ไอคอนสยามยกระดับประเทศไทย สู่พื้นที่แสดงศิลปะระดับโลก ในงาน ACCESS BANGKOK Art Fair ครั้งแรกของการเปิดตัวงานศิลปะนานาชาติ ผสานเทคโนโลยีแบบอิมเมอร์ซีฟ

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิญคอศิลปะเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญบนเวทีศิลปะระดับโลกงานแสดงศิลปะนานาชาติในมิติใหม่ครั้งแรกของไทย ที่เปิดพื้นที่แสดงงานศิลปะพร้อมกันทั้งออฟไลน์และออนไลน์ จัดโดยร่วมกับ ARTUE จากเกาหลี ณ The Pinnacle Hall ชั้น 8 ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2567ARTMEETSLIFE (AML) และ ARTUE จากเกาหลีมีความเชี่ยวชาญระดับโลกในการจัดงานแสดงศิลปะในแพลตฟอร์มดิจิทัลล้ำสมัย ACCESS BANGKOK ART FAIR จึงโดดเด่นด้วยการมีห้องชมผลงาน Online Viewing Room (OVR) แบบอิมเมอร์ซีฟ ให้นักสะสมและผู้ชื่นชอบศิลปะทั่วโลกสามารถเลือกชมและซื้อผลงานศิลปะได้ทางออนไลน์ ซึ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้เข้าถึงได้แม้หลังจบงานไปแล้ว เพื่อเชื่อมต่อผู้จัดแสดงกับผู้ชมทั่วโลกACCESS BANGKOK ART FAIR คัดสรรผลงานจากแกลเลอรี 30 แห่ง โดยมาจากแกลเลอรีชั้นนำของเกาหลี 12 แห่ง เช่น Johyun Gallery, Gallery 2, ThisWeekendRoom, A-Lounge Contemporary, Baik Art และ Gallery Soso ซึ่งแกลเลอรีเหล่านี้มีบทบาทในการผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ของเกาหลีสู่เวทีโลกมาแล้ว ส่วนของไทยเป็นแกลเลอรีชื่อดังในกรุงเทพฯ 9 แห่ง ซึ่งมีรูปแบบงานศิลปะที่หลากหลายมาก เช่น Nova Contemporary, SAC Gallery, Gallery VER, Warin Lab Contemporary และ Tang Contemporary Art ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ พร้อมด้วยแกลเลอรีอีก 9 แห่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ เช่น A+ WORKS of ART จากกัวลาลัมเปอร์, The Drawing Room จากมะนิลา และ Richard Koh Projects จากสิงคโปร์ ช่วยยกระดับการเป็นตัวแทนของภูมิภาคและเพิ่มมิติระดับโลกให้กับงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยจึงถือว่า ACCESS BANGKOK ART FAIR จัดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของวงการศิลปะในกรุงเทพฯ ที่รวมแกลเลอรี ศิลปิน นักสะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผนึกกำลังจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงไอคอนสยาม เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญในตลาดศิลปะระดับโลกACCESS BANGKOK ART FAIR เปิดให้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 5-7 ธันวาคม 2567 ที่ The Pinnacle Hall ชั้น 8 ไอคอนสยาม มาร่วมสัมผัสการผสมผสานของศิลปะ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ครั้งพิเศษนี้ด้วยกัน