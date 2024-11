ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลัง ดิสนีย์ ประเทศไทย สร้างปรากฏการณ์ความสุขแบบจัดเต็มทั่วประเทศพร้อมแท็กทีม 5 หนุ่ม LYKN ประเดิมอัปเวลความฟิน! ในบิ๊กแคมเปญส่งท้ายปี “ROBINSON PIXAR CARNIVAL CELEBRATION”

ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลัง ดิสนีย์ ประเทศไทย สร้างประสบการณ์ความสุขเต็มรูปแบบกับบิ๊กแคมเปญส่งท้ายปี “ROBINSON PIXAR CARNIVAL CELEBRATION” จัดเต็มกับไอเทมสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากดิสนีย์ และพิกซาร์ คอลเลกชัน พร้อมช้อปเพลินไปกับ Pop up Market with Disney and Pixar Collection จากภาพยนต์ดัง Disney Pixar Inside out 2, Toy Story และ Monster Incที่มาพร้อมดีลโปรโมชันสุดคุ้ม! และของรางวัลสุดพิเศษ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท รวมทั้งกระดาษห่อของขวัญธีมพิกซาร์สุดน่ารักที่ออกแบบมาเพื่อแคมเปญนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งเต็มอิ่มไปกับกิจกรรมสนุก ๆ และบรรยากาศการตกแต่งห้างสุดประทับใจ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 67 – 6 ม.ค. 68 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯประเดิมสร้างโมเม้นต์แห่งความสุขด้วยการแท็กทีมศิลปินบอยกรุ๊ปสุดฮอต 5 หนุ่ม LYKN ที่พาเหล่าเอฟซีและคนรักดิสนีย์ พิกซาร์ สัมผัสประสบการณ์สุดน่ารักมากมายภายในงาน เปิดงานด้วยโชว์น่ารัก ๆ จาก 5 หนุ่ม LYKN ที่ปรากฏตัวออกมาในลุคสุดคิ้วต์ที่ได้อินสไปร์มาจากภาพยนตร์ Monster Inc. เรียกเสียงกรี๊ดจากชาว LYKYOU แบบห้างแตก! ต่อด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดฟินจาก 5 หนุ่ม ที่ไม่ว่าจะร้องเพลงไหน LYKYOU ก็ร้องตามได้หมด! และปิดท้ายกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เหล่า LYKYOU รอคอยที่มอบให้กับผู้โชคดี 10ท่าน ที่ได้ถ่ายรูปกับหนุ่ม ๆ LYKN แบบใกล้ชิดสุด ๆ เรียกได้ว่างานนี้ห้างโรบินสันเสิร์ฟโมเมนต์สุดประทับใจได้แบบทำถึงจริง ๆโดยสามารถรับชมความพิเศษทั้งหมดนี้ย้อนหลังผ่านทาง Facebook Fanpage: Robinson Department Storeสำหรับความพิเศษทั้งหมดของแคมเปญ ‘ROBINSON PIXAR CARNIVAL CELEBRATION’ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 6 ม.ค. 68 ที่ห้างโรบินสัน และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ประกอบด้วย...• ไอเทมลิขสิทธิ์แท้จากจากดิสนีย์ และ พิกซาร์ คอลเลกชันที่ยกขบวนความน่ารักจาก 3 ภาพยนต์ดังอย่าง Disney Pixar Inside out 2, Toy Story และ Monster Inc. มาให้ช้อปในกลุ่มสินค้าแฟชั่น กลุ่มสินค้าบ้าน และกลุ่มสินค้าแม่และเด็กตลอดจนสินค้าพรีเมียมกิฟท์จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ FOF, Giordano, Pacific Union, Crocs, LEGO, Mayer, Tulip, Jessica, Haven, Central Home, FOUNTAIN, Mini Mono เป็นต้น• การตกแต่งห้างและกิจกรรมสุดสนุกเพื่อคนรักดิสนีย์ และแฟน ๆ ของ 3 คาแรกเตอร์ Disney Pixar Inside Out 2, Toy Story และ Monsters Inc. ไม่ว่าจะเป็น...- ช้อปกระหน่ำแบบมันส์ ๆ ใน Pop up Market with Disney and Pixar Collection ที่ขนแรร์ไอเทมจากภาพยนต์ดังอย่าง Disney Pixar Inside Out 2 , Toy Story และ Monster Inc. มาให้ช้อปกันแบบจัดเต็มตลอดแคมเปญ ระหว่างวันที่ 14 พ.ย. 67 – 6 ธ.ค. 68 ที่ห้างโรบินสัน 10 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ ห้างโรบินสันพระราม 9, อุบลราชธานี, ชลบุรี, สุราษฎร์ธานี, เชียงราย,เชียงใหม่, ระยอง, ตรัง, ร้อยเอ็ด และสมุทรปราการ- แถมยังมีกิจกรรมเวิร์กชอป “Snow Globe” สุดน่ารักจาก 3 ภาพยนต์ดังอย่าง Disney Pixar Inside Out 2 , Toy Story และ Monster Inc. ให้สะสม และเวิร์กชอปสนุก ๆ จาก Pixar Collection พร้อมโซนกิจกรรมทั้งถ่ายรูป ชิมป๊อปคอร์น ขนมหวาน และเกมให้ร่วมสนุกอีกเพียบ!- พร้อมชวนร่วมกิจกรรมเช็คอารมณ์ อยากรู้ว่าคุณคืออารมณ์ไหน? ก็มี “Mood Wall” ให้ดาวน์โหลดพร้อมเช็คความรู้สึกได้แบบเรียลไทม์ และไม่ว่าจะอารมณ์ไหนก็รับทันที! เครื่องดื่มตามอารมณ์ กันไปเลย!- อีกทั้งชวนทุกครอบครัวทั่วไทยร่วม ‘ส่งต่อความสุข ให้ของขวัญด้วยรัก’ ผ่านการช้อปการ์ดอวยพร โดยห้างโรบินสัน ดีไซน์ร่วมกับโครงการยักษ์1818 ที่มาพร้อมข้อความอวยพรจากศิลปิน LYKN จัดจำหน่ายในราคาพิเศษ 250 บาท รับทันที! สติ๊กเกอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น! รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้น้อง ๆ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 67 – 31 ม.ค. 68 ลูกค้ายังสามารถร่วมส่งความสุขอย่างต่อเนื่องแก่น้อง ๆ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ด้วยการช้อปสินค้าในแผนกเด็กแบรนด์ที่ร่วมรายการก็เท่ากับมีส่วนในการส่งมอบของขวัญปีใหม่ที่น้อง ๆ อยากได้ พร้อมร่วมเขียนคำอวยพรถึงน้อง ๆ เพื่อส่งต่อความรัก ความห่วงใยได้ตลอดช่วงเทศกาล ที่ห้างโรบินสัน 15 สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ สาขาพระราม 9, ราชพฤกษ์, รังสิต, สมุทรปราการ, ชลบุรี, ระยอง, อุบลราชธานี, พิษณุโลก, สระบุรี, ร้อยเอ็ด, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่, ตรัง• ดีลโปรโมชันสุดคุ้ม! แบบจัดเต็มคลอดแคมเปญ อาทิ...- ฉลองความสุข แจกรางวัลพิเศษตลอดรายการ มูลค่ารวมกว่า 4 ล้านบาท ทั้งตั๋วเครื่องบินไป–กลับภายในประเทศของสายการบินนกแอร์ จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง. ทองคำแท่ง 96.5% มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล, บัตรของขวัญห้างโรบินสันมูลค่า 4,000 บาท จำนวน 100 รางวัล- รับคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุดรวมมูลค่า 6,500 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนด- ช้อปสนุกทุกโมเม้นต์ สินค้าลดใหม่สูงสุด 30% โดยมีทั้งสินค้าคอลเลกชันพิเศษต้อนรับปีใหม่, Special Giftset , Pixar Collection อาทิ กระเป๋าจัดระเบียบลาย Disney Pixar Inside Out 2, ป้ายห้อยกระป๋าเดินทางคละลาย, ผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์ลาย Disney Pixar Inside Out 2- และกิจกรรมพิเศษช้อปสูงสุดลุ้นรับ สินค้า Pixar collectible items สุดเอ็กซ์คลูซีฟรวมกว่า 73 รางวัล เช่น Pixar Figure 30 รางวัล และ Box Set Disney Pixar Inside Out 2 Cosbi Collection 43 รางวัล พร้อมอัปเกรดความคิวต์! กับบริการห่อของขวัญด้วยกระดาษห่อของขวัญและการ์ดธีมพิกซาร์ร่วมสัมผัสโมเม้นต์และประสบการณ์ความสุขส่งท้ายปีกับแคมเปญ “ROBINSON PIXAR CARNIVAL CELEBRATION” ได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 ม.ค. 68 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา และสนุกไปกับการช้อปปิ้งสุดสะดวกผ่าน Robinson Chat & Shop, Robinson Personal Shopper On Demand โทร.1425, Central App, และเว็บไซต์ www.central.co.thตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามกิจกรรมสุดพิเศษดี ๆ ได้ที่ Facebook Fanpage: Robinson Department Store และ Robinson Lifestyle