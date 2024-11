Marvel เล็ง "ราเชล เซกลอร์" เสริมทัพ

ล่าสุดมีข่าวจากแหล่งข้อมูลวงในที่มีชื่อเสียงอย่าง MyTimeToShineHello ว่า หนึ่งในนักแสดงที่ Marvel กำลังจับตามองคือ ราเชล เซกลอร์ นักแสดงสาวที่กำลังจะรับบทนำในภาพยนตร์คนแสดง Snow White ที่กำลังจะเข้าฉายในเร็วๆ นี้ข่าวนี้สร้างความตื่นเต้นและการคาดเดามากมายในหมู่แฟนๆ หลายคนต่างสงสัยว่า นักแสดงสาววัย 23 ปี จะได้รับบทไหนในจักรวาล Marvel แม้ว่าจะมีการคาดเดามากมาย แต่บทบาทที่ Marvel ตั้งใจให้เซกลอร์ยังคงเป็นความลับเซกลอร์เริ่มต้นอาชีพการแสดงตั้งแต่อายุเพียง 12 ปี และสามารถก้าวขึ้นสู่ความโดดเด่นได้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่เธอได้รับความสนใจจากบทมาเรียในภาพยนตร์ West Side Story (2021) ของสตีเวน สปีลเบิร์ก เธอก็ยังคงสร้างผลงานที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่องเธอได้แสดงบทแอนเธียใน Shazam! Fury of the Gods, ลูซี่ เกรย์ แบร์ด ใน The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, และลอร่าในภาพยนตร์ Y2K ที่จะเข้าฉายในปี 2024 นอกจากนี้เซกลอร์ยังจะให้เสียงตัวละคร เจ้าหญิงเอลเลียน ในภาพยนตร์อนิเมชั่นมิวสิคัล Spellbound ที่มีกำหนดออกฉายในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ส่วนบทบาทที่แฟนๆ รอคอยอย่าง Snow White จะเข้าฉายในสหรัฐฯ วันที่ 21 มีนาคม 2025.