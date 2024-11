พิธีปิดเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 16 หนัง Desert of Namibia คว้าหนังยอดเยี่ยม ผู้กำกับ-นักแสดงต่างชาติร่วมงานคับคั่ง

ปิดม่านอย่างสมบูรณ์ กับภาพยนตร์นับ 100 เรื่อง จาก 35 ประเทศ ตลอด 11 วันเต็ม ในเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 16 (World Film Festival of Bangkok 2024) จัดโดย เนชั่นกรุ๊ป ได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ (THACCA), กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งพันธมิตรโรงแรมและสายการบิน ภายใต้แนวคิด "New Horizons" สื่อถึงการแสวงหาขอบฟ้าใหม่ๆ บ่งบอกถึงการก้าวเดินสู่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในอนาคต ซึ่งได้จัดพิธีปิดเทศกาลอย่างเป็นทางการ ณ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมาภาพยนตร์นับ 100 เรื่อง จาก 35 ประเทศทั่วโลก ผ่านสายตาผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก ที่มาร่วมชมภาพยนตร์ตลอดเทศกาล 11 วัน ทำให้วัฒนธรรมการชมภาพยนตร์นานาชาติกลับมาคึกคักอีกครั้ง และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ให้แก่วงการภาพยนตร์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการพบปะผู้คุย รวมถึงกิจกรรมถามตอบ (Q&A) กับผู้สร้างหนัง, ผู้กำกับ และนักแสดง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเป็นแขกของแขกเทศกาลในครั้งนี้มากกว่า 40 คนการจัดงานในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จในวงกว้าง ที่สามารถสื่อสารจุดมุ่งหมายสำคัญในการจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติในประเทศไทย และผลักดัน "Soft Power" ด้านภาพยนตร์ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ และถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ในการขยายโอกาสสู่ตลาดภาพยนตร์นานาชาติได้อย่างเตฟ้มภาคภูมิ อีกทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมโยงศิลปะ วัฒนธรรม แนวคิด รวมถึงความหลากหลายของชีวิตและผู้คนจากทั่วโลกผ่านภาพยนตร์อีกด้วยดรสะรณ โกวิทวณิชชา ผู้อำนวยการเทศกาล (Festival Director) กล่าวว่า “การจัดเทศกาลภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องงานเลยที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งได้ความร่วมมือจากผู้สร้างภาพยนตร์ และความสนับสนุนจากรัฐบาล คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ (THACCA), กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น รวมถึงทุกคนที่มีส่วนร่วมให้เทศกาลครั้งนี้ประสบความสำเร็จ สำหรับเทศกาลในแนวคิด New Horizons เป็นการแสวงหาสิ่งใหม่ การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และหวังว่าจะได้พบกันอีกในเทศกาลครั้งหน้าเร็วๆนี้”สำหรับการมอบรางวัลประจำเทศกาล “Lotus Award” ทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่ Special Mention, Jury Prize, Best Director และ Lotus Award: Best Film โดยการลงคะแนนตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการภาพยนตร์นานาชาติ ได้แก่ Yeo Siew Hua, Freddy Olsson, Kim Young-Woo, Anke Leweke และ ชนานันท์ โชติรุ่งโรจน์ ซึ่งภาพยนตร์ที่ชนะรางวัล ดังนี้• Special Mention ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง MA Cry of Silence โดยผู้กำกับ The Maw Naing• Jury Prize ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง Viet and Nam โดย Nguyen Thi Xuan Trang โปรดิวเซอร์ และเรื่อง Pepe โดยผู้กำกับ Nelson Carlos De los Santos Arias• Best Director ได้แก่ Best Director ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง Universal Language โดยผู้กำกับ Matthew Rankin• Lotus Award: Best Film ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง Desert of Namibia ผู้กำกับ Yôko Yamanakaโดยภาพยนตร์ปิดเทศกาลในครั้งนี้ ได้แก่ เรื่อง Grand Tour ภาพยนตร์ร่วมทุนของประเทศ Portugal, Italy, France กำกับโดย Miguel Gomes และ เรื่อง The Room Next Door นำแสดงโดยนักแสดงระดับออสการ์อย่าง Tilda Swinton กับ Julianne Moore กำกับโดย Pedro Almodóvar ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากค่ายหนัง Warner Bros. Thailand เป็นกรณีพิเศษอนุญาตให้ฉายในเทศกาล ก่อนที่หนังเรื่องนี้จะฉายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยต้นปี 2568พิธีปิดเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16 ได้รับเกียรติจาก บุคคลสำคัญในการจัดงาน และคนในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ทั้งไทยและต่างชาติ อาทิ อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ที่ปรึกษาพิเศษ เนชั่นกรุ๊ป, สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น, Neo Sora ผู้กำกับภาพยนตร์ Happyend, Aiko Masubuchi โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ Happyend, Duong Dieu Linh ผู้กำกับภาพยนตร์ Don't Cry, Butterfly, Nelicia Low ผู้กำกับภาพยนตร์ Pierce, Wu Ke-Xi นักแสดงนำภาพยนตร์ Blue Sun Palace, Asha Magarati นักแสดงนำภาพยนตร์ Pooja, Sir, Nguyen Thi Xuan Trang โปรดิวเซอร์ตจากภาพยนตร์ Viet and Nam, Chong Keat Aun ผู้กำกับภาพยนตร์ Snow in Midsummer, Thinley Lhamo นักแสดงนำภาพยนตร์ Shambhala, Ming Jung-Kuo ที่ปรึกษาเทศกาลภาพยนตร์ ตำแหน่ง Consultant for Southeast Asia and Taiwan, Cannes' Directors Fortnight, Jiang Xiaoxuan ผู้กำกับภาพยนตร์ To Kill a Mongolian Horse, Zhulin Mo โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ To Kill a Mongolian Horse, June Kim โปรแกรมเมอร์เทศกาลภาพยนตร์ ตำแหน่ง Programmer for Southeast Asia, Toronto International Film Festivalงานเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16 ได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, EVA Airway Corporation, Thai Lion Air, Thai Air Asia, China Southern Airlines, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, Bangkok Metro Networks (BMN), โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน, โรงแรมพับบลิค เฮ้าส์ สุขุมวิท 31, โรงแรมสกายวิว กรุงเทพฯ เอ็มดิสทริค สุขุมวิท 24, เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ, บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด และ 852 Films