ศิลปินดารา ร่วมงาน “ILLUMINATE THE FUTURE BY กระทรวง อว.-จุฬาฯ เนรมิตสยามสแควร์เป็นพื้นที่ลอยกระทง LED River

ปักหมุดหมายในค่ำคืนพิเศษ ลอยกระทง ‘67 สืบสานประเพณีไทยอีกแห่งในกรุงเทพมหานคร ณ สยามสแควร์ โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานงานเทศกาลสุดสร้างสรรค์ที่รวมแสง สี และนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เนรมิตแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของวัยรุ่น ให้เหมือนหลุดเข้าไปสู่บรรยากาศย้อนยุค และลอยกระทงแห่งอนาคต เรียกว่าใครที่โหยหาภาพความทรงจำในอดีต ได้โปรดแต่งตัวสวยๆ เตรียมมาเฉิดฉาย ถ่ายภาพสวยๆ เช็คอินกันได้ในงานนี้ แสง สี เสียง จัดหนัก จัดเต็ม 2 วัน 2 คืน ฉ่ำ!! มากแม่ วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลาน Block I สยามสแควร์โดยภายในงานนี้มี ศาสตราจารย์ ดร. วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงานฯ และได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของกระทรวง อว. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและเป็นการนำเสนอบทบาทของกระทรวง อว. ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึง กระทรวง อว. ได้มากขึ้น พร้อมด้วยดารานักแสดง อาทิ เดนิส เจลีลชา นักแสดงจาก ธี่หยด,จ๊อบ ธัชพล นักแสดงจาก แม่นาคพระโขนง ,นีญ่า มากีล่า ,นาตาลี ปณาลี นักแสดงนาคบรรพ์ ,พชร์ อานนท์ มาพร้อมนักแสดงจากภาพยนตร์วัยเป้ง นักเลงขาสั้น 2 คือ เจแปน พีรัชชัย ,ฟร้อง ธนภัค, จั่นเจา ธนกร ,แชปส์ ณพวีร์ ,มาร์ค ธุวานนท์ ไตรคุปต์, กูเกิ้ล คมคณต ,ทีโน่ วชิรวิทญ์, ซานต้า ณภควัต เกตุตรีกร ,โนลิน ปภาดา ร่วมเปิดงานในธีม "Illuminate the Future" ค่ำคืนสุดแสนพิเศษ เทศกาลสุดสร้างสรรค์ที่รวมแสง สี และนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนทางวัฒนธรรมไทยให้สืบสานต่อไป โดยมี ดีเจดาด้า วรินดา ทำหน้าพิธีกรบรรยากาศความสนุกภายในงาน “ Loy Krathong : Illuminate the Future by กระทรวง อว.-จุฬาฯ ” พาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งการเฉลิมฉลองสไตล์ใหม่ ผสมผสานความงามของเทศกาลลอยกระทงแบบไทย กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีทันสมัย และพลาดไม่ได้ไฮไลท์พิเศษ ร่วมลอยกระทงกลางแม่น้ำ LED แสงระยิบระยับบนสายน้ำใจกลางสยาม และตัวตึงของงานชมกระทงรักษ์โลก ที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน และเช็คอินจุดถ่ายภาพสุดปัง!!กับกระทง “Illuminate the Future” ที่จะทำให้คุณโดดเด่นทุกช็อต สวยหล่อตะโกนกว่าใครๆ นอกจากนี้พบกับการแสดงชุดต่างๆ และกิจกรรมของเหล่านิสิตนักศึกษา เรียกว่ามาเดินเที่ยวงานนี้คุณไม่เอ้าท์ ชม ชิม แชะ ที่บูธสุดครีเอทในโซนต่างๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน อิ่มอกอิ่มใจกับบรรยากาศในค่ำคืนวันพระจันทร์เต็มดวงมาร่วมเฉลิมฉลองและเติมเต็มค่ำคืนแห่งแสงสว่างในงาน “ Loy Krathong : Illuminate the Future by กระทรวง อว.-จุฬาฯ ” วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18.00 น. ณ สยามสแควร์