“เฟิร์ส-ข้าวตัง-จุง-ดัง” เสิร์ฟความสุข!! ปิดโรงดูตอนแรกซีรีส์ “THE HEART KILLERS เขาจ้างให้ผมจีบนักฆ่า” กับงาน “The Heart Killers : Love at First Kill”

เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แฟนๆ รอชม และสร้างเสียงฮือฮาสนั่นโซเชียลตั้งแต่ปล่อยโปสเตอร์และเทรลเลอร์ สำหรับ ซีรีส์ “THE HEART KILLERS เขาจ้างให้ผมจีบนักฆ่า” KISS ME or KILL ME จีบครั้งนี้ มีชีวิตเป็นเดิมพัน! นักฆ่าสายโหด แต่อยู่ในโหมดคลั่งรัก จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กับบทบาทใหม่ชวนใจสั่นของ 4 นักแสดงหนุ่มสุดฮอต “เฟิร์ส-คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล, ข้าวตัง-ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล, จุง-อาเชน ไอย์ดึน, ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ” แท็คทีมชวนแฟนๆ มาร่วมดูตอนแรก พร้อมผู้กำกับฯ มากฝีมือ “โจ้-ทิชากร ภูเขาทอง” กับงาน “The Heart Killers : Love at First Kill” ที่ได้เสียงตอบรับถล่มทลาย เปิดขายบัตรไปเพียงไม่นาน ก็ Sold out อย่างรวดเร็ว ณ ชั้น 6 สยามพารากอน โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplex เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยมวลความสุขที่แฟนๆ ยกทัพกันมาให้กำลังใจเหล่านักแสดงกันแน่นโรงภาพยนตร์ เริ่มด้วย Special Show สุด Exclusive จาก 2 หนุ่ม “เฟิร์ส-ข้าวตัง” ที่คว้าไมค์โชว์เพลง “ลบยัง (Re-move on)” และ “จุง-ดัง” ควงคู่โชว์เพลง “YOU’RE MY TREASURE” พร้อมปิดท้ายโชว์เพลงรวมกับเพลง “ใกล้เกิน (TOO CLOSE TO HANDLE)” เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ดังลั่น ก่อนเข้าช่วงสัมภาษณ์พิเศษ โดยมีพิธีกรอารมณ์ดี “ก๊อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์” กล่าวเชิญ 4 หนุ่มขึ้นเวทีมาทักทายแฟนๆ และเชิญผู้กำกับฯ “โจ้” มาร่วมพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจในการทำงานแบบไม่มีกั๊ก พร้อมเล่นเกมสนุกๆ ก่อนจะเริ่มชมซีรีส์ตอนแรกพร้อมกัน และปิดท้ายด้วยบิ๊กเซอร์ไพร์สจากทั้ง 4 หนุ่ม “เฟิร์ส-ข้าวตัง-จุง-ดัง” ที่ควงคู่ปล่อยโมเมนต์หวานโชว์เพลง “Destroy Love” ให้แฟนๆ ได้กดชัตเตอร์รัวๆ เก็บภาพความสุขแบบเต็มกราฟกลับบ้านไปเลยทีเดียวพบกับซีรีส์ “THE HEART KILLERS เขาจ้างให้ผมจีบนักฆ่า” ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 21.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV#TheHeartKillersEP1 #TheHeartKillers #GMMTV