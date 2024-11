“ก้องซด-พชร์มู” ฉลองครบรอบ 2 ปี จัดแฟร์ “GOOD FOOD MU FIN” ปักหมุด ชิม ช้อป ร้านอร่อย เช็คดวงจากหมอดูชื่อดัง รับปี 68

สายกิน สายมู มาทางนี้ จุดพลุ!! เฉลิมฉลองครบรอบ 2 ขวบแล้วจ้า สำหรับรายการออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-11.30 น.ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี คู่หูและขอพบปะพ่อค้าแม่ขาย และเหล่านักช้อป ในงานเชิญชวนสายกิน สายมูมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ “อร่อยจนต้องกราบ” และ “ดวงดีจนต้องบอกต่อ” ครบจบในที่เดียว จัดเต็ม 7 วัน เน้นๆ แน่นพื้นที่ โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล พระราม 3ภายในงานแฟร์เนรมิตตลาดเป็นแหล่งศูนย์รวมของกินของฝากให้เลือกช้อปแบบจุใจ รวบรวมร้านดังร้านอร่อยจากทั่วไทย การันตีความแซ่บ ม่วน หรอย รวมถึงร้านศิลปินดาราและเซเลป นำโดย สินค้าบุญนาถะ วัดพระบาทน้ำพุ / บูธดูดวง by Horosociety / สมูทตี้ดีใจ by ผัดไท ดีใจ / ธงธงฉ่ำ by ธงธง มกจ๊ก / Top s Homemade by ท็อป ดารณีนุช / ก๋วยเตี๋ยวเรือลำพาย by เฟิร์ส เอกพงศ์ / ข้าวมันไก่กาต๊าก, Waan's Bakery by น้ำหวาน zaza / เปรี้ยวซ่าปลาระเบิด by เปรี้ยว AF / Hunger Pung อร่อยเต็มคำ By อะตอม / แม่จวงยกนิ้ว by จุ๊บแจง วิมลพันธ์ / น้ำพริกปุยแสบปาก by ปุยฝ้าย / สยามชาไทย by เด่นคุณ มาร่วมจอย เปิดบูธอาหารให้แฟนๆ เลือกช้อปปิ้ง รวมถึงร้านอาหารที่เคยมาออกรายการ อาทิ ร้านเขียวไข่กา / ร้านยำนัวส์ครัวลับ ณ บางเขน / ร้านเวทย์มนต์คาเฟ่ / ขนมปังคลีน By MONNAIE / จันระพี ไก่ย่างเนื้อทอง,เนื้อย่าง / Snack สาวโสด / Kunnook orange juice / D'NUTS / เจ๊แมวหมูย่างแดงกรอบ / ราชาเกี๊ยวต้ม / หมูยอ ป้าลี / J-JAN ขนมอร่อยหลังการบินไทยและตลาด อตก. / ชาไทย by วชาลิสา / My Mushroom และอื่นๆอีกมากมายทางด้านสายมู ก็ไม่ยอมแผ่ว อัดแน่นเรื่องราวเกี่ยวกับสายมู พบกับหมอดูชื่อดัง อาทิ หมอพิพิม Fortuneplan กับมาสเตอร์ภัทร, อ.นิ่ม เทวจิตศิษย์ปู่, อ.นำ เสขบุคคล, หมอบีทูตสื่อวิญญาณ, หมอท็อป ซีเคร็ท, อ.ไวท์เปิดดวง (หมอดูอปป้า), หมอแก้ว แม่นชัวร์, อ.หมิงเปิดบุพกรรม, อ.ดารานาถ,แม่หมอลูกแก้ว,ต.เต้ย พรหมญาณ, หมอแมคกี้ ดวงดีทวีสุข, อ.ดารีย์ นวดารา, หมอแก้วตา เมาท์ดวง ที่จะมา สลับสับเปลี่ยน ขึ้นพูดคุย เกี่ยวกับ เรื่องของการมู และเคล็ดลับต่างๆ พร้อม บูธดูดวงกับหมอดูชื่อดัง!! มางานนี้ คุณเช็คดวงต้อนรับปีใหม่ 68 ปีทองก่อนใครจะสายไหนก็ห้ามพลาด!! ชม ชิม ช้อป ของอร่อย ราคามิตรภาพ ในงาน “ก้องซด พชร์มู แฟร์ GOOD FOOD MU FIN” ระหว่างวันที่ 21 – 27 พ.ย.นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล พระราม 3 จัดหนัก จัดเต็ม จัดครบ จบที่งานนี้ แล้วมาพบกันนะจ๊ะ…