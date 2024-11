“โอปอล” ตกใจคว้ารอง 3 แอบหวังจะเข้ารอบจับมือ เสียใจลึกๆ ไปไม่ถึงฝัน แต่ไม่ติดใจผลการตัดสิน

เดินทางกลับถึงไทยแล้วเช้านี้ (21 พ.ย. 67) สำหรับสาวมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024 หลังไปคว้าตำแหน่งรองอันดับ 3 บนเวที Miss Universe 2024 มาให้คนไทยได้ภูมิใจ ซึ่งงานนี้ก็มีแฟนนางงามไปรับกันแน่นที่สนามบิน โดยโอปอลได้เปิดใจกับสื่อ ว่าแฮปปี้มากกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไม่เสียดายและไม่มีอะไรค้างคา แต่ก็เสียใจลึกๆ ที่ไปไม่ถึงฝัน ไม่สามารถคว้ามงฯ 3 กลับมาได้ตามตั้งใจ“ดีใจที่ได้กลับบ้านค่ะ หนูหิวอาหารไทยไม่ไหวแล้ว นอกจากนี้ก็ดีใจกับผลลัพธ์ กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นสิ่งที่ภาคภูมิใจกว่าผลงานตัวเอง คือความภาคภูมิใจที่เราได้รับจากคนไทยทุกคน”รับตกใจได้รอง 3 เพราะมั่นใจในคำตอบ คิดว่าจะได้เข้ารอบจับมือ“ก็มีแอบตกใจนิดหนึ่ง เรามั่นใจในคำตอบของเราพอสมควร แล้วดูจากรีแอ็กชั่นกรรมการและเสียงเชียร์ถามว่าตอบคำถามผ่านไป 2 รอบ ความมั่นใจมาเต็มร้อยไหม ก็มั่นอยู่ (หัวเราะ) ก็มั่นใจ แต่สุดท้ายแล้วปอลคิดว่าการตอบคำถามบนเวทีนางงาม มันเป็นคำถามปลายเปิด มันไม่มีถูกแน่นอน ผิดแน่นอน เพียงแค่สิ่งที่เราตอบออกไป เป็นสิ่งที่เราอยากบอกโลก อันนี้ปอลพอใจแล้ว อยากให้คนได้ยินว่าเราเชื่อในอะไร อยากให้คนได้ยินอะไรจากเรา อันนี้โอปอลโอเคติ๊กถูก แฮปปี้ไปแล้ว แล้วเราเห็นคนอื่นเขาดีใจที่ได้ฟังคำตอบของเราแล้วแฮปปี้ เราเลยค่อนข้างมั่นใจว่าคงมีโอกาส แต่สุดท้ายเราก็ไม่คว่าเพื่อนตอบยังไงในรอบ 2 หรือคนอื่นคิดยังไงกับคำตอบ”ดีใจหลายคนชื่นชมในคำตอบ ตื่นเต้นมากแต่เก็บอาการเก่ง“ก็ดีใจค่ะ เพราะมันใช่คำตอบที่เป็นแพตเทิร์น เราแค่รู้สึกว่าแว๊บนั้นนึกอะไรออกก็อันนั้น เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่โอปอลเชื่อและสั่งสมมาตลอด เวลามันมีน้อยมาก ยอมรับว่าตื่นเต้นมาก แค่เก็บอาการได้ดีเฉยๆ แต่ว่าในใจตื่นเต้นมาก รู้สึกดีใจที่คนชอบคำตอบเรา และยิ่งไปกว่านั้นคือดีใจที่คำตอบเรามันส่งต่อไปในหลายๆ คนที่เขาต้องการกำลังใจ”ไม่ร้องไห้เพราะไม่ได้เสียใจ แต่มีน้ำตาคลอตอนเห็นคนมารอซัปพอร์ตทั้งที่ไม่ชนะ“มีน้ำตาคลอครั้งหนึ่งตอนกลับมาโรงแรม หนึ่งเราไม่ได้เป็นผู้ชนะ แต่เราไม่คิดว่าเรายังจะได้รับแรงซัปพอร์ตจากทีมไทยที่ไปรออยู่เพราะไม่ได้รู้สึกเสียใจ หรือว่าต้องร้องไห้กับอะไรเลย เรารู้สึกแฮปปี้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เราอาจจะไม่ได้ตำแหน่ง แต่สิ่งที่ได้รับหลังจากนั้นมันมีคุณค่ามากๆ”ไม่คิดว่าทำพลาดตรงไหน แฮปปี้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปวันนั้น“ไม่นะคะ เต็มที่ที่สุดแล้ว ถามว่าพลาดอะไรไหม ถ้าล่วงหน้าไปอีกสัก 10 ปี เดินๆ ฝึกๆ มันก็ต้องมีพัฒนาการ แต่ว่าปัจจุบันตอนนี้เต็มที่ในเวอร์ชั่นของตัวเองที่เป็นปัจจุบันที่สุดแล้ว ถ้าให้ย้อนเวลากลับไปมีเสียใจลึกๆ ที่ไปไม่ถึงฝัน แต่ไม่มีคำว่าเสียดายเลย“ถามว่าเสียใจไหมตั้งแต่วันแรกที่เก็บตัว เราเต็มที่มากๆ ไม่มีคำว่าเสียดายเลย”เคารพผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและเดินหน้าต่อ ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะ“มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เป็นคนตัดสิน เราอาจจะคิดว่าเราดีที่สุดแล้ว แต่มันอาจจะไม่ตรงตามบริบทบางอย่างที่เขาอาจจะมองหาอยู่ก็ได้ ซึ่งอันนี้ก็ไม่สามารถตอบได้ เพราะเราไม่ใช่กรรมการ ไม่ใช่องค์กร แต่สิ่งเดียวที่เราทำได้คือเราเคารพการตัดสินใจของเขา เคารพผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วเดินหน้าต่อ เชื่อว่าต่อไปมันมีอะไรให้ทำเยอะมากๆ มีหลายอยากที่อยากทำในชีวิต เพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ได้แฮปปี้แล้ว”สิ่งที่ยากที่สุดคือการตอบคำถาม“การตอบคำถาม เพราะว่าตื่นเต้นเรื่องการตอบคำถามมีการบรีฟตั้งแต่เริ่มประกวดแล้ว ว่าจะมีการตอบคำถาม 5 คนทั้งสองรอบเลย แต่รอบแรกจะเป็นคำถามที่จับฉลากได้ รอบสองจะเป็นคำถามเหมือน Top3 แต่ตอบ 5 คน”ส่วนตัวแฮปปี้และยินดีกับเดนมาร์ก แม้สื่อนอกจะตีข่าวไทยแลนด์โดนปล้นมงฯ“คือเราแสดงความยินดีกับคนที่ได้เราทำเต็มที่ตรงนั้นโอปอลมองว่าพอแล้ว สุดท้ายผลเป็นยังไง มันไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้ เราก็ยินดีกับคนมงฯ เพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่คนจะคิด จะพูด แต่ส่วนตัวเราเองเราแฮปปี้แล้ว”เซอร์ไพรส์ห้องดำไม่น่ากลัว“ห้องดำไม่ได้มีความตึงเครียดเลย อันนี้เซอร์ไพรส์มาก เพราะเราเข้าประเทศท้ายๆ ก็มีแอบถามเพื่อนนิดหนึ่งว่าเป็นยังไง น่ากลัวไหม แต่กลายเป็นทุกคนชิลมาก เพราะถามเกี่ยวกับตัวเราเอง เราเชื่ออะไร มีเป้าหมายอะไรในชีวิต มันเป็นสิ่งที่เรามีคำตอบของตัวเองอยู่แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่คุณแอน จักรพงษ์ไม่ได้อยู่ในห้องดำค่ะ กรรมการบางคนเป็นเซ็ตเดียวกันที่นั่งหน้าเวที”ได้แสดงความยินดีกับเดนมาร์กไปแบบส่วนตัวแล้ว ชมจิตใจดี สวยทั้งภายนอกและภายใน“มีค่ะ ความจริงก็พยายามหาวิธีคุยกับเขาตั้งแต่วันไฟนอล แต่ว่าเราได้คุยกันเยอะมากๆ ช่วงก่อนประกาศผล เพราะชุดราตรีลำดับใกล้ๆ กัน เข้า Top 5 ด้วยกัน แล้วก็ช่วงซ้อมมีนั่งทานข้าวกับเขา ก็เลยรู้สึกว่าเราได้ส่งต่อพลังบวกซึ่งกันและกันมาเยอะ และได้แสดงความยินดีกับเขาเราดีใจ ถามว่าอะไรที่ทำให้เขาได้ตำแหน่งนี้ความตั้งใจคืออยากไปพูดเรื่องโครงการผ่านเวที“ถ้ามีโอกาส ทั้งได้รับตำแหน่งหรือไม่รับก็ตาม ปอลรู้สึกว่าเราสามารถพูดผ่านเวทีนี่ได้ ซึ่งโอปอลก็ทำมาตลอด ในเรื่องโครงการของ Opal for Her เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม เราพูดมาเสมอบนเวทีภูมิใจที่สุดคือคนได้ฟังคำตอบแล้วมีความหวัง“ตอนที่ลงจากเวทีและกำลังขึ้นรถบัสกลับโรงแรม