ทำเอาแฟนๆ เฮกันยกใหญ่ เมื่อ "เลน่า เฮเลน่า ขนิษฐา บุช" นางแบบสาวและรองอันดับ 2 มิสไทยแลนด์เวิล์ด 2018 และหนุ่มหล่ออดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย "ชาริล ชัปปุยส์" ออกมาประกาศข่าวดีกำลังตั้งท้องโดย "เลน่า" ได้โพสต์ภาพคู่กับสามีพร้อมข้อความว่า "The 3 of us" โดยมีทั้งเพื่อนๆ ในวงการ และแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่เป็นจำนวนมาก