8 ศูนย์การค้าใหญ่ ในเครือ AWC ส่งมอบความสุขส่งท้ายปี “THE SEASON OF HAPPINESS 2025 – HAPPINESS TO BETTER FUTURE” ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ร่วมกับบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และ บัตรเครดิตเคทีซี จัดกิจกรรมประจำปีส่งท้ายปี 2567 พร้อมร้านค้าพันธมิตรต่างๆ ร่วมส่งความสุขเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านกับกิจกรรม “THE SEASON OF HAPPINESS 2025” ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 – 5 มกราคม 2568 ผ่าน 8 ศูนย์การค้าใหญ่ ได้แก่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น, เกทเวย์ เอกมัย, เกทเวย์ แอท บางซื่อ, พันธุ์ทิพย์ แอท งามวงศ์วาน, ลาซาล อเวนิว, ตะวันนา บางกะปิ, ฟีนิกซ์ และ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ (เชียงใหม่) ภายใต้แนวคิด “HAPPINESS TO BETTER FUTURE ” ด้วยการสร้างความสุขแบบยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า กับรูปแบบแนวคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เนรมิตตกแต่งพื้นที่ทั้ง 8 ศูนย์การค้า ที่มีสีสันสวยงามไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับแลนด์มาร์กของแต่ละศูนย์การค้านำทัพโดย คุณไมเคิล ฮาริท Chief Commercial Business Officer (AWC) กล่าวว่า “ขอชวนทุกท่านมาร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี ไปกับกิจกรรมมากมายจากทั้ง 8 ศูนย์การค้าในเครือ AWC เริ่มต้นด้วยต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์ที่มีดีไซน์สุดสร้างสรรค์ในรูปแบบ Sustainability ด้วยการนำวัสดุที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมาใช้ต่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด หรือการนำวัสดุสิ่งของเหลือใช้มารีไซเคิลออกแบบ ให้ทุกคนได้มาเช็คอินถ่ายภาพรับความสุขแบบยั่งยืน รวมไปถึงกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมที่ชวนมาร่วมบริจาคสิ่งของสภาพดี เพื่อนำไปส่งต่อให้กับเด็กๆ ผู้ขาดแคลน ซึ่งเป็นค่านิยมของ AWC คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ พร้อมคืนสู่สังคมแบบยั่งยืน”นอกจากนี้ คุณอานนท์ วิทยะสิรินันท์ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง AWC กล่าวเสริมว่า “ทางเราได้เตรียนมกิจกรรมมาให้ทุกท่านได้สนุกเพลิดเพลิน พร้อมโชว์ต่างๆ ที่จะมาสร้างสีสันในบรรยากาศส่งท้ายปี ให้ได้รับความสุขแบบยั่งยืนไปด้วยกัน พลาดไม่ได้กับกิจกรรมไฮไล้ท์ความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินกลุ่มวัยรุ่นที่จะมาร่วมสร้างสีสันในแต่ละโครงการและศูนย์การค้า อาทิ ที่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น กับ “SEASON OF MUSIC” ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567 พบกับ LYKN และในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567 พบกับ PERSES และ งานไฮไลท์ประจำปีกับ “ASIATIQUE Thailand Countdown 2025” วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ภายใต้แนวคิด “ROCK & LUCK โชคดีปีใหม่ ท้ายปีมีร็อก” สนุกส่งท้ายปี กระโดดข้ามปีไปกับ BIG ASS, COCKTAIL และ GETSUNOVA พร้อมการแสดงพิเศษจากศิลปิน OneN’Only จากประเทศญี่ปุ่น ติดตามและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB: Asiatique.Thailandเกทเวย์ แอท บางซื่อ กับการเฉลิมฉลองครบรอบ “6th Anniversary” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 พบกับ ATLAS ติดตามและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB: GatewayatBangsueเกทเวย์ เอกมัย พบกับ มิกซ์ - สหภาพ ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 และในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567 พบกับ อัพ – ภูมิพัฒน์ ติดตามและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB: @gatewayekamaiฟีนิกซ์ กับ เทศกาล PHENIX MUSIC FESTIVAL ตอน "อย่าปล่อยให้วันคริสต์มาสจากไป"พบกับเหล่าศิลปิน ใน “บ็อกซิงเดย์” (Boxing Day) กับ 5 ศิลปิน นนท์ ธนนท์ ,โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ สิงโต นำโชค, วี วิโอเลต วอเทียร์ , วงมีน MEAN ณ PHENIX GRAND BALLROOM ชั้น 5 ฟีนิกซ์ ประตูน้ำ วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2567 ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ เว็บไซต์ thaiticketmajor.com ติดตามและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB: PhenixFoodWholesaleHubส่งท้ายด้วยโปรโมชั่นเอาใจเหล่านักช้อปจากศูนย์การค้าทั้ง 8 แห่งในเครือ AWC กับส่วนลดสูงสุดจากร้านค้าชั้นนำมากมาย พร้อมรับของรางวัลสุดพิเศษ และของพรีเมี่ยมเมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 - 5 มกราคม 2568”รวมถึง สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยและ บัตรเครติด KTC รับเครดิตเงินคืน 10%* เมื่อใช้คะแนนแลกเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ ธนาคารกำหนดเท่านั้น, บัตรเครดิตฯ ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี)ในปีนี้ AWC ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าแก่เยาวชนไทยไปด้วยกัน โดยกลุ่มศูนย์การค้าในเครือ AWC ร่วมกับมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล (AWFC) เชิญชวนท่านร่วมบริจาคเงิน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาเข้าโครงการ “ปันฝัน” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่น้อง ๆ ที่ขาดแคลน ซึ่งเงินบริจาคจะถูกมอบเป็นทุนการศึกษา และสิ่งของจะถูกนำไปเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2568 ต่อไป (เงินบริจาคไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้)สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม และโปรโมชั่นต่างๆ จากทั้ง 8 ศูนย์การค้า ในเครือ AWC ได้ทุกช่องทาง#AWCTheSeasonOfHappiness2025 #TheSeasonOfHappiness2025#AWC #AsiatiqueTheRiverfrontDestination #GatewayEkamai #GatewayAtBangsue # PhenixFoodWholesaleHub