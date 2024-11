EM DISTRICT Giving The Happiness – Countdown Celebration ปรากฏการณ์ความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ เอ็ม ดิสทริค

ชวนทุกคนมานับถอยหลังพร้อมกันกับแลนด์มาร์กเคาท์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่อีกแห่งของกรุงเทพฯ ด้วยการเนรมิตพื้นที่ทั้ง 3 ศูนย์การค้าฯ ให้เต็มไปด้วยความสนุกและความบันเทิง พร้อมยกทัพเหล่าศิลปินชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมสร้างสีสันความสนุกแบบ non stop ก่อนร่วม Countdown นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่พร้อมกับการจุดพลุสุดตื่นตาทั่วทั้งระหว่างวันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2567 ณ Quartier Parc ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์อัดโปรโมชั่นแรงและเซอร์ไพรส์สุดพิเศษเอาใจนักช้อป รวมมูลค่ามากกว่า 25 ล้านบาทเอ็ม ดิสทริค โดย ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ย่านค้าระดับโลกใจกลางสุขุมวิท จับมือกว่า 30 พันธมิตรธุรกิจ ร่วมฉลองความสำเร็จครบรอบ 1 ปี เอ็ม ดิสทริค จัดอภิมหาแคมเปญที่ยิ่งใหญ่และพิเศษที่สุดแห่งปีกับ “EM DISTRICT 1st Anniversary” มอบโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษจากหลากหลายพาร์ทเนอร์ ครอบคลุมทุกภาคส่วนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น บัตรเครดิต, สายการบิน, ค่ายมือถือ, สถานีบริการน้ำมัน, โรงแรม, ประกันชีวิต,โครงการอสังหาริมทรัพย์, รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และอื่นๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ พิเศษยิ่งกว่า สำหรับสุดยอดนักช้อปที่มียอดช้อปสินค้าสูงสุด (สะสมยอดซื้อระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2568) รับอภิมหารางวัลสุดยิ่งใหญ่ บ้านเดี่ยวสุดหรู โครงการ THE PALM กรุงเทพกรีฑา-วงแหวน พร้อมชุดเครื่องนอนจาก LUNIO รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท นอกจากนี้ 28 พฤศจิกายน 2568 – 31 มกราคม 2568 เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 2,500 บาท ลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถเอสยูวีไฟฟ้า 100% ที่ให้ความอเนกประสงค์เต็มรูปแบบ The Kia EV5 Earth Exclusive AWD สี Iceberg Green มูลค่า 1.799 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีก รวม 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 25 ล้านบาท เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ ให้การสนับสนุน เอ็ม ดิสทริค มาโดยตลอด“ในปี 2568 เราวางแผนที่จะต่อยอดความสำเร็จของ EM DISTRICT ด้วยการทำการตลาดที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายด้วยเมกะอีเว้นต์ที่เป็นซิกเนเจอร์ และโปรโมชันสุดพิเศษ พร้อมทั้งสร้างความแข็งแกร่งด้าน Customer Engagement กับลูกค้าในทุกเจนเนเรชั่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งคาดว่าจะช่วยดันทราฟฟิกของทั้ง 3 ศูนย์การค้าโตขึ้น 20%”