สวยออร่าจับสมฐานะภรรยาหมื่นล้านจริงๆ สำหรับนางเอกสาว "ริต้า ศรีริต้า" ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ควงสามี "กรณ์ ณรงค์เดช" และลูกชาย "น้องกวิณท์" มาเก็บโมเมนต์ถ่ายแฟชั่นใกล้คลอดที่ริมชายหาดโดย "ศรีริต้า" ได้เผยภาพสุดอบอุ่น พร้อมบอกเล่าไว้ว่า "See you soon my little angel" และ "To my baby girls, You are the sun, the moon and all my stars"งานนี้ทำเอาหลายคนเห็นภาพแล้ว ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณแม่สวยมาก รวมทั้งอยากเจอหน้าเจ้าตัวน้อยเร็วๆ แล้ว