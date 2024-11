บลูพอร์ตพร้อมเสิร์ฟความสุ กับเทศกาล “The New Chapter of Journey Celebrating 9 Anniversary” ตลอดธันวาคมนี้

บรรยากาศแห่งความสุขและความสนุกกำลังจะกลับมาอีกครั้งในปีนี้ บลูพอร์ต หัวหิน ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท คาร์ทรัส จำกัด, Heinz, Yuedpao, พราวกรุ๊ป พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ครบรอบ 9 ปี กับเทศกาล “The New Chapter of Journey Celebrating 9 Anniversary” พบกับกิจกรรมจัดเต็มพร้อมคอนเสริร์ตจากศิลปินชื่อดังที่มาร่วมสร้างสีสันตลอดเดือน ธันวาคม 2567 นี้บลูพอร์ต หัวหิน เตรียมเนรมิต พื้นที่ด้านหน้าลาน เดอะแสควร์ ให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง กับการเดินทางแห่งความสำเร็จครบรอบ 9 ปี กับเทศกาล “The New Chapter of Journey Celebrating 9 Anniversary” พบกับสวนคริสมาสต์ยักษ์สุดอลังการที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวในหัวหิน อลังการด้วยการประดับตกแต่งด้วยไฟ และแสง สี เสียง พร้อมเครื่องเล่นแบบจัดเต็มที่ปีนี้มาในบรรยากาศและกลิ่นอาย ธีม Disco ยุค 70’s ตอกย้ำการเป็น A MUST CHECKIN DESTINATION แลนด์มาร์คแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขหนึ่งเดียวของเมืองหัวหิน กับจุดถ่ายรูปเช็คอินสุดปัง และลานโรลเลอร์สเก็ตที่มาเพิ่มสีสันแห่งความสนุกและความสดใสพร้อมกองทัพเหล่าบรรดา Elf และ ซานต้า ที่พร้อมยกขบวนมาร่วมสร้างความสุขและรอยยิ้ม และไฮไลท์ในปีนี้กับการกลับมาของหิมะที่หลายๆคนรอคอย พร้อมกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษเปิดเวทีแห่งความสุข เรียกเสียงกรี๊ดให้ดังกระหึ่ม กับมหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่ขนทัพกันมาแบบจัดเต็มยาวตลอดเดือนธันวาคม13 ธันวาคม 2567 พบกับเทศกาลเปิดไฟคริสมาสต์สุดยิ่งใหญ่ พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ ที่มาร่วมเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ครบรอบ 9 ปี ของบลูพอร์ต หัวหิน ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ต จากศิลปิน ส้ม มารี26 ธันวาคม 2567 มาร่วมสนุกกันต่อกับมินิคอนเสิร์ต จากศิลปินวง ลิปตา และ No One Else27 ธันวาคม 2567 จัดเต็มกันอย่างต่อเนื่องกับมินิคอนเสิร์ตจาก ศิลปินสาวเสียงหวาน เอิ้ต ภัทรวี31 ธันวาคม 2567 ปิดท้ายปีเก่าด้วยความสนุกแบบจัดหนักพร้อมรับปีใหม่ กับมินิคอนเสิร์ตจาก เจ เจตริน เจ้านาย และเจ้าขุน 3 หนุ่มหล่อ 3 สไตล์ ที่เตรียมมาเรียกเสียงกรี้ดจากแฟนๆนอกจากนี้ ยังมีโซนอาหารและเครื่องดื่มที่ขนกันมาทุกร้านเด็ด ร้านดังให้ได้มาลองชิม นั่งชิลล์กันแบบยาวๆในทุกค่ำคืน ที่ ลาน เดอะสแควร์ บลูพอร์ต หัวหิน และสำหรับนักช้อปตัวจริง ห้ามพลาดกับโอกาสสุดพิเศษ! ลดสูงสุด 70% ช้อปครบตามเงื่อนไข ลุ้นรับรางวัลใหญ่ พร้อมสัมผัสสิทธิพิเศษเหนือระดับจากสมาชิก Port Club เพียงสมัครสมาชิกใหม่ รับฟรีทันที 100 เหรียญ สำหรับลูกค้าเดิม ยอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป รับสิทธ์ลุ้นรับรางวัลที่พัก จาก โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท จำนวน 2 คืน และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 19 ล้านบาทพลาดไม่ได้ เตรียมตัว เตรียมกล้องให้พร้อม แล้วมาเช็คอิน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลแห่งความสุขกับงานเฉลิมฉลองสุดอลังการ การเดินทางแห่งความสำเร็จครบรอบ 9 ปีของบลูพอร์ต หัวหิน กับขบวนกิจกรรมแห่งความสุขมากมายที่รอคุณอยู่ กับเทศกาล “The New Chapter of Journey Celebrating 9 Anniversary” ตั้งแต่วันที่ 10 -31 ธันวาคมนี้ แล้วพบกัน ที่ลาน เดอะสแควร์ บลูพอร์ต หัวหิน แลนด์มาร์คแห่งการเฉลิมฉลองที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งเดียวในหัวหิน ที่คุณไม่ควรพลาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.032-905-111 หรือ Facebook : BluportHuaHinOfficial, Line official : @bluport