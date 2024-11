ชีวิตตกต่ำสุดขีด! อดีตนางเอกดัง "เจิ้ง ช่วง" จนกรอบ, บ้านสกปรก แม้แต่หมายังไม่มีอะไรกิน

“บ้านเธอไม่ได้ทำความสะอาดมานาน และแม้แต่สัตว์เลี้ยงของเธอก็ผอมลง” แหล่งข่าวระบุมีรายงานว่าเมื่อครั้งแรกที่เจิ้ง ช่วงย้ายไปสหรัฐฯ เธอใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย เธอมักโพสต์ภาพปาร์ตี้และพาพ่อแม่ไปเที่ยวรอบโลก อย่างไรก็ตาม หลังไม่ได้ทำงานมาหลายเดือน และการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย อดีตนักแสดงสาวจึงประสบปัญหาทางการเงินเมื่อต้นปีนี้ เจิ้ง ช่วง ถูกเจ้าหนี้ข่มขู่ โดยถึงขั้นจ้างแก๊งมาเพื่อตามหาตัวเธอในสหรัฐฯ ให้ชำระหนี้ในที่สุด เธอยอมรับว่าไม่มีเงินและต้องพึ่งพาเงินบำนาญของพ่อแม่ในการดำรงชีวิต พร้อมสัญญาว่าจะพยายามทำงานใช้หนี้ แต่สถานการณ์ยังคงแย่ลง และเธอต้องยืมเงินจากอดีตแฟนหนุ่มเพื่อประทังชีวิต163 รายงานว่า เจิ้ง ช่วง ถูกพบเห็นรับประทานอาหารในร้านอาหารธรรมดาในสหรัฐฯ ซึ่งมีบางคนจำเธอได้ มีผู้โพสต์ภาพเธอนั่งร่วมโต๊ะกับนักแสดงจาก Meteor Shower โดยมีใบหน้าบวมและผมเริ่มจะบางเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เจิ้ง ช่วง เป็นที่สนใจอีกครั้งเมื่อเธอโพสต์ภาพวันเกิดครบรอบ 33 ปี ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตา ผมบาง และร่างกายที่ซูบผอม อดีตนักแสดงสาวแต่งกายเรียบง่ายและใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าตกรุ่นหลังจากเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการเลี่ยงภาษีที่สั่นสะเทือนวงการบันเทิงจีน เจิ้ง ช่วง ต้องเผชิญหนี้สินมหาศาลเธอปฏิเสธข่าวลือที่อ้างว่าเธอมีทรัพย์สินมูลค่า 230 ล้านดอลลาร์ โดยระบุว่าหากมีเงินจำนวนดังกล่าว เธอคงไม่ลำบากในคดีพิพาทสิทธิการเลี้ยงดูลูกที่ผ่านมาเจิ้ง ช่วง เกิดในปี 1991 และเคยโด่งดังจากผลงานเรื่อง Meteor Shower, Palace, Love at First Sight และ The Journey of Flowerเธอเคยเป็นหนึ่งในนักแสดงแถวหน้าของจีนที่มีแฟนคลับมากมาย แต่ถูกแบนจากการปรากฏตัวบนจอตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 เนื่องจากคดีเลี่ยงภาษี ปัญหาเรื่องการจ้างอุ้มบุญ และข้อกล่าวหาว่าทอดทิ้งลูกสองคนของเธอ