บทพิสูจน์ความสำเร็จ "PROXIE" จัดคอนเสิร์ตใหญ่ ณ อิมแพ็ค อารีน่า อัดแน่นความสนุกใน PEPSI Presents PROXIE The 2nd Concert “The Final Fantasy”

เดินตามฝันได้สำเร็จกันอีกก้าว สำหรับ 6 หนุ่มสุดฮอต “PROXIE (พร็อกซี)” อย่าง กร วรรณไพโรจน์ , โชกุน ปวริศร์ ศรีชัยชนะ , อองรี ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์ , กัน รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์ , วิคเตอร์ วรเมธ กอนุประพันธ์ และ คิม ปัณณธร จิรศาสตร์ จากค่าย bROTHERS MUSIC ที่มายืนอย่างภาคภูมิใจบนเวทีอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ในการจัดคอนเสิร์ต PEPSI Presents PROXIE The 2nd Concert “The Final Fantasy” ซึ่งถือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่ 2 ในชีวิตของ 6 หนุ่ม จากที่เคยฝากความสนุกไว้เมื่อปีก่อน ณ ธันเดอร์โดม โดยครั้งนี้ขยายสเกลความสุข ให้เหล่า User (ชื่อเรียกแฟนคลับ) ได้มาสนุกไปด้วยกันนับหมื่นคน พร้อมกับโชว์ที่ปล่อยของไม่มียั้ง ให้ได้เต็มอิ่มทุกโมเมนต์ ซึ่งมีหลากหลายพาร์ทให้ได้เอ็นจอยกันตลอดทั้งคอนเสิร์ตกรี๊ดกันลั่นฮอลล์ตั้งแต่เริ่มต้นกับการเปิดตัวทั้ง 6 หนุ่ม ที่ท้าความสูงทักทายแฟนคลับด้วยการอยู่บนสลิง พร้อมระเบิดความสนุกที่ทำให้ยิ้มตามในโชว์เพลง “ชน” ชวนให้เขินกันต่อกับเพลง “KISS KISS” และเพลงสุดฮิต “คนไม่คุย” ที่ทำเอาแฟนคลับพร้อมใจกันร้องเพลงแบบสุดเสียง ก่อนจะพาย้อนเวลากลับไปสู่สถานะเพื่อนในเพลง “ตบปาก (On That Day)” และทิ้งท้ายพาร์ทแรกได้แบบ ur so cute ในเพลง “STOP!”จัดเต็มในพาร์ทเปิดตัวได้แบบเต็มอิ่ม แต่ 6 หนุ่มยังเติมความฟินให้ช่วงโชว์ Solo เริ่มด้วย “วิคเตอร์” ที่มาในเพลง “เริ่มก่อน (If I Cloud)” และเซอร์ไพร์สหนักมากกับเพลง “99 Problems” ที่ทำให้ได้เห็นในอีกมุมของหนุ่มวิคเตอร์ ซึ่งทำเอาแฟนคลับตะลึงกันเลยทีเดียวก่อนจะไปสู่โหมดซึม ๆ ของคนแอบรักจากเพลง “อาจจะเป็น (Perhaps)” ของ “อองรี” ที่ถ่ายทอดออกมาได้ลึกถึงอารมณ์ ทำเอาเศร้าไปตามเพลง ก่อนจะพีคไปกับโชว์เพลง “Die With A Smile” ด้วยการสะกดทุกสายตากับการเล่นเปียโน พร้อมโชว์เสียงอันทรงพลังกับ High Note ที่บอกเลยว่าอองรีทำถึงสุด ๆ จนทุกคนปรบมือทั่วฮอลล์อย่างยาวนานจัดเต็มความสุขแบบไม่มียั้ง แถม “คิม” ยังชวนให้ได้โดดไปด้วยกันในเพลง “พร้อมจะไป (Take off)” และที่เดือดสุดๆ ทำเอาเวทีลุกเป็นไฟ ในเพลง “Drama” โดยคิมจัดเต็มสเตปแดนซ์ แถมทำให้ใจเต้นรัว ๆ ไปลุกส์สุดความเซ็กซี่และซิกแพคแน่น ๆ ด้วยการดูแลตัวเองมาอย่างดีสตั๊นกันต่อกับการร้องเพลงญี่ปุ่น “Matsuri” ที่ “โชกุน” เลือกมาร้องให้ฟังในพาร์ทโซโล่ และชวนให้โยกตามไปด้วยกันในเพลง “ชอบไหม ไหนลองบอก (Just Talk)” ที่ทำเอาตาแทบไม่กะพริบกับโชว์ที่มีเสน่ห์ของ “กัน” ในเพลง “Standing Next to You” และซิงเกิลโซโลของตัวเองอย่างเพลง “คนในใจ (My Only One)” ที่ตราตรึงใจมาก ๆส่วน “กร” ก็โปรยเสน่ห์ชวนกรี๊ดสลบไปกับโมเมนต์ที่เกือบหยุดหายใจไปกับลีลาสุดแพรวพราวของกรที่เล่นกีตาร์จีบ “ฟรีน สโรชา” แขกรับเชิญสุดพิเศษในเพลง “Someone Someday” ที่ทำให้โชว์นี้เต็มไปด้วยความเฟอร์เฟกต์ แถมจัดเต็มไปกับการเล่นกีตาร์ที่เท่ห์บาดใจในเพลง “บุษบา” ที่แฟน ๆ กรี๊ดหนักมากกับโชว์ที่ไม่เคยเห็นกรในมุมนี้และงานนี้วง “PROXIE (พร็อกซี)” ยังไม่พลาดนำซิงเกิลล่าสุดที่สุดภาคภูมิใจในการร่วมงานกับ THEBLACKSEA และทีมเบื้องหลังระดับโลกในเพลง “TRAFFIC” มาโชว์บนคอนเสิร์ตใหญ่ จากเพลงที่เปรียบความสัมพันธ์กับสัญญาณไฟจราจร จะผ่านไปได้อย่างราบรื่นเหมือนไฟเขียวหรือมีปัญหาจนติดขัดให้ต้องหยุดพักกับไฟแดง และยังทำให้กระแทกใจไปอีกในเพลง “เหงาอย่างนี้สินะ” ที่กว่าจะรู้ว่ารักก็อยู่ในสถานะของคนที่ไม่มีสิทธิ์และพาร์ทที่ปลุกให้ทุกคนได้ลุกขึ้นมามันส์ แถมทึ่งไปกับความสามารถของ 6 หนุ่ม “PROXIE (พร็อกซี)” ที่ไม่ได้เต้นเก่งอย่างเดียว แต่ละคนยังมีฝีมือด้านดนตรีที่ครบเครื่อง ทำให้โชว์พาร์ทการเล่นเครื่องดนตรี PROXIE BAND สมบูรณ์แบบมากที่สุด กับโชว์สุดมันส์ในเพลง “I Will Survive” โดย “กัน” ประจำตำแหน่ง มือกลอง ด้าน “โชกุน” ยืนอยู่คู่กับคีย์บอร์ด ส่วน “คิม-กร-อองรี” แท็กทีมกันเล่นกีต้าร์ และ “วิคเตอร์” รับหน้าที่มือเบส ที่เล่นเครื่องดนตรีอยู่บนสลิง ให้ได้เห็นความมันส์กันแบบทั่วถึง นอกจากจะอึ้งกับการเล่นดนตรีจากทั้ง 6 หนุ่ม จนทำเอาแฟน ๆ นั่งไม่ติดเพราะคิดไม่ถึงว่าจะได้ชมโชว์ที่สุดยอดขนาดนี้ และยังมีให้จึ้งไปอีกกับ (เยปอซอ) “You Were Beautiful” ที่ประสานเสียงร้องเพลงในภาษาเกาหลีได้แบบตราตรึงใจทุกประโยค ก่อนจะพาไปฟังเพลงของคนช้ำ ๆ ใน “เจ็บอยู่ (Hurting)” แต่ไม่ซึมนานก็ชวนให้โยกไปด้วยกันในเพลง “ทักครับ” ที่สุดเซอร์ไพรส์เมื่อได้แจมกับเจ้าของเพลงอย่าง “Lipta” ที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญอีกหนึ่งสีสันบนเวทีที่เป็นซีนที่สุดจะม่วนจอยเมื่อ 