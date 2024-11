“นุนิว” แฮปปี้ ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี “ICONSIAM BANGKOK ILLUMINATION 2024 X ROBBi”

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ ROBBiART อาร์ตทอยยอดนิยมจากประเทศจีน จัดเทศกาลประดับไฟต้นคริสต์มาสสุดตระการตา ในงานเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขอย่างยิ่งใหญ่ เนรมิตริเวอร์ พาร์ค ให้เป็นสวนแห่งประติมากรรมอันวิจิตร ด้วยต้นคริสต์มาสยักษ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “RADIANT REINVENTION BANGKOK ILLUMINATION 2024” โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของการร่วมมือระหว่างไอคอนสยามและ ROBBiART เพื่อจัดแสดงประติมากรรม ROBBi ที่สูงที่สุดในโลก พร้อมยกระดับประสบการณ์แห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปลายปี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มกราคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G และ วันที่ 13 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2567 ณ ธาราฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยามโดยจัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา พร้อมบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง รวมถึงนักแสดงชื่อดังที่มาร่วมชมความงามของศิลปกรรมแห่งแสงสี ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม นอกจากนี้ ซีรีส์กล่องสุ่มคริสต์มาส ROBBi รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมของสะสมสุดพิเศษเฉพาะประเทศไทยอย่าง ROBBi Morpho และของสะสมพิเศษเฉพาะเทศกาลคริสต์มาส ROBBi Ugly Sweater จะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแบบจำนวนจำกัดที่ไอคอนสยาม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ ROBBiART เปิดตัวผลิตภัณฑ์กล่องสุ่มความพิเศษของการจัดงานปีนี้ คือการที่ไอคอนสยามได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางลักซ์ซูรี่ที่ดีที่สุดในเอเชีย เราจึงตอกย้ำด้วยการเนรมิตเทศกาลประดับไฟต้นคริสต์มาสอย่างยิ่งใหญ่ ผสมผสานเทศกาลอันเป็นสากลเข้ากับความเป็นไทยอย่างงดงาม โดยร่วมกับอาร์ตทอยชื่อดังจากประเทศจีนอย่าง ROBBi สร้างสรรค์ประสบการณ์พิเศษเหนือความคาดหมายให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวทุกคนได้สัมผัสกับความตื่นตาตื่นใจที่ไม่เหมือนที่ไหน เพื่อตอกย้ำจุดยืนในการเป็นหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยการจัดงาน ICONSIAM BANGKOK ILLUMINATION 2024 X ROBBi ปีนี้จัดภายใต้คอนเซ็ปต์ RADIANT REINVENTION BANGKOK ILLUMINATION 2024 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในหลายด้าน ทั้งการนำภูมิปัญญาไทยโบราณอย่างกระจกเกรียบมาประดับตกแต่งบนต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และการจัดแสดงประติมากรรม ROBBi ที่สูงที่สุดในโลกเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเยี่ยมชมไอคอนสยามเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้ความร่วมมือกับไอคอนสยามครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของ ROBBiART ในการมาเยือนประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างความประทับใจแรกให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยว ด้วยการนำ ROBBi สูง 10 เมตร ซึ่งสูงที่สุดในโลก มาจัดแสดงในงาน ICONSIAM BANGKOK ILLUMINATION 2024 X ROBBi ก่อนเปิด Pop-up Store ให้แฟนๆ ได้เลือกชมและเลือกซื้อคอลเลกชันพิเศษจากทางแบรนด์ที่ไอคอนสยามเป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคาดหวังให้กลุ่มลูกค้าอาร์ตทอยชาวไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้จัก ROBBi มากขึ้นผ่านประติมากรรม ROBBi ยักษ์ภายในงานและ Pop-up Store ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะนำเสนอมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับเทรนด์ศิลปะและอาร์ตทอยมาสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกันทั้งนี้ ROBBiART เป็นบริษัทศิลปะร่วมสมัยที่มีแนวคิดกล้าแสดงออกและนำเทรนด์ โดยมี ROBBi กระต่ายสุดเท่เป็น IP หลักของแบรนด์ ซึ่งวางตัวตนเป็น “Inspiration Scroll” สื่อกลางในการถ่ายทอดและสร้างสรรค์งานศิลปะที่ทันสมัยโดยไม่มีขีดจำกัด ทั้งนี้นอกจากจะเป็นของสะสม ROBBiART ยังหวังให้ IP ศิลปะของแบรนด์เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยของผู้คนด้วย โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมกับแบรนด์พันธมิตรสร้างสรรค์ผลงานที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้คนอย่างหลากหลาย อาทิ MCM, Xbox, NBA, BRABUS, CREED, Porsche Design, Lamborghini, DE BETHUNE, HONMA, JEFF STAPLE, Three Body, DESCENTE, PORTS รวมถึงได้สร้างสรรค์ประติมากรรมรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นในต่างประเทศมามากมาย โดยยังมุ่งมั่นที่จะสำรวจและมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในแง่มุมของศิลปะอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงความร่วมมือกับไอคอนสยาม ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในการเข้าสู่ตลาดประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยโดยประติมากรรม ROBBi ที่สูงที่สุดในโลกซึ่งนำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในงาน “ICONSIAM BANGKOK ILLUMINATION 2024 X ROBBi” โดดเด่นด้วยสีเมทัลลิก ทองและเงิน ซึ่งเล่นกับแสงสีโดยรอบได้อย่างตื่นตา ทั้งยังออกแบบจัดวางให้ดูเหมือนว่ากำลังนั่งลอยอยู่บนอากาศ ท่ามกลางดอกหิรัญญิการ์ขนาดใหญ่ ด้วยท่านั่งสบายๆ ราวกับกำลังเพลิดเพลินกับแสงสีและวิวสวยของโค้งน้ำเจ้าพระยา รอให้ทุกคนมาร่วมดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองไปด้วยกันและที่พิเศษสุดสำหรับงาน “ICONSIAM BANGKOK ILLUMINATION 2024 X ROBBi” คือความตั้งใจของไอคอนสยามที่จะสะท้อนความรุ่งเรือง สดใส สว่างไสวทางวัฒนธรรมและศิลปะของประเทศ ผ่านผลงานประติมากรรมสุดสร้างสรรค์ โดยผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับการนำเสนอแบบสากล ทั้งซุ้มประตูอันวิจิตรด้วยแสงสีวับวาวจาก “กระจกเกรียบโบราณ” และต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ ความสูงกว่า 21 เมตร ที่แฝงความเป็นไทย ประดับตกแต่งด้วย Snow Flake สร้างสรรค์ขึ้นด้วยกระจกเกรียบ ที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกหิรัญญิการ์ ดอกไม้ไทยซึ่งสื่อความหมายถึงความมั่งคั่ง รุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ และความสำเร็จ ทำให้มีเอกลักษณ์ความงามแบบเฉพาะตัว เพื่อมอบประสบการณ์ในมิติที่เหนือระดับให้กับทุกคนที่มาเยือนไอคอนสยามโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีการแสดงพิเศษ The Thai-conic Christmas Symphony ต้นคริสต์มาสกระพริบขยับแสงตามเสียงเพลง ซึ่งผสมผสานท่วงทำนองอันไพเราะของดนตรีไทยเข้ากับเครื่องดนตรีสากล ประพันธ์เพลงและเรียบเรียงทำนองโดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คนไทยคนแรก ที่คว้ารางวัลระดับโลก The Charles Ives Awards สาขาการประพันธ์ดนตรี (Charles Ives Fellowship) จาก The American Academy of Arts and Letters โดยจัดแสดงวันละ 3 รอบ ในเวลา 18.50 น., 19.50 น. และ 20.50 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2567 เพื่อส่งความสุขและความรุ่งโรจน์ให้ทุกคนที่มาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยกัน พร้อมกันนี้ระบำสายน้ำ The Iconic Multimedia Water Features เพื่อสร้างพลังความสุขและความมีชีวิตชีวาต้อนรับเทศกาล โดยสามารถรับชมได้ทุกวัน วันละ 3 รอบอีกด้วยงานเปิดให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยวทุกคนได้ชื่นชมแสงสีอันตระการตาและเก็บเกี่ยวความสุขความประทับใจในเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มกราคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค และ วันที่ 13 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2567 ณ ธาราฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook: ICONSIAM