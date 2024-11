“One Direction” รวมตัวพร้อมหน้าในรอบ 9 ปีร่วมงานศพ “เลียม เพย์น”

สมาชิกวง One Direction ทั้ง แฮร์รี สไตล์, ไนออล ฮอแรน, เซย์น มาลิค และ ลูอิส ทอมลินสัน รวมตัวพร้อมกันออกสื่อครั้งแรก เพื่อร่วมไว้อาลัยให้กับ เลียม เพย์น พี่ชายและน้องชายของพวกเขาที่จากไปอย่างกระทันหันจากเหตุตกจากระเบียงห้องพักที่อาร์เจนตินาเมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมาพิธีศพของ เลียม เพย์น จัดขึ้นในวันที่ 20 พ.ย. โดยเพื่อนสมาชิกวง One Direction ได้แยกย้ายกันเดินทางมาร่วมพิธีทั้ง แฮร์รี สไตล์ , ไนออล ฮอแรน เดินทางมาพร้อมกับแฟนสาว อมิเลีย วูลลี่ ตามมาด้วย ลูอิส ทอมลินสัน และต่อด้วย เซย์น มาลิค สมาชิกที่ออกจากวง One Direction ไปเป็นคนแรกเมื่อเดือน ส.ค. 2015 ก่อนที่ในเดือน ม.ค. 2016 จะมีการประกาศแยกวงอย่างเป็นทางการเชอรีล ทวีดดี แม่ของลูกชายวัย 7 ปีของ เลียม เพย์น ได้พา แบร์ ลูกชายมาบอกลาพ่อของเขา โดยที่ เคท แคสซิดี แฟนสาวของ เลียม ที่เดินทางไปอาร์เจนตินาด้วยกัน ก็บินจากสหรัฐอเมริกามาร่วมพิธีศพด้วยนอกจากนั้นยังมี ไซมอน คาวล์ ผู้ปลุกปั้นวง One Direction จากรายการ The X Factor ปี 2008 ได้มาร่วมพิธีพร้อมกับตรงเข้าปลอบใจพ่อแม่ของ เลียม ทันทีกับการสูญเสียลูกชายไปอย่างไม่มีวันกลับดีเจ สก็อต มิลล์, เจมส์ คอร์เดน, เพื่อนวง Girls Aloud ก็มาร่วมให้กำลังใจ เชอรีล และยังมีศิลปินชื่อดังอีกมากมายมาร่วมส่ง เลียม เพย์น เป็นครั้งสุดท้ายร่างไร้วิญญาณของ เลียม เพย์น ถูกบรรจุอยู่ในโลงศพสีกรมท่า โดยมีป้ายตกแต่งเป็นดอกกุหลาบสีแดงเขียนว่า “son” ( ลูกชาย ) และกุหลาบสีขาวเขียนว่า ”Daddy” ( พ่อ )โดยมีแฟนๆและคนท้องถิ่นต่างมารวมตัวที่ด้านหน้าโบสถ์ใน Home Counties สถานที่จัดพิธี เพื่อร่วมส่งนักร้องหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายด้วย