3 อินฟลูเอ็นเซอร์ดังอย่าง “ฟลุ๊ค กะล่อน-เอิ๊ก ชาลิสา-เอแคลร์” มาเป็นแขกรับเชิญ เริ่มขึ้นเวทีมาก็อ้อนกันเลยในเพลง “ติดฝน” และถึงแม้จะต้องร้องเพลงของคนที่ไม่เคยจะสมหวังอย่าง “เลือดกรุ๊ปบี” แต่ได้มี 6 หนุ่มร่วมแจม ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วแน่ ๆ เศร้าแค่ไหนก็ยิ้มได้ไปกับออร่าความหล่อที่เกินจะบรรยาย ปิดโหมดความเศร้า มาบริหารเอวที่งานนี้ไม่มีใครยอมใคร 3 สาวส่ายเอวพริ้วกันสุดกับเพลงฮิตระดับประเทศอย่าง “เมร่อน” ที่บอกได้คำเดียวว่า มันส์ที่สุด!เอเนอจี้ 6 หนุ่ม “PROXIE (พร็อกซี)” ไม่มีคำว่าแผ่ว พร้อมยอมปรับลุคใส่วิกผม เพื่อมาร้องเพลง “Nobody” หลังเคยถูกเหล่า User (ชื่อเรียกแฟนคลับ) แซวถึงการวิกผมจนตั้ง #วิกป่ะครับ พูดคุยกันแบบขำ ๆ แต่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ไม่มีคำว่ามาเล่น ๆ เพราะจริงจังหนักมาก ทำเอาแฟน ๆ กรี๊ดกันสนั่นที่ 6 หนุ่มทุ่มสุดตัวเพื่อโชว์นี้ และแดนซ์ไปให้สุดกับเพลงฮอตระดับโลก “APT” พร้อมกับความมันส์ที่เต้นสะบัดแบบเมดเลย์ในเพลง สาวบางโพ, จ๊าบของแท้, สถานะเบลอ และ รักบ้าบอ (Crazy Love) บอกได้เลยว่าเต้นกันจนลืมเหนื่อย เพื่อให้แฟน ๆ นับหมื่นได้สนุกไปด้วยกันเรียกได้ว่า PEPSI Presents PROXIE The 2nd Concert “The Final Fantasy” คอนเสิร์ตใหญ่ ครั้งที่ 2 ของ “PROXIE” เต็มอิ่มทุกอารมณ์ สมกับการรอคอยของเหล่าแฟนคลับ รวมถึงได้เห็นศักยภาพของทั้ง 6 หนุ่ม ที่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตผลงานและได้มาอยู่ร่วมกันในวันสำคัญที่มีความหมาย ทำเอาวง PROXIE ซึ้งใจไปกับความรักที่แฟน ๆ มอบให้ โดยทั้ง 6 หนุ่มได้พูดความใจเพื่อขอบคุณเหล่า User ที่พาให้วง วง PROXIE เดินทางมาได้ถึงวันนี้ จนกลั้นน้ำตาของความซึ้งและความสุขเอาไว้ไม่อยู่ ถึงกับปล่อยโฮกันบนเวที และทำเอาร้องหนักไปอีกเมื่อได้เห็นโปรเจกต์เซอร์ไพรส์จากแฟน ๆ ยิ่งทำให้เป็นโมเมนต์ที่มีค่า และเป็นวันที่ทั้ง 6 หนุ่มวง PROXIE สุดภาคภูมิใจในอีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จที่ได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีก่อนจะปิดท้ายคอนเสิร์ตในเพลง “ที่ไม่รัก” ชวนให้ขยับตามกันได้แบบเบา ๆ และทั้ง 6 หนุ่มยังลงจากเวทีไปหาเหล่า User แบบใกล้ชิดและทั่วถึงทั้งฮอลล์ พร้อมกับเพลง “STOP!” ให้ทุกคนได้กลับบ้านไปด้วยความสุขที่ล้นหัวใจ