E-Outside Expo’5 The Outdoor Journey มหกรรมครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี จัดเต็ม! ช้อปแบรนด์ชั้นนำ พร้อมกิจกรรมสนุกๆ และโปรโมชั่นสุดคุ้ม

​กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมยิ่งใหญ่แห่งปี E-Outside Expo’5: The Outdoor Journey พบกับงานสำหรับสาย Travel, Outdoor และ Urban Lifestyle บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด “The Outdoor Journey” ที่รวบรวมทุกไอเทมสำหรับการเดินทางและไลฟ์สไตล์ครบครัน Highlight แบรนด์ดัง ปีนี้ ELEMENT 72 ขนทัพแบรนด์ระดับโลกกว่า 200 แบรนด์ มาให้เลือกช้อปอย่างจุใจ อาทิ THE NORTH FACE , KEEN , YETI , GRAMICCI , TOPO DESIGNS , SNOW PEAK , SALOMON ,FJALLRAVEN , VICTORINOX และอีกมากมายที่คุณห้ามพลาด!เปิดตัวสินค้า Spring & Summer 2025 สัมผัสกับสินค้าคอลเลกชันใหม่ก่อนใคร พร้อมโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน เช่น ซื้อรองเท้า KEEN Uneek สี Star White รับฟรี Keen DIY Bungee Set สำหรับตกแต่งรองเท้าของคุณ เพลิดเพลินกับเมนูเครื่องดื่มสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก YETI ในบรรยากาศสบาย ๆ ระหว่างช้อปห้ามพลาดกิจกรรมช้อปมันส์ คุ้ม 3 ต่อ Triple Benefits:• ต่อที่ 1: ช้อปครบ 10,000 บาท รับฟรี! ร่มสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รุ่น E-Outside Expo’5 Edition• ต่อที่ 2: ช้อปครบ 20,000 บาท รับของขวัญสุดพิเศษ พวงกุญแจ KEEN Newport Keychain• ต่อที่ 3: ช้อปครบ 35,000 บาท รับทันที Cash Voucher มูลค่า 2,000 บาท สำหรับใช้ที่ Element 72 และ Outdoor Botanicaเงื่อนไข: สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อสินค้าจากแบรนด์ภายใต้ Element 72 และเฉพาะ ต่อที่ 3 ต้องมีสินค้าจากแบรนด์ YETI รวมอยู่ในใบเสร็จเท่านั้นไฮไลท์กิจกรรมวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567· 14.00-16.00 น. Exclusive Fashion Runway by ELEMENT 72 แฟชั่นโชว์ Mix & Match เสื้อผ้า Summer & Winter Collection จากแบรนด์ในเครือ ELEMENT 72 พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน และ พุฒิ-ต้าร์-เรย์ จากแก๊งค์เร่รอน· 17.00-18.00 น. Bartender Show ครีเอทเมนูเครื่องดื่มสุดพิเศษจาก YETIวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567· 14.00-15.30 น. Mini Cooking Show 3 เมนูลับสุดพิเศษ จาก คุณ ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ​เตรียมพบกับงาน E-Outside Expo’5 The Outdoor Journey งานใหญ่แห่งปีสำหรับสาย Outdoor และคนรักการเดินทาง ช้อปจุใจตลอด 5 วันเต็ม พร้อมกิจกรรมสนุก ๆ และโซนใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็น Outdoor Brands Square, Activities Park, Outdoor Thai Village, Music, Foods และอื่น ๆ ที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับทุกการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00- 20.00 น. ณ Outdoor Botanica สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Element72 และ Outdoor Botanica ทุกสาขา / Line OA: @element72 / @outdoorbotanica (มีสัญลักษณ์ @ ข้างหน้า), Facebook: Element 72, Instagram: @element72_thailand, Website: www.element72.co.th, เบอร์โทรติดต่อ 02-7435151