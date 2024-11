เตรียมขำก๊ากกับซุปตาร์ตลก “Russell Peters” ที่กลับมาพร้อมโชว์ใหม่ Russell Peters: RELAX* World Tour 3 เม.ย. 68 ที่โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ

Russell Peters หนึ่งในนักแสดงสแตนด์อัปคอเมดี้ที่ Rolling Stone จัดอันดับให้เป็น 1 ใน 50 สุดยอดตัวละครสุดปังตลอดกาล เขาเริ่มอาชีพนักพูดแบบ Open Mics ตอนอายุเพียง 19 ปี ที่เมืองบ้านเกิดอย่างโตรอนโต และภายในเวลา 15 ปีหลังจากนั้น Peters ได้สร้างความนิยมไปทั่วแคนาดาและสหราชอาณาจักร และได้รับการพูดถึงไปทั่วโลกจากผลงาน CTV “Comedy Now!” ในปี 2550 สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแสดงตลกคนแรกที่ขายบัตรเข้าชมการแสดงจนหมดของแคนาดา และเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ Sold Out อย่างต่อเนื่องในฮอลล์ใหญ่ในหลาย ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Madison Square Garden, The Sydney Opera House, London’s O2 Arenaจากความสำเร็จของ Comedy Now สู่การเป็นที่นิยมในเวลาต่อมา Peters มีรายการตลกที่ประสบความสำเร็จจากรายการตลกของเขา ได้แก่ Outsourced (ปี 2549), Red, White and Brown (ปี 2551), The Green Card Tour (ปี 2553) ได้ขึ้นแท่นเป็นสแตนด์อัปคอเมเดี้ยนคนแรกที่มีรายการพิเศษบน Netflix รวมทั้งจัดเวิลด์ทัวร์ ‘Deported World Tour’ ในปี 2563 เดินทางไปยัง 40 เมืองใน 20 ประเทศทั่วโลก มีคนดูมากกว่า 4 แสนคน และตามมาด้วย ‘ACT YOUR AGE World Tour’ ในปี 2566 ที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้กันRussell Peters: RELAX* World Tour กรุงเทพฯ เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก priceless.com/entertainment