“อร่อยฟิน บินได้” ไปพร้อมกับ Phenix ร่วมกับ KTC ชวนศิลปินดารา ร่วมเปิดประสบการณ์ “Food Lounge” ศูนย์รวมความอร่อยใจกลางเมือง

โครงการ Phenix ประตูน้ำ แหล่งรวมศูนย์อาหารสุดยอดความอร่อยใจกลางเมืองบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ย่านประตูน้ำ ที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านอาหารระดับโลก เชื่อมต่อทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้แนวคิด “ INTEGRATED WHOLESALE PLATFORM FOR NON-STOP OPPORTUNITY ” โครงการ ช้อปปิ้งสินค้าแห่งใหม่ จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC บริหารงานโดย Mr. Michael Hariz, Chief Commercial Business Officer บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ,คุณรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ ประธานบริหาร บริษัท คริกเก็ต เทสต์ จำกัด ร่วมกับ KTC จัดกิจกรรม “อร่อยฟิน บินได้ ” กับบัตรเครดิต KTC เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า นักชิม กับบริการความอร่อย Nonstop ที่ “Phenix Food Lounge” ใจกลางเมืองย่านประตูน้ำ ที่ให้กลุ่มลูกค้าได้สัมผัส ความอร่อย จากร้านอาหารชื่อดังแบบฟินๆ โดยจัดงานเปิดตัวขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เวลา 12.30 น. ณ ชั้น 4 ฟีนิกซ์ ประตูน้ำภายในงานได้รับเกียรติจาก Mr. Michael Hariz, Chief Commercial Business Officer บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ,คุณรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ ประธานบริหาร บริษัท คริกเก็ต เทสต์ จำกัด และ คุณประณยา นิถานานนท์ ผู้บริหารสูงสุดสายงานการตลาดบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน ) ร่วมกันเปิดตัว “อร่อยฟิน บินได้ ” กับบัตรเครดิต KTC พร้อมด้วยศิลปินดารา-ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง อาทิ หมวย อริสรา กำธรเจริญ,ไบรท์ พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ,เพ็ชร ฐกฤต ตะวันพงค์ โบ๊ท ธารา ทิพา, ดีแลน ไบร์อันท์ , นีญ่า มากีลา และเหล่านักแสดงช่อง 3 แขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี โดยมี ได๋ - ไดอาน่า จงจินตนาการ รับหน้าที่พิธีกรสำหรับกิจกรรม “ อร่อยฟิน บินได้ ” นั้น เป็นโอกาสพิเศษนี้ที่ Phenix และ KTC ร่วมกันเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า เพื่อดึงดูดใจให้มาใช้บริการที่ Phenix Food Lounge ใจกลางเมืองย่านประตูน้ำ พร้อมให้กลุ่มลูกค้าได้สัมผัส ความอร่อย จากร้านอาหารชื่อดังหลากหลาย ที่การันตีความอร่อยเกินต้านโดย คุณหรีด รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ เจ้าของรายการดัง อร่อยเลิศกับครัวคุณหรีด ที่คัดสรรเมนูอร่อยจากร้านดังทั่วไทยมาไว้ที่นี่ที่เดียว อาทิ ข้าวมันไก่ Mankee by Chefman , Take a Break ( Sister by Khao) , ขาหมูโบราณกะทู้ ( มิชลิน บิบ กูร์มองด์ 5 ปีซ้อน) , จุฑารส ( ลูกชิ้นเนื้อตำนานกว่า 50 ปี ) , หลี เจ็ก ตง ( ก๋วยจั๊บหมูกรอบ อันดับ 1 ย่านประเวศ การันตีความอร่อยด้วยประวัติยาวนานกว่า 40 ปี) ฯลฯ ซึ่งลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต KTC จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมายสิทธิพิเศษที่สมาชิกบัตรเครดิต KTC จะได้รับ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568คุ้มที่ 1 : รับคูปองเงินสด 100 บาทคุ้มที่ 2 : รับฟรีคูปองเครื่องดื่ม มูลค่า 60 บาท เมื่อทานครบ 300 บาทขี้นไปคุ้มที่3 : แลกแต้ม 1,999 แต้มแลก cash Coupon 300 บาทและสิทธิพิเศษสุด!! เฉพาะวันเปิดตัว “Phenix Food Lounge x KTC” วันที่ 23 พฤศจิกายน นี้ รับฟรีบัตรเงินสดมูลค่า 200 บาท เพียงโชว์บัตรเครดิตKTC ทุกประเภท ที่พร้อมเสิร์ฟความสุขให้กับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ!!