ดนตรีไร้พรมแดน “Yuki Kajiura” ถ่ายทอดเสน่ห์ความ “อร่อย” ผ่านบทเพลง ใน Yuki Kajiura LIVE vol.#20 "Asia Tour 20th Special SETLIST"คอนเสิร์ตที่เต็มอิ่มไปถึงจิตวิญญาณ

คอนเสิร์ตซึ่งจัดขึ้นในค่ำคืนวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ณ Union Hall, Union Mall ลาดพร้าว ที่ผ่านมา โดยนักประพันธ์เพลงชื่อดังที่สร้างสรรค์ผลงานเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ในแวดวงอนิเมะ เกม และภาพยนตร์ คอนเสิร์ตนี้เป็นเหมือนการเชื่อมโยงดนตรีไร้พรมแดน ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกที่ลึกซึ้ง ผ่านเพลงที่เปรียบเสมือนการ “ปรุงอาหาร” อันประณีต ซึ่งเธอเรียกความลงตัวของเพลงว่าเป็น “ความอร่อย” ที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกเต็มอิ่มทั้งด้านอารมณ์และจิตวิญญาณบรรยากาศในงานอบอวลไปด้วยพลังของนักดนตรีสดและศิลปินที่ร่วมแสดง ถ่ายทอดบทเพลงที่ผสมผสานความเป็นเอเชียและสากลได้อย่างงดงาม ทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแสดงดนตรี แต่ยังเป็นประสบการณ์ที่สะท้อนถึงความลึกซึ้งของวัฒนธรรมและอารมณ์ร่วมที่ไร้ขอบเขตทางภาษาและเชื้อชาติสำหรับ Yuki Kajiura LIVE vol.#20 "Asia Tour 20th Special SETLIST" เกิดขึ้นด้วยแนวคิดของ "Yuki Kajiura" ศิลปินเอกเจ้าของคอนเสิร์ต ที่ว่า “ดนตรีไม่มีพรมแดน” และ “ดนตรีคือความสนุก” จนเกิดเป็น Special SET LIS ที่รวบรวมเอาเพลงที่อยู่ในความทรงจำในวัยเยาว์ เพลงโปรดที่ปลุกปั้น “แรงบันดาลใจ” ของทุกคนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเพลงเปิดคอนเสิร์ตอย่าง the world ที่เปิดหูแฟนๆ ให้ฟินตัวลอยตั้งแต่เริ่ม ก่อนจะพาทุกคนล่องลอยไปกับบทเพลงที่พร้อมจะทำให้ทุกคนตกอยู่ในภวังค์ อาทิ in the land of twilight,under the moon, vanity, my long forgotten cloistered sleep, I swear, Fiction, I reach for the sun, in the garden of sinners, ARIA, Kimi no Gin no Niwa, ring your bell, to the beginning, Yasashii Yoake, obsession, Senya Ichiya, The main theme of L.O.R.D, absolute configuration, luminous sword, Soukyuu no Fanfare, the image theme of Xenosga II, nowhere และ into the worldผ่านการแสดงโชว์จากเหล่าศิลปิน นักร้อง นักดนตรีมากความสามารถ นำโดยเสียง “เปียโน” เครื่องดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ของ "Yuki Kajiura" ที่บรรเลงร่วมไปกับเสียงไวโอลิน, ฟรุต, กีตาร์, เบส, กลอง, Percussion ของเหล่าทัพนักดนตรีคู่ใจได้อย่างลงตัว โดยมีสาวๆ Vocal มากความสามารถอย่าง KEIKO, YURIKO KAIDA, JOELLE, RITO และ LENO LEIA มาขับกล่อม ถ่ายทอดอารมณ์เพลงให้ดำดิ่งไปกับมวลความหนัก แน่น อ่อนไหว สนุกสนาน โชว์ไลน์ประสานเสียงที่เป็นหนึ่งเดียวกันจนน่าขนลุก และอีกหนึ่งแขกรับเชิญพิเศษ Hikaru ที่พลังเสียงของเธอทำให้ค่ำคืนนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง ทั้ง “Yuki Kajiura” และทีมแห่งพรสวรรค์ของเธอ ทำให้แฟนเพลงต่างตกอยู่ในภวังค์ แฟนๆ ทุกคนล้วนตั้งใจฟังเพลงที่พวกเขาบรรเลงออกมาราวกับเสียงเพลงนั้นซึมลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณของพวกเขา มีเสียงปรบมือเกรียวกราวเป็นอารมณ์ร่วม รวมถึงการลุกขึ้นยืน ชูมือ ชูกำปั้นออกไปตามจังหวะเพลง เป็นการแสดงถึง “ความสนุก” “ความสุข” ที่ถึงใจสมกับการตั้งตารอคอยขณะเดียวกัน “Yuki Kajiura” ก็ได้ทักทาย พูดคุยกับแฟนเพลงของเธอเป็นภาษาไทยที่เตรียมตัวมาอย่างดี “สวัสดีค่ะ สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ วันนี้ได้เจอทุกคนดีใจมากค่ะ” รวมถึงนักดนตรี และสาวๆ โวคัล ต่างออกมาทักทายแฟนๆ ด้วยความกระตือรือร้น ทั้งการพูดภาษาไทย และชมอาหารไทยเมนูโปรดให้ทุกคนได้ฟัง โดยเฉพาะ “Yuki Kajiura” ที่ติดใจอาหารไทยขั้นสุด ยกให้ “น้ำจิ้มไก่” คือที่สุด! เอ่ยคำว่า “อร่อย” ชมไม่ขาดปาก ซึ่งหากเปรียบคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นอาหารก็คงจะ “อร่อย” ถูกปาก เต็มอิ่มสมใจทั้งผู้ชมและผู้เล่น และนอกจากจะชมอาหารไทย “Yuki Kajiura” ยังไม่ลืมที่จะชมแฟนเพลงชาวไทย ที่เธอยกให้เป็น Wonderful People เป็นผู้ชมที่ทำให้เธอประทับใจจนสัญญาว่าจะกลับมาเล่นที่นี่อีกครั้ง! งานนี้แฟนๆ ชาวไทย แม้จะไม่ได้ไปลอยกระทง แต่เชื่อว่าทุกคนได้ลอยละล่องไปกับมวลเพลงแห่งความสุขที่ “Yuki Kajiura” มอบให้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับ Yuki Kajiura LIVE vol.#20 "Asia Tour 20th Special SETLIST" ถือเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายปีจากผู้จัดมากคุณภาพอย่างที่ทำออกมาได้อย่างดีสมความคาดหมาย เป็นอีกหนึ่งงานคอนเสิร์ตดีๆ ที่สร้างความทรงจำอันมีค่าและน่าประทับใจให้แฟนเพลงได้มากมาย