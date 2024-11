ระหว่างงานโปรโมตภาพยนตร์เรื่อง "The Wig Maker" เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน นักแสดงวัย 47 ปี ยอมรับว่าเขารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ชีวิตส่วนตัวของเขาได้รับในโลกโซเชียล "ผมได้อ่านความคิดเห็นของพวกคุณแล้ว และผมจะจัดการเรื่องส่วนตัวของผมให้เรียบร้อย" หวงกล่าว ตามรายงานของ Ifengเขาเปิดเผยความทุกข์ใจของตนเอง โดยบอกว่าเขาเก็บความรู้สึกต่าง ๆ ไว้ข้างในและพบว่าสถานการณ์นี้ยากที่จะทนไหว "ผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะตื่นขึ้นมาและพบว่านี่เป็นเพียงแค่ฝันร้าย" เขาสรุปคำกล่าวด้วยความสะเทือนใจหวงตกเป็นเป้าหมายของการล้อเลียนอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ โดยมีนักวิจารณ์กล่าวหาว่าเขา "ตัดสินใจเลือกแฟนไม่ดี" และอ้างว่าเขาถูก "เย๋หลอกใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน" ในขณะที่เย๋ยอมรับบนโซเชียลมีเดียว่าเธอรู้สึกเสียใจกับความทุกข์ของหวงจากกระแสดราม่านี้ เธอกล่าวว่าหวงพยายามเก็บอาการไม่แสดงออกและเลือกที่จะไม่ตอบโต้โดยตรงอย่างไรก็ตามฝ่ายหญิงเน้นว่าการนิ่งเฉยอาจทำให้ข่าวลือมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ เธอจึงตัดสินใจมอบหมายให้ทนายความดำเนินคดีกับผู้ที่แพร่ข้อมูลเท็จและกล่าวหาเธอและครอบครัวอย่างเสียหายเย๋เองก็เผชิญกระแสโจมตีเช่นกัน โดยมีชาวเน็ตบางคนเรียกเธอว่า "จอมปลอมและน่ารำคาญ" ระหว่างไลฟ์สดของเธอ ความเห็นในอดีตของเธอกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง รวมถึงคำพูดที่เคยยอมรับว่าเธอทำศัลยกรรม "ใช่ค่ะ แต่ไม่ได้เยอะมาก ไม่ใช่ว่าทั้งตัวปลอมหรอกค่ะ—แค่ 40% เท่านั้น" คำพูดนี้กลายเป็นวลีฮิตติดตลกในหมู่เยาวชนจีนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน เย๋ได้ขอโทษผ่านบัญชี Weibo ส่วนตัวเกี่ยวกับกระแสด้านลบที่เกิดขึ้นและประกาศพักการใช้โซเชียลมีเดีย โดยตามรายงานของ Sohu ระบุว่าเย๋กำลังตั้งครรภ์ และปาปารัซซี่จับภาพหวงพาเธอไปตรวจครรภ์ที่เซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนหวงและเย๋คบหาดูใจกันมานานกว่าหนึ่งปี โดยหวงยืนยันความสัมพันธ์บน Weibo เมื่อวันที่ 19 กันยายน สองปีหลังจากเขาหย่าร้างกับนักแสดงหญิง แองเจล่าเบบี้ เขากล่าวว่า "ผมกับ เย่ เค่อ คบกันอยู่" แต่ไม่ได้เปิดเผยสถานะสมรสของพวกเขาหวงเสี่ยวหมิง วัย 47 ปี เป็นที่รู้จักจากบทบาทใน "The Return of the Condor Heroes", "Shanghai Bund" และ "Summer’s Desire" เขาและแองเจล่าเบบี้ วัย 35 ปี เปิดตัวคบกันในปี 2014 แต่งงานในปี 2015 และมีลูกชายในปี 2017 ก่อนจะหย่ากันในปี 2022 หวงเริ่มคบเย๋เพียงไม่กี่เดือนหลังจากแยกทางกับอดีตภรรยาเย่ เค่อ ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซินเจิ้น และอดีตภรรยาของนักธุรกิจ ปัจจุบันเป็นอินฟลูเอนเซอร์และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ โดยมีแบรนด์แฟชั่นและร้านเสริมความงามของตนเองนักแสดงชาวจีน หวง เสี่ยวหมิง ถูกพบเห็นพาแฟนสาว เย่ เค่อ ไปโรงพยาบาล ท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับการเลิกราและรายงานที่ว่าเย๋เรียกร้องเงิน 270 ล้านหยวน (ประมาณ 38 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อยุติความสัมพันธ์อย่างสันติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน บล็อกเกอร์วงการบันเทิงจีนรายหนึ่งโพสต์วิดีโอบน Weibo เผยให้เห็นหวงกับเย๋ที่โรงพยาบาล ต่อมาหวงถูกเห็นออกไปกับผู้ช่วยเพื่อซื้อของให้ เย่ เค่อ ทั้งคู่ดูผ่อนคลายและสนิทสนมกัน ซึ่งขัดแย้งกับข่าวลือการทะเลาะกัน ตามรายงานของ Dan Tri ที่อ้างจาก Sohu นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาปรากฏตัวร่วมกันในที่สาธารณะหลังมีข่าวลือเรื่องการเลิกราตอนแรก หวงเสี่ยวหมิง ยังไม่ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือ และโพสต์ Weibo เมื่อเดือนกันยายนที่เขายืนยันความสัมพันธ์ยังคงปรากฏอยู่