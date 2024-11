คึกคัก!! “ก้องซด พชร์มู” ฉลองครบ 2 ปี   ศิลปินดารา ร่วมเปิดบิ๊กแฟร์ “ GOOD FOOD MU FIN ”

เปิดแล้วจ้า !!งานบิ๊กแฟร์อาหารส่งท้ายปี67 งานแฟร์จัดโดยคู่หู จากรายการวาระฉลองครบรอบ 2 ปี ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-11.30 น.ทางช่อง 9 กด 30 เปิดร้านวันแรกก็คึกคักเกินเบอร์ สมกับรายการของดีของอร่อย พ่อค้าแม่ขายขนมาเป็นขบวน พร้อมเหล่าดาราที่มาร่วมพิธีเปิดและออกร้านกันมากมายโดยเจ้าของรายการ ก้อง ปิยะ ได้รับเกียรติจากรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและขาย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), คุณวศิน บุณยาคม ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ คุณนันทพร เทพเทวิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด มหาชน และ คุณอัครา นาคบัลลังก์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3เปิดงานวันแรกคึกคัก!! ล้นหลามไปด้วยเหล่าสายช้อป สายชิม และคนชอบกินของอร่อย ที่เตรียมมา ช้อปของกิน และมองหาของขวัญของฝากสำหรับเทศกาลปีใหม่2568 ที่ใกล้มาถึงแล้ว โดยเฉพาะร้านดาราที่แฟนๆ คุ้นหน้าคุ้นตา อาทิ สยามชาไทย by เด่นคุณ,น้ำพริกปุยแสบปาก by ปุยฝ้าย / สมูทตี้ดีใจ by ผัดไท ดีใจ / ธงธงฉ่ำ by ธงธง มกจ๊ก / Top s Homemade by ท็อป ดารณีนุช / ก๋วยเตี๋ยวเรือลำพาย by เฟิร์ส เอกพงศ์ /ข้าวมันไก่กาต๊าก, Waan's Bakery by น้ำหวาน zaza / เปรี้ยวซ่าปลาระเบิด by เปรี้ยว AF / Hunger Pung อร่อยเต็มคำ By อะตอม / แม่จวงยกนิ้ว by จุ๊บแจง วิมลพันธ์ /โก้ ธีรศักดิ์ by น้ำปลาร้าป้าโก้ มาร่วมจอย เปิดบูธอาหารให้แฟนๆ เลือกช้อปของอร่อย ของดี ถูกปาก เข้าคิวแน่นๆรวมถึงร้านอาหารที่เคยมาออกรายการ อาทิ เจ๊แมวหมูย่างแดงกรอบ / ราชาเกี๊ยวต้ม / หมูยอ ป้าลี / ร้านเขียวไข่กา / ร้านยำนัวส์ครัวลับ ณ บางเขน / ร้านเวทย์มนต์คาเฟ่ / ขนมปังคลีน By MONNAIE / จันระพี ไก่ย่างเนื้อทอง,เนื้อย่าง / Snack สาวโสด / Kunnook orange juice / D'NUTS / J-JAN ขนมอร่อยหลังการบินไทยและตลาด อตก. / ชาไทย by วชาลิสา / My Mushroom และอื่นๆอีกมากมายว่าของกินคึกคักแล้ว โซนสายมูกับหมอดูชื่อดัง ยิ่งคิวทอง คนจองเช็กดวงข้ามปี อยากจะรุ่ง จะรวย พ่อหมอแม่หมอ หมุนเวียน สลับสับเปลี่ยน มาเป็นคอนเซาท์และพูดคุยบนเวทีแบบใกล้ชิดโดย วันที่ 22 พ.ย.พบ อ.นำ เสขบุคคล / หมอบีทูตสื่อวิญญาณ23 พ.ย. หมอท็อป ซีเคร็ท / อ.ไวท์เปิดดวง (หมอดูอปป้า)24 พ.ย.หมอแก้ว แม่นชัวร์ / อ.หมิงเปิดบุพกรรม25 พ.ย. ดูดวงกับดารา อ.ดารานาถ / แม่หมอลูกแก้ว26 พ.ย. ต.เต้ย พรหมญาณ / หมอแมคกี้ ดวงดีทวีสุข27 พ.ย. อ.ดารีย์ นวดารา / หมอแก้วตา เมาท์ดวงวันนี้ ถึง 27 พฤศจิกายน นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล พระราม 3 งานแฟร์ ที่คุณไม่ควรพลาด!!