หวาน! “ลิลลี่” เผยเป็นภรรยาอย่างเป็นทางการให้ “ชิน” สามี จดทะเบียนสมรสกันแล้ว

เพิ่งเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปหมาดๆ สำหรับคู่รักมาราธอน 10 ปีอย่างและล่าสุดทั้งคู่เผยข่าวดีอีกขั้นได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันแบบถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วโดยในไอจีของสาวลิลลี่ได้เผยภาพคู่สามี พร้อมใบจดทะเบียน แคปชั่นว่า “Officially a wifey to my hubby 15.11.24 Our journey begins here. My person for life I love youuuuu!!” แปลว่า “เป็นภรรยาอย่างเป็นทางการให้กับสามีของฉัน🤍💍 การเดินทางของเราเริ่มต้นที่นี่ คนของฉันตลอดชีวิต ฉันรักเธอ!!”