แล้วมีแฟนคลับคนหนึ่งเป็นผู้ชาย เขาเดินน้ำตาคลอมาหาที่รถ แล้วบอกว่าคุณแม่ฉันเป็นมะเร็งเต้านม เพิ่งผ่าตัดไป 3 รอบ แล้วรู้สึกว่ามันหนักมากกับชีวิต มันแย่มากๆ แต่พอฟังคำตอบโอปอลแล้วเขามีความหวัง มีแรงรู้ โอปอลดีใจมากปอลเลยรู้สึกว่าสำเร็จแล้ว”รู้ตั้งแต่ต้นเรื่องควีนทวีป ไม่สงสัยหรือคาใจที่ไม่ได้“ความจริงคุณแอนเขาพูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะ ว่าควีนทวีป 4 คนรวมถึงคนมงฯ จะมีหน้าที่เดินทางรอบโลกไปพร้อมกับคนมงฯ ปอลรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจหรืออะไร เพราะมันเป็นสิ่งที่เรารับรู้อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น เพียงแค่ได้หรือไม่ได้ อันนี้ว่ากันอีกที (คนคาดหวังว่าเราน่าจะได้เพราะเป็นเอเชียคนเดียวที่ไปถึง Top5?)ไม่ได้สงสัยหรือคาใจเรื่องอะไรเลย”รับตกใจมากรอบชุดประจำชาติชฎาหลุด ง้าวหัก“ตอนนั้นยอมรับว่าใจเสียจริงๆ เพราะเราเช็กทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้ช่างผมเขามัดใหม่ให้ เพราะมัดเองรอบแรกรู้สึกว่าไม่แน่น แล้วเขามัดใหม่มันก็ยังไม่แน่นแต่ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องไปต่อ แต่ตอนตกก็ตกใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น โชคดีที่คุมอารมณ์คุมสติบนเวทีเก่ง ตอนอยู่หลังเวทีส่ายไปส่ายมาก็ไม่หลุด ก็ได้แต่ The show must go on ลงเวทีไปก็ตกใจ แต่ไม่มีเวลาแล้ว ต้องรีบไปเปลี่ยนชุด”บอกถ้าใช่ก็ใช่ ไม่ใช่ก็ไม่อยากโยง หลังคนมองเหมือนประวัติศาสตร์พระศรีสุริโยทัย“ถ้าใช่ก็ใช่ แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่อยากไปโยงอะไร แต่เราก็เคารพสมเด็จพระศรีสุริโยทัยอยู่แล้วค่ะ เราไม่รู้จริงแท้แน่ชัดว่าเป็นเพราะท่านหรือเปล่า แต่ว่าเราตั้งใจเต็มที่ที่สุดแล้ว ก่อนไปก็บวงสรวงยิ่งใหญ่ที่อยุธยาไปเรียบร้อยแล้ว”เล่าโมเมนต์ไหว้มงฯ เพราะอยากไหว้ในสิ่งที่เคารพ รู้สึกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์“คือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นไปถ่ายใกล้ๆ มงกุฎ แต่ก็มีด้อมๆ มองๆ อยากดูแต่ไม่กล้าเข้าใกล้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องหมายของการนำพา”เตรียมเดินสายแก้บนทั่วไทย เพราะก่อนไปมูฯ ฉ่ำมากแต่ได้ไม่ได้ไม่ว่ากัน มันมีหลายปัจจัยที่จะทำให้เกิดสิ่งต่างๆ ขึ้น ก็เดี๋ยวน่าจะไปหลายที่เลยค่ะ ทัวร์ทั่วไทยอยู่”อยากให้มูฟออนเพราะทำเต็มที่แล้ว เชื่อประเทศไทยไม่สิ้นคนสวยคนเก่ง จะมีคนไปสร้างความภูมิใจแน่นอน“อยากให้ทุกคนรู้ว่าโอปอลทำเต็มที่แล้ว สู้สุดใจ ทำสุดความสามารถไม่อยากกลับไปแก้ไขอะไร เข้าใจทุกคนที่เสียใจ เพราะเราทุกคนก็หวังหมด แต่เชื่อว่ายังไม่ต้องหมดหวัง เพราะประเทศไทยไม่สิ้นคนสวยคนเก่งแน่นอน เดี๋ยวมีคนที่ไปสร้างความภูมิใจให้แน่นอน สุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนเชื่อว่ามงกุฎมันอยู่ในใจโอปอลจริงๆ”