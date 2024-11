ตามส่อง "EaterOat" YouTuber สุดฮอท อัปโหลดวิดีโอแนะนำทริคสุดฟินกับการซื้ออาหารเกาหลี กระแส K-Food ที่กำลังขยายตัวทั่วประเทศไทย จากกรุงเทพฯ สู่เมืองต่างๆ

กระแสความนิยมอาหารเกาหลีในประเทศไทยกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วจากกรุงเทพฯ ไปสู่เมืองต่างๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น กาญจนบุรี ระยอง สงขลา เป็นต้น โดยมี YouTuber ชื่อดังหลายคนของไทยที่นำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารเกาหลีมากมาย ทำให้ความสนใจใน K-Food ของผู้บริโภคท้องถิ่นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆYouTuber ชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคนอย่างได้อัปโหลดวิดีโอที่แนะนำวิธีการซื้ออาหารเกาหลีในพื้นที่ขอนแก่นอย่างง่ายๆ วิดีโอดังกล่าวมียอดเข้าชมมากกว่า 70,000 ครั้ง ภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์ นอกจากนี้ YouTuber สายแคมป์ปิ้งในเชียงใหม่อย่าง ‘Smile Way’ ก็ได้เผยแพร่วิดีโอการทำอาหารเกาหลีที่ค่ายแคมป์ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ติดตามนอกจากนี้ ช่อง YouTube สายครอบครัวท่องเที่ยวอย่าง ‘BB Memory’ ก็ได้แนะนำวิธีการซื้ออาหารเกาหลีแบบสะดวกๆ ระหว่างเที่ยวที่ภูเก็ต โดยได้เสียงตอบรับอย่างมากมายจากผู้บริโภคชาวไทยทำให้วิดีโอดังกล่าวมียอดเข้าชมมากกว่า 100,000 ครั้ง ภายในเวลาหนึ่งวันและมีคนคอมเมนต์กว่า 200 คอมเมนต์ โดยช่องนี้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับ K-Food ในประเทศไทยโดยการนำเสนอความหลากหลายและคุณภาพของอาหารเกาหลีทาง aT Center Bangkok ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและโปรโมทอาหารเกาหลีก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการนำเสนอเสน่ห์ที่หลากหลายของอาหารเกาหลีให้กับผู้บริโภคชาวไทย โดย Mr. Kevin ผู้อำนวยการ ของ aT Center Bangkok กล่าวว่า “ผมดีใจที่ได้แนะนำอาหารเกาหลีที่หลากหลายและน่าสนใจให้กับผู้บริโภคชาวไทย และผมจะพยายามต่อไปเพื่อให้ผู้บริโภคไทยได้สัมผัสกับ K-Food ที่อร่อยและดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น”ความพยายามของ aT Center Bangkok ได้สร้างโอกาสให้ผู้บริโภคทั่วประเทศสามารถเข้าถึง K-Food ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในเมืองต่างๆ นอกกรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับอาหารเกาหลีและขยายการส่งออก K-Food อย่างต่อเนื่อง ทาง aT Center Bangkok ยังมีแผนที่จะแนะนำวิธีการซื้อและสนุกกับอาหารเกาหลีในหลายเมืองของไทยต่อไปคอนเทนต์เกี่ยวกับ K-Food ที่หลากหลายจาก YouTuber ของไทยได้ช่วยกระจายเสน่ห์ของ K-Food ไปยังผู้บริโภคในเมืองต่างๆ นอกกรุงเทพฯ ซึ่งทำให้ K-Food เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่วประเทศไทยและมอบโอกาสให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเอง