ONESIAM SuperApp พลิกโฉมมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายล้ำไปอีกขั้น มอบที่สุดแห่งเอกสิทธิ์และความคุ้มค่าเฉพาะ ONESIAM Member

เดินหน้าพลิกโฉมแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่รวมจักรวาลแห่งประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น พร้อมมอบที่สุดแห่งเอกสิทธิ์เพื่อลูกค้าคนสำคัญของโครงการระดับโลก สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม ไอซีเอส และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงแบรนด์ระดับพรีเมียมและลักชัวรีที่แข็งแกร่งในระบบนิเวศธุรกิจพรี่เมียมระดับโลก รังสรรค์เอกสิทธิ์และประสบการณ์ทึ่สุดแห่งความคุ้มค่าสำหรับสมาชิก ONESIAM Member กับสิทธิประโยชน์หนึ่งเดียวเหนือใคร “ทุกการช็อปลักชัวรีแบรนด์ ได้คืนคุ้มค่า” ผ่าน ONESIAM Coin Ecosystem เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสูงสุด และเติมเต็มประสบการณ์แห่งจุดหมายปลายทางการช็อปปิงได้อย่างสมบูรณ์แบบในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี 2567ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เปิดเผยว่า “กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการระดับโลก ตอกย้ำความเป็นผู้นำโกลบอลเดสติเนชั่นที่ครองอันดับ 1 ในตลาด Luxury Retail เดินหน้าพลิกโฉม ONESIAM SuperApp เพื่อเติมเต็มพลังให้สมาชิกได้มากกว่าเดิม ตลอดเวลาที่ผ่านมา ONESIAM SuperApp มุ่งนำเสนอประสบการณ์แรกและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่แตกต่างจากทั้ง 6 ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ ร้านค้าแบรนด์ดังในศูนย์การค้าและนอกศูนย์การค้ากว่า 2,000 ร้านค้า และพันธมิตรศูนย์การค้าระดับโลก 9 แห่ง เพื่อให้สมาชิกได้รับเอกสิทธิ์พิเศษได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอกย้ำความสำเร็จส่งผลให้ฐานสมาชิก ONESIAM ปีนี้เติบโตขึ้นถึง 57% และยอดอัตราการใช้ ONESIAM Coin ในร้านที่ร่วมรายการ เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็นสองเท่า! เมื่อเทียบกับปี 2566”ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบเอกสิทธิ์และประสบการณ์เหนือระดับให้กับสมาชิก ONESIAM Member มากยิ่งขึ้น จึงเดินหน้าพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมของแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน ยกระดับการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ให้ “ทุกการใช้จ่าย ได้คืนคุ้มค่ายิ่งขึ้น” รวมถึงบริการเอ็กซ์คลูซีพจากพันธมิตรทั่วทุกมุมโลก ดังนี้1. ที่สุดแห่งประสบการณ์ความคุ้มค่าด้วยรีวอร์ดที่ไร้ขีดจำกัด (Universe of Infinite Rewards)-หนึ่งเดียวเท่านั้น! ช็อปลักชัวรีแบรนด์ สมาชิก ONESIAM สะสมและใช้ ONESIAM Coin ทุกการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า โปรโมชั่นพิเศษรับ ONESIAM Coin เพิ่มสูงสุด 10 เท่า-ตอบโจทย์ไลฟสไตล์สุดคูล! เมื่อ กิน หรือ ช็อปแฟชั่นแบรนด์ รับ ONESIAM Coin พร้อม โปรโมชั่นพิเศษตลอด 365 วัน!! และรับ ONESIAM Coin เพิ่มสูงสุด 4 เท่า ทุกศูนย์ฯ ทุกวัน* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด) หรือใช้ ONESIAM Coin เป็นส่วนลดที่ร้านที่ร่วมรายการ นอกจากนี้ ยังสามารถเปลี่ยนคะแนนสะสมในบัตรเครดิตธนาคาร หรือบัตรสมาชิกต่างๆ เป็น ONESIAM Coin เพื่อใช้ซื้อสินค้าได้คุ้มค่าและสะดวกสบายขึ้น-เซอร์ไพรส์สุดพิเศษ!! ในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีนี้ สมาชิก ONESIAM รับ 100 Surprise ONESIAM Coin เมื่อมาช็อปที่ศูนย์การค้าและสะสมยอด 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ และใช้ 1 ONESIAM Coin รับเลย เครื่องดื่มที่ร่วมรายการจาก BRIX DESSERT BAR 1 แก้ว มูลค่าสูงสุด 100 บาท2.ที่สุดแห่งประสบการณ์การจับจ่ายใช้สอย (Universe of Shopping Experiences)-ช็อปและสะสมยอดด้วยตัวเองผ่านบริการ Snap & Collect บน ONESIAM SuperApp พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ รับ ONESIAM Coin มากกว่าสูงสุดถึง 4 เท่า* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)-ช็อปผ่าน Chat & Shop พบกับสินค้าแบรนด์ลักชัวรีระดับโลกที่มากที่สุด กว่า 40 ร้านค้า ส่งถึงมือคุณจากสยามพารากอน และไอคอนสยาม รวมถึงสินค้า Exclusive lifestyle จาก สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน ไอคอนสยาม และไอซีเอส3.ที่สุดแห่งประสบการณ์เอกสิทธิ์พิเศษแบบไร้พรหมแดน (Universe of Borderless Privileges)-ผนึกกำลังพันธมิตรระดับโลก รับสิทธิประโยชน์ที่ศูนย์การค้าระดับโลกใน 9 แห่ง ในสถานะสมาชิกระดับ VIP ได้แก่ PARCO ประเทศญี่ปุ่น, TAIPEI 101 ประเทศไต้หวัน, Hong Kong Times Square ฮ่องกง, ION Orchard ประเทศสิงคโปร์, Pavilion Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย, Plaza Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย, BFC Shopping Center สาธารณรัฐประชาชนจีน, The Hyundai จากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และ Galaxy Macau มาเก๊า-รับเอกสิทธิ์พิเศษระดับ VIP กับพาร์ทเนอร์หลากหลายอุตสาหกรรม โรงพยาบาลชั้นนำกว่า 11 แห่ง ในประเทศ และพาร์เนอร์ท่องเที่ยว สายการบิน และโรงแรมชั้นนำอีกมากมาย4.ที่สุดแห่งประสบการณ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด (Universe of Unlimited Experiences)-สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับที่หาซื้อไม่ได้!! เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะ ONESIAM Member เท่านั้นกับการร่วมอีเว้นท์ระดับโลกจาก แบรนด์ดัง และไอคอนิค อีเวนท์มากมาย โดยในปีนี้ได้เตรียมมอบประสบการณ์สุดพิเศษในงานมหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์สะกดโลก “Amazing Thailand Countdown 2025” ณ ไอคอนสยาม การแสดงครั้งสำคัญจากศิลปินระดับโลก โดยมอบสิทธิพิเศษเฉพาะ ONESIAM Member ที่จะสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน Facebook Fanpage ของ ONESIAM และ ICONSIAMทั้งนี้ เพื่อต่อยอดความสำเร็จที่เกิดขึ้น จึงเดินหน้ายกระดับประสบการณ์และขยายฐานสมาชิกใหม่ ตลอดจนกระตุ้นการใช้จ่ายของสมาชิก ONESIAM Member ในปี 2568 ยังได้จัดเตรียมสิทธิพิเศษมากมาย เพื่อมุ่งให้กลุ่มลูกค้าและสมาชิก ONESIAM ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการช็อปปิงจากทั้ง 6 ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ โดยเฉพาะสมาชิก ONESIAM Titanium ที่มียอดใช้จ่ายสะสม 500,000 บาท ขึ้นไป อีกด้วย“ONESIAM SuperApp พร้อมที่จะเป็นมากกว่าแค่แอปพลิเคชัน แต่จะเป็นจักรวาลแห่งประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ที่ตั้งใจสร้างสรรค์เพื่อมอบให้แก่สมาชิก เป็นประตูสู่โลกใหม่ของการช็อปปิงที่ไร้พรมแดน ที่จะเชื่อมต่อความต้องการของลูกค้ากับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าทุกประสบการณ์ที่ผ่านมา” นายปานเทพย์ กล่าวในตอนท้าย