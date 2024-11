Vanity Fair โต้ข้อกล่าวหา "ลิซ่า" ไม่คู่ควรขึ้นปกฉบับ Hollywood หลังโดนวิจารณ์ประกบนักแสดงชื่อดัง แม้ยังไม่มีผลงานการแสดง

โดยปกฉบับพิเศษนี้มีชื่อว่า The 2025 Hollywood Issue: Zendaya, Nicole Kidman, and 10 More Modern Icons ซึ่งยกย่องลิซ่าในฐานะ “ปรากฏการณ์เคป็อป” ที่กำลังก้าวเข้าสู่ฮอลลีวูดผ่านบทบาทใหม่ใน The White Lotusแม้แฟนๆ จะแฮปปี้กับการปรากฏตัวของ ลิซ่า แต่ปกนิตยสารนี้ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายบนสื่อโซเชียล โดยมีบางคนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของเธอที่จะอยู่เคียงข้างนักแสดงชื่อดัง เนื่องจากเธอยังไม่มีผลงานการแสดงที่โดดเด่นมาก่อน บางคนถึงขั้นวิจารณ์ว่า ลิซ่า ได้ขึ้นปกนิตยสารฉบับพิเศษเล่มนี้ เพราะอิทธิพลและความร่ำรวยของหนุ่มคนสนิทราธิกา โจนส์ บรรณาธิการบริหารของ Vanity Fair ได้ออกมาแก้ต่างในเรื่องนี้ โดยกล่าวว่าลิซ่าเป็น “ทางเลือกที่ยอดเยี่ยม” ในการนำเสนอไอเดียเกี่ยวกับนักแสดงที่น่าสนใจของฮอลลีวูดในช่วงนี้โจนส์ให้สัมภาษณ์ในรายการ CBS Morning Plus ว่า “มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับพวกเราเสมอ การเลือกใครสักคนอย่างลิซ่า ซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ในโลกเคป็อปที่อาจไม่เป็นที่รู้จักมากนักในฮอลลีวูดหรือกับผู้ชมฮอลลีวูด แต่เธอกำลังจะมีผลงานใน The White Lotus ซีซั่นใหม่”โจนส์ยังเน้นว่าการที่ลิซ่าได้ร่วมอยู่ในฉบับฮอลลีวูดครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตในวงการบันเทิงของเธอนอกจากนี้ โจนส์ยังยกย่องนิโคล คิดแมน โดยกล่าวถึงความกล้าหาญและการยอมเสี่ยงในงานของเธอว่า “ไม่มีดาราคนไหนที่ยิ่งใหญ่กว่านิโคล คิดแมนในตอนนี้ เธออยู่ทุกที่และผลงานของเธอน่าทึ่งมาก”