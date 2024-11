เปิดตัวนิทรรศการดนตรีสุดสร้างสรรค์ เมื่อ “One Bangkok Retail” ร่วมกับ “Cat Radio” จัดนิทรรศการ “SONIC VOYAGE A Journey of Rhythmic Flair” นำเสนอวิวัฒนาการของเสียงเพลง จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ที่จะพาทุกคนดื่มด่ำไปกับสีสันความสนุกของโลกดนตรี

คนรักเสียงเพลงไม่ควรพลาด! เมื่อ วัน แบงค็อก รีเทล (One Bangkok Retail) ร่วมกับ แคท เรดิโอ (Cat Radio) จัดนิทรรศการดนตรีที่จะเปลี่ยนให้ทุกหัวใจเต้นในจังหวะเดียวกัน ที่งาน “SONIC VOYAGE A Journey of Rhythmic Flair : การเดินทางของเสียง เส้นทางมหัศจรรย์ของจังหวะดนตรี” นำเสนอประสบการณ์ทางดนตรีที่ไม่เหมือนใคร เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปได้สัมผัสกับเสียงเพลงผ่านมุมมองใหม่ โดยสองผู้นำในวงการอย่าง วัน แบงค็อก รีเทล (One Bangkok Retail) และคลื่นวิทยุสุดอินดี้อย่าง แคท เรดิโอ (Cat Radio) ที่ได้สร้างสรรค์ความร่วมสมัยให้กับศิลปะทางดนตรีและวัฒนธรรมเพลง โดยนำเสนอการเดินทางผ่านวิวัฒนาการของเสียงเพลงในหลากหลายยุคสมัย ผ่านกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟที่น่าสนใจ ที่จะพาทุกคนดื่มด่ำไปกับโลกแห่งเสียงเพลง ณ เมืองกลางใจแห่งนี้ ที่โซน The Storeys ชั้น G วัน แบงค็อก (One Bangkok)โดยภายในงานยังมีศิลปินหนุ่มมากความสามารถ เจ-มณฑล จิรา มาร่วมกิจกรรม พร้อมรับชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง นภ พรชำนิ ร่วมด้วย มด-ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล จากวง The Groovetomatix Bandพลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายรีเทลของโครงการวัน แบงค็อก กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า “จากแนวคิด The Rhythmic Experience เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับทุกคนให้ครบวงจรในที่เดียว ซึ่งงานครั้งนี้นับเป็นการยกระดับพื้นที่รีเทลให้เป็นแหล่งรวมของศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย จากการนำเสนอผ่านวัฒนธรรมทางดนตรี เพื่อมอบประสบการณ์ที่มากกว่าการช้อปปิ้ง แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถเชื่อมต่อกับศิลปะและดนตรีได้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการครั้งนี้จะสามารถสร้างความสุขและประสบการณ์ที่แตกต่างร่วมกันให้กับทุกคนได้”ด้าน พงศ์นรินทร์ อุลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แคท เรดิโอ เสริมว่า “เราเชื่อว่าดนตรีเป็นสื่อที่ทำให้ผู้คนสามารถเชื่อมโยงกันได้ ดังนั้นการร่วมงานกับ วัน แบงค็อก รีเทล ในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างสรรค์นิทรรศการที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับเสียงเพลงในแบบที่สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจได้ ผ่านประสบการณ์ทางดนตรีที่แตกต่างออกไป ด้วยกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟที่เราสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองรุ่นใหม่”สำหรับนิทรรศการ “SONIC VOYAGE A Journey of Rhythmic Flair : การเดินทางของเสียง เส้นทางมหัศจรรย์ของจังหวะดนตรี” เป็นนิทรรศการที่จะพาทุกคนออกเดินทางสำรวจวิวัฒนาการทางดนตรีตั้งแต่ยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ผ่านการจัดแสดงในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่ประกอบไปด้วย 6 โซนด้วยกัน ได้แก่ VINYL WORKOUT แผ่นเสียงยักษ์ที่ขยับตามก้าวคุณ เพียงเลือกเพลงแล้วเดินหรือวิ่งตามเข็มนาฬิกา แผ่นเสียงก็จะหมุนและบรรเลงเพลงตามความเร็วของผู้เล่น ถัดมาที่ THE RADIO วิทยุยักษ์พร้อม JUKEBOX ย้อนยุค ย้อนยุคไปกับวิทยุขนาดใหญ่ที่มาพร้อมจูคบ็อกซ์ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับการเลือกเพลงโปรดด้วยตนเอง ต่อมาที่ SONG RIDING เทปคาสเซ็ตที่คุณปั่นได้ มุมถ่ายรูปย้อนวัยสุดเก๋ที่มีเทปคาสเซ็ตขนาดใหญ่ และเพียงปั่นจักรยานเทปเพลงโปรดก็จะหมุนตามความเร็วในการปั่น โซนต่อมา COMPACT DISCO ห้องแห่งซีดีกับแสงสีดิสโก้ เมื่อแผ่นซีดีที่เคยเป็นสื่อเสียงเพลงสุดฮิตมากมาย ถูกนำมาร้อยเรียงเป็นห้องวงกลม ที่มีไฟดิสโก้เป็นแกนกลางชวนให้นึกถึงยุค 90s ถัดมาที่ WALL OF MUSIC กำแพงดนตรีไร้ขีดจำกัด ที่พากลับสู่ยุคปัจจุบัน ด้วยกำแพง QR CODE ขนาดยักษ์ ที่บรรจุลิสต์เพลงและมิวสิกวิดีโอชื่อดังแห่งยุคของศิลปินคนโปรดเอาไว้มากมาย เพียงสแกนก็สามารถรับฟังเพลงโปรดได้ทันที และไฮไลท์ของงานนี้คือโซน MOVING MELODY ซินธิไซเซอร์ลอยฟ้า จากคอนเซ็ปต์ที่ต้องการเชื่อมโยงศิลปะผ่านเสียงเพลงจากปลายนิ้ว โดยศิลปินชื่อดัง วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ ผลงานที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและดนตรีด้วยการออกแบบ Installation Art เพียงกดคีย์บอร์ด โคมไฟ Installation Art ขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ก็จะขยับขึ้นลงตามจังหวะของเสียงเพลง พร้อมส่งแสงไฟแห่งแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทุกคนโดย “SONIC VOYAGE A Journey of Rhythmic Flair : การเดินทางของเสียง เส้นทางมหัศจรรย์ของจังหวะดนตรี” สามารถเข้าชมฟรีได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่โซน The Storeys ชั้น G วัน แบงค็อก (One Bangkok) โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: The Storeys at One Bangkok