"เมแกน ฟ็อกซ์" เปิดตัวท้องแรกกับ "Machine Gun Kelly" ในชุดลูกไม้สุดแซ่บ

เมแกน ฟ็อกซ์ ปรากฏตัวในงานประกาศรางวัล GQ Men of the Year Awards ซึ่งจัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเธอสวมชุดลูกไม้ที่เผยให้เห็นหน้าท้องที่กำลังตั้งครรภ์ได้อย่างโดดเด่น และแต่งหน้าโดยเจนน่า คริสติน่า ซึ่งโพสต์วิดีโอและภาพชุดสุดอลังการนี้บนอินสตาแกรม ชุดของเธอประกอบด้วยบราและกางเกงชั้นในลูกไม้ที่ออกแบบมาให้ดูเซ็กซี่และมั่นใจนอกจากนี้ แมชชีน กัน เคลลี่ ยังมาในลุคที่เข้าคู่กันอย่างลงตัว โดยสวมเสื้อกั๊กและกางเกงลายจุดสีขาว-ดำ พร้อมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวและผ้าพันคอสีแดง รวมถึงรองเท้าประดับหมุดเสริมลุคเมแกน ฟ็อกซ์ ประกาศการตั้งครรภ์ครั้งนี้ผ่านโพสต์เดียวในอินสตาแกรมของเธอ พร้อมข้อความว่า “ไม่มีอะไรที่เป็นจุดจบอย่างแท้จริง ยินดีต้อนรับกลับมา” ซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงเนื้อเพลงในเพลง “last november” ของ แมชชีน กัน เคลลี่ ที่เขียนเกี่ยวกับการสูญเสียลูกจากการแท้งในอดีต โดยเมแกนได้ถ่ายทอดความสูญเสียครั้งนั้นผ่านบทกวีสองบทในหนังสือของเธอชื่อ Pretty Boys Are Poisonousลูกคนนี้จะเป็นลูกคนที่สี่ของเมแกน ฟ็อกซ์ ซึ่งเธอมีลูกอีกสามคนกับอดีตสามี ไบรอัน ออสติน กรีน ขณะที่ แมชชีน กัน เคลลี่ มีลูกสาวจากความสัมพันธ์ในอดีต ทั้งสองคนพบกันครั้งแรกในปี 2020 ขณะถ่ายทำภาพยนตร์ Midnight in the Switchgrass โดยความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มจากการเป็นคู่รักที่รักๆ เลิกๆ จนกระทั่งหมั้นกัน แม้จะเลิกรากันในช่วงต้นปี 2023 แต่พวกเขาก็กลับมาคืนดีกันในเวลาไม่นาน