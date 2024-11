ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จัดเต็ม! มหกรรมความสุขส่งท้ายปี ทุ่ม 30 ล้านเนรมิตดินแดนแห่งความสุข “Magic of Happiness”

ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี มอบประสบการณ์สุดพิเศษในงานเนรมิตบรรยากาศให้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงอันตระการตา จุดถ่ายรูปเช็คอินสุดอลังการ พร้อมอัดแน่นด้วยกิจกรรมสุดฟิน และจัดเต็มด้วยโปรโมชั่นสุดเซอร์ไพรส์มากมาย ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มกราคม 2568ณัฐรินทร์ พยุงวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ-สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ กล่าวว่า “เราต้องการให้ศูนย์การค้าของเราเป็นสถานที่ที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถมาใช้เวลาดีๆ ร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง สร้างความสุขร่วมกันได้ ในปีนี้ เราจึงทุ่มงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท เนรมิตมหกรรมแห่งความสุขส่งท้ายปี จัดงาน Magic of Happiness ให้เป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และความประทับใจ ซึ่งไม่เพียงการตกแต่งบรรยากาศที่สวยงาม แต่เรายังใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ผู้มาเยือนทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและแตกต่างออกไป นอกจากนี้ เรายังได้ร่วมมือกับร้านค้าต่างๆ ภายในศูนย์การค้า สร้างสรรค์มุมถ่ายรูปและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เพื่อให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งความสุขไปด้วยกัน”สำหรับไฮไลท์ของงาน อลังการไปกับต้นคริสต์มาสยักษ์ที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ลอยโดดเด่นกลางอากาศ อยู่กลางศูนย์การค้าทั้งฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ โดยลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์และมุมมองใหม่ พร้อมเก็บภาพความประทับใจได้ในทุกพื้นที่ ส่วนด้านนอกตระการตาไปกับอุโมงค์ไฟสีสันสดใส เปล่งประกายด้วยแสงไฟระยิบระยับ เพื่อรอต้อนรับให้ลูกค้ามาแชร์โมเม้นต์แห่งความสุขร่วมกัน และไฮไลท์สุดๆที่ Zappening ลานกิจกรรม ชั้น G ด้านหน้าสเปลล์ ประกอบไปด้วย•Spectrum of Happiness: สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับชิงช้าอินเทอร์แอคทีฟแห่งแรกในประเทศไทย ชิงช้า Interactive ส่งตรงจากประเทศสิงคโปร์ที่จะเปลี่ยนทุกจังหวะการแกว่งเป็นเสียงเพลงและแสงสี สร้างบรรยากาศแห่งความสุขที่ไม่เหมือนใคร•ต้นคริสต์มาส LED สุดล้ำ: ตื่นตาไปกับต้นคริสต์มาสมิติใหม่ที่เปลี่ยนลวดลายกราฟิกไปตามมุมมองที่คุณมองด้วยเทคโนโลยี LED สุดล้ำ•ต้นคริสต์มาสสูง 12 เมตร: ตระการตาไปกับต้นคริสต์มาสยักษ์ที่ส่องประกายระยิบระยับ ไม่ว่าจะถ่ายภาพมุมไหนก็สามารถเติมเต็มความสุขได้ทุกองศานอกเหนือจากบรรยากาศสุดอลังการและกิจกรรมสนุกๆ ในเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง ฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ยังจัดเต็มโปรโมชั่น Magical Surprises ส่งท้ายปี เพื่อเอาใจเหล่าขาช้อปทุกคน ที่กำลังมองหาของขวัญหรือรางวัลให้ตัวเอง กับดีลสุดพิเศษและของรางวัลมากมาย พร้อมรับส่วนลดจากร้านค้าสูงสุดถึง 70% ใบเสร็จจากการช้อปเพียง 500 บาท รับสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าสุดทันสมัย NETA V2 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายรวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ถึง 1 มกราคม 2568พิเศษสุดในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2568 วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆ ในงาน Magical Countdown ณ ลานข้างศูนย์ฯ (หน้า Index Living Mall) กับบรรยากาศความมันส์ของมหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ที่จะมาร่วมสร้างความสุขและความประทับใจให้กับทุกคนเตรียมตัวมาเช็คอิน ถ่ายรูป และสนุกสนานไปด้วยกันในเทศกาลแห่งความสุข ในงาน “Magic of Happiness” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ที่พร้อมต้อนรับทุกคน ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มกราคม 2568 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-958-0011 หรือ Facebook : Future Park & Zpell