส่วนอย่างใส่ใจเพื่อให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยจริงของผู้พักอาศัยทุกรูปแบบ ตั้งแต่นักธุรกิจที่เดินทางคนเดียวไปจนถึงครอบครัวใหญ่ที่ต้องการบ้านหลังที่สองสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงยังมีการให้บริการดูแลผู้อยู่อาศัยด้วยมาตรฐานระดับโรงแรมตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน นอกจากนี้ แบรนด์ชามา ยังโดดเด่นในเรื่อง “ทำเล” ซึ่งตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยใจกลางเมือง รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และง่ายต่อการเดินทาง ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์การพักอาศัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวและสุขภาวะ ตลอดจนผสมผสานวิถีชีวิต การทำงาน การเดินทาง และการพักผ่อนอย่างลงตัว ส่งเสริมการใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางสภาพแวดล้อมใหม่ๆ เพื่อให้ผู้เข้าพักรู้สึกเสมือนว่าชามาเป็นบ้านหลังที่สองที่มอบความสุขและความอบอุ่นทุกครั้งที่เข้าพักทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์นักเดินทางให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ “ชามา” ได้เปิดให้บริการใน 3 รูปแบบ ได้แก่ “ชามา ลักซ์ (Shama Luxe)” “ชามา (Shama)” และ ”ชามา ฮับ (Shama Hub)” ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดห้องพัก ทำเล และการออกแบบตกแต่งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับ Upper Upscale จนถึง Upper Middle scale โดยในอนาคตอันใกล้นี้ ออนิกซ์ฯ ยังมีแผนเดินหน้าในการเปิด Shama Luxe ในประเทศมาเลเชีย Shama ในสปป. ลาว และ Shama Hub ในประเทศ อีกด้วยโดยปีนี้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้ประกาศเปิดตัวที่พักใหม่ ชามา ในต่างประเทศรวม 3 แห่ง โดย 2 แห่งอยู่ภายใต้แบรนด์ชามา ฮับ (Shama Hub) ได้แก่ ชามา ฮับ เฉียนถัง หางโจว ประเทศจีน (Shama Hub Qiantang Hangzhou, China) และ ชามา ฮับ เมโทร เซาธ์ ฮ่องกง (Shama Hub Metro South, Hongkong) และ 1 แห่ง ภายใต้แบรนด์ชามา ได้แก่ ชามา ซัวซานา ยะโฮร์ บาห์รู ประเทศมาเลเชีย (Shama Suasana Johor Bahru, Malaysia) ซึ่งล้วนตั้งอยู่ในทำเลที่ยอดเยี่ยมชามา ฮับ เฉียนถัง หางโจว ประเทศจีน (Shama Hub Qiantang Hangzhou, China) เป็นที่พักแห่งใหม่ใจกลางเมืองหางโจว ในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศโดย อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติของเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Qiantang อันงดงาม เพียง 40 นาที (เดินทางโดยรถยนต์) เชื่อมต่อกับศูนย์กลางการคมนาคมหลักๆ ของเมืองหางโจวได้สะดวก ทำให้สามารถออกสำรวจทิวทัศน์อันน่าหลงใหลของเมืองหางโจว ที่มีเทือกเขา Tianmu อันยิ่งใหญ่เป็นฉากหลังได้อย่างง่ายดาย ที่ตั้งยังอยู่ในย่าน Dajiangdong และอยู่ห่างจากสวน Dongsha Lake และ Grand Convention and Exhibition Centre โดยใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาที นอกจากนิ้ยังอยู่ใกล้กับร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารมากมาย ด้วยทำเลที่ดีเยี่ยมเช่นนี้ ชามา ฮับ เฉียนถัง หางโจว จึงเป็นที่พักที่ตอบโจทย์ทั้งแขกกลุ่มนักธุรกิจและและกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงชามา ฮับ เมโทร เซาธ์ ฮ่องกง (Shama Hub Metro South, Hongkong) เป็นเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ จำนวน 139 ห้อง บนอาคาร 26 ชั้น ซึ่งมีห้องพักให้เลือก 7 ประเภท ตั้งแต่สตูดิโอไปจนถึงห้องพักแบบสองห้องนอน โดยทั้งหมดได้รับการออกแบบเพื่อให้ทุกการเข้าพักราบรื่นและสะดวกสบาย พร้อมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นจัดเตรียมไว้ให้อย่างครบครัน ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ในพื้นที่ที่พัฒนาขึ้นใหม่ทางใต้ของเกาะฮ่องกง ศูนย์กลางที่เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาที่พักระยะยาวใกล้เมือง เดินทางสะดวก พื้นที่ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ สามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น Ocean Park และอื่นๆ บนเกาะฮ่องกงได้อย่างง่ายดาย ทำให้แขกผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับความมีชีวิตชีวาของเขต Aberdeen และค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ และสร้างสรรค์ได้ด้วยการเดินทางเพียงไม่กี่นาทีชามา ซัวซานา ยะโฮร์ บาห์รู (Shama Suasana Johor Bahru) พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนในใจกลางของเมืองยะโฮร์ บาห์รู ด้วยที่พักที่ผสมผสานอย่างลงตัวที่ให้ความสบายเสมือนอยู่บ้านและความหรูหราทันสมัย ด้วยห้องพักอาศัยที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและหรูหราถึง 87 ห้อง มีให้เลือกตั้งแต่ห้องสวีทแบบหนึ่งห้องนอนไปจนถึงระดับเอ็กเซ็กคูทีฟแบบสามห้องนอน ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ใจกลางเมืองที่คึกคัก พร้อมเชื่อมต่อนักเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองได้อย่างง่ายดาย รวมถึงร้านอาหารและย่านช้อปปิ้งมากมาย ผู้มาเยือนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Rapid Transport System) ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงห้านาที สิ่งนี้นับเป็นการสะท้อนถึงแนวคิด ”Freedom to Explore” ที่เป็นหัวใจสำคัญในการมอบประสบการณ์ของแบรนด์ชามา (Shama) ให้กับผู้เข้าพักอาศัยได้อย่างชัดเจนนอกจากทำเลที่โดดเด่นแล้ว ภายใต้แบรนด์ ชามา ยังมี “ชามา โซเชียล คลับ (Shama Social Club) ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์โปรแกรมที่นำเสนอกิจกรรมที่จะช่วยเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย และความเป็นส่วนหนึ่งระหว่างผู้เข้าพักกับย่านที่พักอาศัย ที่หลอมรวมไลฟ์สไตล์ของผู้เข้าพักในแต่ละทำเลของชามา ที่มีความแตกต่างกัน กิจกรรมที่คัดสรรมาอย่างดี และการดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อันเป็นแนวคิดสำคัญของแบรนด์ ชามาทั้งนี้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งมั่นเดินหน้าและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็น “The Best Medium-sized Hospitality Management Company in Southeast Asia” บริษัทบริหารจัดการโรงแรมและการบริการขนาดกลางที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสั่งสมประสบการณ์และชื่อเสียงจนเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบริการของภูมิภาค และยังสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่นในหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิค ผ่านหลากหลายแบรนด์ที่ให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มตลาดเป้าหมาย อาทิ แบรนด์อมารี (Amari) โอโซ่ (OZO) ชามา (Shama) และ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) ที่สามารถตอบสนองความต้องการอันแตกต่างของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี พร้อมมอบความประทับใจอย่างสูงสุดด้วยมาตรฐานการให้บริการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเชื่อมโยงแนวทางปฏิบัติด้านการต้อนรับที่เป็นเลิศในเอเชียเข้ากับความแม่นยำทางธุรกิจระดับโลกได้อย่างลงตัว