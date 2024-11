แห่แสดงความยินดี เมื่อนักแสดงหนุ่มหน้าหล่อ "นิว ชัยพล" ควงคู่ศรีภรรยา "เมษา กิตติมา" ประกาศข่าวดีตั้งท้อง เตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองแล้วโดย "นิว ชัยพล" ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่ "เมษา" พร้อมโชว์ท้องป่อง และเขียนข้อความระบุไว้ว่า "Our family is growing again! Baby #2 is on the way!"ท่ามกลางเพื่อนพ้องและแฟนๆ แห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันเป็นจำนวนมาก