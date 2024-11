"เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ - เลส วิคส์" คว้ารางวัลผลงานกวีนิพนธ์นานาชาติป๋ออาวครั้งที่ 7

เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์บทกวีทั่วโลกและส่งเสริมความเป็นสากลของบทกวีจีน กิจกรรมคัดเลือกรางวัล "Boao International Poetry Award" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดยเทศกาลบทกวีนานาชาติ Boao จะเริ่มส่งผลงานในวันที่ 19 เมษายน 2567 และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม คณะกรรมการจัดงานได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลแต่ละรางวัล ยกเว้น "รางวัลผลงานดีเด่น" ตั้งแต่ช่วงที่ 5 เป็นต้นไป "รางวัลความสำเร็จดีเด่น" จะได้รับการเสนอชื่อและโหวตโดยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลกวีนิพนธ์นานาชาติ Boao และรายชื่อกวีที่ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่ได้รับรางวัลและจำนวนคะแนนโหวตจะไม่ได้รับการประกาศอีกต่อไป...กรรมการตัดสินรางวัลกวีนิพนธ์นานาชาติป๋ออาว ครั้งที่ 7 "รางวัลผลงานดีเด่น"Huang Yazhou (รองประธานคนที่ 6 ของสมาคมนักเขียนจีน ประธานเทศกาลกวีนิพนธ์นานาชาติ Boao)เย่ เหยียนปิน (อดีตผู้อำนวยการคณะกรรมการกวีนิพนธ์ของสมาคมนักเขียนจีน อดีตบรรณาธิการบริหารของ "นิตยสารกวีนิพนธ์" และประธานกิตติมศักดิ์ของเทศกาลกวีนิพนธ์นานาชาติโป๋อ๋าว)Xu Jingya (ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยไห่หนาน ประธานกิตติมศักดิ์ของเทศกาลกวีนิพนธ์นานาชาติ Boao)Han Qingcheng (ผู้อำนวยการคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลกวีนิพนธ์นานาชาติ Boao และบรรณาธิการบริหารนิตยสาร "World Poetry")...เนาวรัตน์ พงษ์ไพเพ็ง กวีชาวไทย ผลงานบทกวีของเขาได้รับรางวัลสมาคมวรรณกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. 2523 รางวัลหนังสือดีเด่นในงานหนังสือแห่งประเทศไทยสองครั้งในปี พ.ศ. 2521 และ พ.ศ. 2532 และรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติมากมาย มีผลงานมากมายรวมอยู่ในตำราวรรณกรรมไทยเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์เป็นกวีไทยสมัยใหม่ที่มีชื่อเสียง เขาได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ เช่น รางวัลสมาคมวรรณกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2523 และรางวัลหนังสือดีเด่นในงานหนังสือแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2521 และ พ.ศ. 2532 ผลงานหลายชิ้นรวมอยู่ในภาษาไทยด้วย หนังสือเรียนวรรณกรรม...Les Weeks กวีชาวออสเตรเลีย ในช่วงห้าสิบปีที่เขาทำงานสร้างสรรค์ ผลงานของเขาได้รับการตีพิมพ์ใน 39 ประเทศและ 17 ภาษา คอลเลกชันบทกวีชุดที่ 15 "Time Passes - New Works and Selections" จะได้รับการตีพิมพ์โดย Puncher & Wattmann Publishing House ในออสเตรเลียในปี 2022 ได้รับรางวัล American Edgar Allan Poe International Poetry Award และรางวัลบทกวีอื่นๆ ประจำปี 2022Les Wicks กวีชาวออสเตรเลียได้รับการตีพิมพ์ใน 39 ประเทศใน 17 ภาษาเป็นเวลา 5 ทศวรรษ หนังสือบทกวีเล่มที่ 15 ของเขาคือ Time Taken – New & Selected (Puncher & Wattmann, 2022) ได้รับรางวัล Int Fest ประจำปี 2022 จาก Poe & Liquor Poetry สามารถดูรางวัลได้ที่ leswicks.tripod.com/lw.htmคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลกวีนิพนธ์นานาชาติป๋ออาว ครั้งที่ 718 พฤศจิกายน 2024