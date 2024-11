“Phenix” ชวนคนบันเทิงเปิด “OTOP DESTINATION” เดินหน้าตามนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมสินค้าไทยสู่โลก ร่วมชอปของดีภูมิปัญญา 4 ภาค กับศูนย์รวมสินค้าฝีมือคนไทย ใจกลางย่านประตูน้ำ

กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างโอกาสการค้าให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP รวมถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนในประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวม OTOP ที่ดีที่สุดในประเทศไทย รวมของดีของดังเอามาไว้ในที่เดียวกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับการคัดสรรด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น ร้านผ้าไหมแพรวาแม่ประกอบ จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มลายไทยเครื่องถมเงินถมทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้านเครื่องเงิน นายประยูร ศรีท้าว จังหวัดน่าน กลุ่มจักรสานผักตบชวา จังหวัดพะเยา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก ทองใบ นาจำปา จังหวัดมหาสารคาม ผ้าไหมทอมือกุยมะไฮ จังหวัดสุรินทร์ ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง วิเศษศิลป์ จังหวัดอ่างทอง รวมถึงสินค้า OTOP คุณภาพอื่นๆ อีกมากมาย

โครงการแหล่งรวมอาหารและสุดยอดความอร่อยใจกลางเมืองบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ย่านประตูน้ำ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC จัดบิ๊กโปรเจคยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง เปิด “Phenix The Best Tourist OTOP in Bangkok” กับพื้นที่การค้าโซนใหม่ OTOP DESTINATION ศูนย์รวมสินค้าฝีมือคนไทยที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร เดินหน้าตามนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมสินค้าไทยสู่โลก สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ที่รวบรวมร้านเด็ดร้านดัง ของดีมีคุณภาพจากฝีมือคนไทย รวมถึงสินค้าจากสุดยอดฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้านจากทั่วทั้ง 4 ภาค รวมกว่า 132 ร้านค้า ทั่วประเทศ มาไว้ที่เดียว ณ โครงการ “Phenix” ใจกลางพื้นที่การค้าสำคัญย่านประตูน้ำ หมุดหมายใหม่ของเหล่านักชอป ที่พร้อมเปิดให้เหล่านักชิมและนักชอปได้มาเลือกสรรกันอย่าจุใจกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น M โครงการ “Phenix” ย่านประตูน้ำภายในงานเปิด “Phenix The Best Tourist OTOP in Bangkok” ได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดพื้นที่การค้าโซนใหม่ OTOP DESTINATION ศูนย์รวมสินค้าฝีมือคนไทยที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร โดยมี มร. ไมเคิล ฮาริท หัวหน้าคณะกลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียล บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และ คุณรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ ประธานบริหาร บริษัท คริกเก็ต เทสต์ จำกัด ให้การต้อนรับ ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยเหล่าศิลปินดารา อาทิ ไบรท์ พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ, เพ็ชร ฐกฤต ตะวันพงค์, สมิธ ภาสวิชญ์ บูรณนัติ, มาริลิน เคท การ์ดเนอร์, แคนดี้ สุภาภัสสร์ ผลเจริญรัตน์ โดยมี ได๋ - ไดอาน่า รับหน้าที่พิธีกรโครงการ “Phenix” แหล่งรวมอาหารและสุดยอดความอร่อยใจกลางเมืองบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ย่านประตูน้ำ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านอาหารระดับโลกที่เชื่อมต่อทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กับกิจกรรมด้านอาหารและความบันเทิงระดับโลกตลอดปี เพื่อสนับสนุนประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารชั้นนำของโลก พร้อมเปิดพื้นที่การค้าโซนใหม่ OTOP DESTINATION ศูนย์รวมสินค้า OTOP ฝีมือคนไทยที่ดีที่สุดในชวนนักชอปนักชิมมาเลือกสรรสินค้าดี มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา กับพื้นที่ชอปปิ้งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักชอปสมัยใหม่ใจกลางเมือง พร้อมเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตของธุรกิจสินค้าของคนไทยไปด้วยกันอย่างยั่งยืน กับสินค้า OTOP DESTINATION ศูนย์รวมสินค้าฝีมือคนไทยที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณชั้น M โครงการ “Phenix” ย่านประตูน้ำ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Phenix Food Wholesale Hub