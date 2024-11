บันเทิงรอบโลก "Scary Movie" คืนชีพ

Miramax และ Paramount กำลังฟื้นคืนชีพแฟรนไชส์ "Scary Movie" ด้วยภาพยนตร์รีบูตใหม่ โดยทีมผู้สร้างดั้งเดิม พี่น้องตระกูลเวย์นส์กลับมาร่วมงานอีกครั้ง ภาพยนตร์ใหม่นี้มีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์ปีหน้า แม้ผู้ชมอาจคุ้นเคยกับ "แอนนา ฟาริส" นางเอกของเรื่องที่เป็นเหมือนเครื่องหมายการค้า แต่จริง ๆ แล้ว ภาพยนตร์นี้เป็นผลงานของกลุ่มตลกพี่น้องผิวดำที่ชื่อว่า "เวย์นส์ บราเธอร์ส" ภาพยนตร์ภาคแรกในปี 2000 ล้อเลียนหนังสยองขวัญอย่าง "Scream", "I Know What You Did Last Summer" และ "The Blair Witch Project" โดยทำรายได้ 278 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก แฟรนไชส์นี้มีภาพยนตร์ทั้งหมด 5 ภาคที่ฉายระหว่างปี 2000-2013ระหว่างเดินสายโปรโมตภาพยนตร์ "Wicked" ที่กำลังจะเข้าฉาย "อรีอานา กรานเด"เผยความรู้สึกเกี่ยวกับการรับบทในภาพยนตร์เรื่อง "Wicked" มาก ๆโดยเจ้าตัวพูดเล่น ๆ ในงานเสวนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายนหลังจากการฉายภาพยนตร์รอบพิเศษในฮอลลีวูดว่า “ถ้าไม่ได้เล่นบทนี้ก็คงต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้าไปแล้ว”โดยกรานเดใช้ชื่อเต็มในเครดิตภาพยนตร์ว่า "อรีอานา กรานเด บุเตร่า""อรีอานา กรานเด" จริงจังกับงานนี้แบบสุด ๆตั้งแต่เตรียมตัวอย่างหนักเพื่อการออดิชั่นฝึกซ้อมร้องเพลงทุกวันกับโค้ชเสียงเป็นเวลา 2-3 เดือน และฝึกการแสดงด้วยให้ความสำคัญกับบทนี้มากจนหยุดทุกอย่างเพื่อเตรียมตัว"ที.เจ. มิลเลอร์"พร้อมรีเทิร์นหลังเคยโดนเขี่ยออกจากวงการเพราะคดีล่วงละเมิดทางเพศและเคยพูดเองว่าจะไม่เล่นภาพยนตร์เรื่อง "Deadpool" อีกแล้ว โดย "ที.เจ.มิลเลอร์" รับบทเป็น "วีเซล" เพื่อนสนิทของ "เวด วิลสัน"แต่ไม่ได้ปรากฏตัวใน "Deadpool & Wolverine" ย้อนกลับไปในปี 2022"ที.เจ. มิลเลอร์" เคยกล่าวว่า "ไรอัน เรย์โนลด์" แสดงท่าที “ไร้น้ำใจมาก”ต่อเขาในกองถ่าย และยังบอกว่า "ไรอัน เรย์โนลด์" เป็นคน“ไม่มั่นคงในตัวเอง” พร้อมทั้งสงสัยว่า "ไรอัน เรย์โนลด์" อาจอิจฉาเขาที่“ตลกกว่า” อย่างไรก็ตาม ล่าสุด "ที.เจ. มิลเลอร์" กล่าวในรายการวิทยุว่า"ไรอัน เรย์โนลด์" ได้ติดต่อมาและทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันแล้วรัก ๆ เลิก ๆ กันหลายรอบ ล่าสุด "เมแกน ฟ็อกซ์" และ "แมชชีน กัน เคลลี่"กำลังจะมีลูกด้วยกันเป็นคนแรกแล้ว โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2024"เมแกน ฟ็อกซ์" โพสต์บน Instagramเผยข่าวการตั้งครรภ์ของเธอด้วยภาพสไตล์โกธิกที่เธอโพสท่าเปลือยกายปกคลุมด้วยของเหลวสีดำทั่วตัว พร้อมอุ้มท้องของเธอ นอกจากนี้ "เมแกนฟ็อกซ์" ยังแชร์ภาพผลตรวจการตั้งครรภ์ที่เป็นบวก พร้อมแคปชันว่า“ไม่มีอะไรที่หายไปจริง ๆ ยินดีต้อนรับกลับมา” และแท็ก "แมชชีน กัน เคลลี่"ซึ่งน่าจะหมายถึงการที่เธอเคยเสียลูกจากการแท้งเมื่อเร็ว ๆ นี้