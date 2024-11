“มิ้นต์ ชาลิดา - มิ้นท์ รัญชน์รวี” ร่วมเดินแบบฉลองแบรนด์ “Silhouette” ครบรอบ 10 ปีสุดยิ่งใหญ่ เนรมิตรรันเวย์สุดอลังการกับคอลเลกชัน Autumn/Winter 2024

Silhouette (ซีลูเอ็ท) แบรนด์แฟชั่นดีเอ็นเอสัญชาติไทยฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งแรงบันดาลใจในการเติบโตของผู้หญิงแบบฉบับแบรนด์ โดย “โมโมเอะ มาซูโอะ” Founder and Creative Director จัดแฟชั่นโชว์ครั้งใหญ่ เปิดคอลเลกชัน Autumn-Winter 2024 ภายใต้ชื่อ “Lost in the Museum” เนรมิตรันเวย์ถ่ายทอดเรื่องราว ณ La Chapelle Bangkok โดยมีนักแสดงและนางแบบแถวหน้ามาร่วมเดินแบบมากมาย อาทิ มิ้นต์ ชาลิดา, มิ้นท์ รัญชน์รวี, แซมมี่ เคาวเวลล์, จีน่า ญีนา, กวาง วรรณปิยะ, น้ำตาล ชลิตา, ชิปปี้ ศิรินทร์, มารี เบิร์นเนอร์, แนท อนิพรณ์, แพรว แพรววนิต, โม จิรัชยานอกจากนี้ก็ยังมีนักแสดงและเหล่าเซเลบริตี้คนดังมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ ขวัญ อุษามณี, มุกดา นรินทร์รักษ์, กรีน อัษฎาพร, บัว นลินทิพย์, พรีม รณิดา, เปรี้ยว ทัศนียา, หยาดทิพย์ ราชปาล, มายด์ ณภศศิ, วิกกี้ สุนิสา, จักจั่น อคัมย์สิริ, ใบเตย สุธีวัน, กบ พิมลรัตน์, ฝ้าย เวฬุรีย์, หลิว มนัสวี, ปาย สิตางศุ์, ดาว พิมพ์ทอง, ไอซ์ อมีนา, ครีมมี่ พลอยปภัส, วิปครีม ดิศกุล, อ้าย สรัลชนา, แก้ม ญาณิศา, กุ๊กกิ๊ก กชกร, มิเชล เบอร์แมน, แอนน่า กลึคส์, มะเหมี่ยว พรชดา, เกรซ บุศรินทร์, ลูกแก้ว กมลลักษณ์ และอีกมากมาย​ในตลอดระยะเวลา 10 ปี Silhouette (ซีลูเอ็ท) ยังคงเป็นแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ที่สะท้อนความเป็นผู้หญิงในคอนเซปท์ Expressing the ideas of bold feminine & Sophisticated Design ที่เป็นคีย์หลักของแบรนด์ ในความ Tailor Made นั้นยังคงความเรียบหรูในทุกรายละเอียดและดีไซน์ ดั่งที่คุณโมโมเอะตั้งใจใส่ลงในผลงาน ตั้งแต่ชิ้นแรกจน ณ วันนี้ ซึ่งยังแฝงไปด้วยความ Timeless เพราะทุกชุดยังคงนำกลับมาใส่ได้ตลอดทุกโอกาส อาทิ เบลเซอร์ที่มีจุดเด่นตรงช่วงไหล่ที่ใช้การตัดเย็บทำให้ทรงตั้งตรงเสริมความสมาร์ทและเล่นดีเทลความสั้นด้านยาวด้านของเสื้อ เป็นไอเทมที่ทุกคนต้องมีติดตู้ รวมถึงไอเทมซิกเนเจอร์อย่างจั๊มสูทไหล่เบี่ยง 1 ข้าง โดยใช้วัสดุผ้าพลิ้วไหวที่เป็นที่จดจำมากที่สุดของแบรนด์​คอลเลกชั่นล่าสุด AW24 “Lost in the museum” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Jardin des Tuileries สวนดอกไม้แห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้สวยงามหลากหลายชนิด นำมาตีความถ่ายทอดลงในไอเทมต่าง ๆ อาทิ เดรสลายพิมพ์ ที่ลงดีเทลการปักแบบ 3D และยังมีเดรสซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่นำมาตีความใหม่ รวมไปถึง ลายพิมพ์ Polka Dot ที่ให้ความหวานแต่ Empower ในแบบฉบับความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ ซึ่งแฟชั่นโชว์ครบรอบ 10 ปีในครั้งนี้ยังได้เนรมิต La chapelle เป็นรันเวย์ โดยสื่อสารความเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งงานโชว์ศิลปะที่ไม่อาจละสายตาได้​โดย “คุณโมโมเอะ” กล่าวว่า “ครั้งนี้ค่อนข้างที่พิเศษมากเพราะเป็นการจัดงานแฟชั่นโชว์ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ โดยตั้งใจถ่ายทอดให้ทุกคนที่รักในความงามของผู้หญิงและสนับสนุน Silhouette ทุกท่านมาโดยตลอด มีทั้งคนที่เคยเจอและไม่เคยเจอกันเลย โมอยากจะขอบคุณและตอบแทนทุก ๆ ท่าน ที่ซัพพอร์ตเราตั้งแต่ก้าวแรก ตั้งแต่จุดที่โมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จได้ ซึ่งถ้าไม่ได้แรงจูงใจจากสิ่งที่ทุกท่านอยากเห็นและอยากถ่ายทอดความเป็นตัวเองผ่านรูปแบบของ Silhouette โมคงมาไม่ถึงจุดนี้ โมจึงอยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจตรงนี้ให้แก่คนที่ยังก้าวเดินและเติบโตไปด้วยกันพร้อม ๆ กับแบรนด์ด้วยค่ะ”​ขณะ “มิ้นต์ ชาลิดา” ก็ได้เผยว่า “มิ้นต์เคยได้ใส่ชุดของแบรนด์ Silhouette อยู่หลายครั้ง ก็ถือว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ดีไซน์สวย และที่สำคัญคือคัทติ้งสวย ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจ สามารถทำให้เราออกมาในหลายลุคส์ โดยเฉพาะสูทที่ใส่ออกมาแล้วดูสมาร์ทมากๆ ในส่วนของเดรสก็ดูน่ารัก หวานละมุน มีงานปักลูกไม้ที่มีดีเทลสวยงามค่ะ”​ด้าน “มิ้นท์ รัญชน์รวี” ก็ได้เผยว่า “แบรนด์ Silhouette เป็นแบรนด์ที่มิ้นท์ชอบมากๆ เหมือนกันค่ะ เป็นแบรนด์ที่ชุดๆ นึงสามารถใส่แล้วดูเซ็กซี่ได้ เท่ห์ได้ และหวานได้ในชุดเดียวเลยค่ะ”​พบกับ “Silhouette Bangkok” ได้ที่ ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ หรือ Line Official: @Silhouetteofficial หรือ IG: @Silhouette_official หรือ www.silhouette-brand.com