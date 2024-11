RAVIPA แบรนด์ไทยจิวเวลรี่แบรนด์แรกที่ร่วมงานกับ Labubu เผยโฉม “Labubu Baby - RAVIPA x The Monsters” ก่อนเปิดลิงก์ลงทะเบียนจองคิวซื้อพร้อมกันในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

แบรนด์เครื่องประดับที่เต็มไปด้วยพลังบวกและความหมายดี ๆ สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหม่ด้วยการจับมือกับศิลปินระดับโลก Kasing Lung เจ้าของจักรวาล The Monsters นำคาแรกเตอร์อาร์ตทอยยอดฮิตมาออกแบบสร้างสรรค์เป็น Labubu Baby กับสัญลักษณ์แห่งความโชคดีทั้ง 6เพื่อส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ผ่านเครื่องประดับสุดน่ารัก ที่ใส่ได้ในทุกๆวัน พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย 22 พฤศจิกายนนี้ ที่ RAVIPA Pop-up Store โซน Beacon ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ขยันสร้างเซอร์ไพรส์เอาใจแฟน ๆ อยู่เสมอ สำหรับ RAVIPA แบรนด์ดีไซน์เนอร์ไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกและได้รับการเลือกสวมใส่จากดาราและศิลปินชั้นนำมากมาย พร้อมสาขากว่า 40 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุดดึงดูดความสนใจจากทั้งคนรักเครื่องประดับและคนรักอาร์ตทอยด้วยการเปิดตัวโปรเจ็กต์ Collaboration สุดพิเศษ “Labubu Baby - RAVIPA x The Monsters” ซึ่งร่วมกับ Kasing Lung ศิลปินระดับโลก เจ้าของจักรวาล The Monsters นำคาแรกเตอร์ขวัญใจมหาชน “ลาบูบู้” (Labubu) มาดีไซน์ให้น่ารักยิ่งกว่าเคยในรูปแบบของ Labubu Baby ครั้งแรกของลาบูบู้ที่เผยโฉมในเวอร์ชั่นเด็กและมาพร้อมสัญลักษณ์แห่งความโชคดี 6 ด้านรวมถึงสัญลักษณ์ตัว R ของ RAVIPA ในคอนเซ็ปต์ “Hold me tight & make a wish” เพื่อส่งต่อพลังบวกดี ๆ ให้ทุกคนจับต้องได้ในรูปแบบของเครื่องประดับสไตล์มินิมอลสุดน่ารัก โดย Labubu Baby ทั้ง 6 สีมาพร้อมสัญลักษณ์แห่งความโชคดี 6 ด้าน ได้แก่● Infinity - Endless Dreams สัญลักษณ์แห่งความฝันที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะความฝันไม่มีวันหมดอายุ● Four-Leaf Clover - Whispering Luck สัญลักษณ์แห่งความโชคดีที่พกติดตัวไปได้ทุกที่● NorthStar - Guidance สัญลักษณ์แห่งความหวังที่คอยนำทางให้ผ่านพ้นอุปสรรคในทุกเส้นทางชีวิต● Butterfly - Blissful Blossoming สัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างสวยงามและเปี่ยมไปด้วยความสุข ความโชคดี● Heart - Enchanting Love สัญลักษณ์แห่งความรักและส่งความรู้สึกดี ๆ● Wishbone - Dreaming Wishes สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ให้ทุกความฝันเป็นดั่งใจLabubu Baby - RAVIPA x The Monsters เป็นการนำความน่ารักของอาร์ตทอยที่หลายคนหลงรักมารวมเข้ากับเครื่องประดับดีไซน์มินิมอล ทั้งสร้อยข้อมือ สร้อยคอ แหวน และต่างหู โดยทุกชิ้นได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันและรังสรรค์อย่างประณีตด้วยวัสดุคุณภาพเยี่ยม พร้อมด้วยพลอยแท้ธรรมชาติความหมายดี ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีที่สุดเพื่อส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ให้กับผู้รับ ซึ่งเป็นความตั้งใจที่ RAVIPA ยึดถือเป็นแนวทางมาตลอด โดยคอลเลกชัน Labubu Baby - RAVIPA x The Monsters จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ณ RAVIPA Pop-up Store โซน Beacon ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็น Pop-up Store ที่ตกแต่งในคอนเซ็ปต์ Labubu Baby ครั้งแรกของโลก ก่อนเปิดจองเพื่อเข้าซื้อพร้อมกันครั้งแรกวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16.00 น. ผ่าน www.ticketmelon.com โดยจะมีรอบเวลาให้กดจองทั้งหมด 10 รอบต่อวัน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2567ทั้งนี้ Labubu Baby ในคอลเลกชัน RAVIPA x The Monsters จะวางจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทย มีทั้งเครื่องประดับหลากหลาย สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ต่างหู และแหวน รวมถึงอาร์ตทอยที่มีจำนวนจำกัดสีละ 200 ชิ้นเท่านั้น และพิเศษสำหรับ 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียนจากการซื้อ Box Set จะได้เข้าร่วมงาน Fansign กับคุณ Kasing Lung ในวันที่ 7 ธันวาคมนี้อีกด้วยสอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่✦ www.ravipa.com✦ Instagram: @ravipajewelry✦ Facebook: RAVIPA✦ LINE: @ravipajewelry✦ โทร 090-919-9295