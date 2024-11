นับวันรอไปสนุกด้วยกันที่งาน Eason Chan FEAR and DREAMS World Tour in Bangkok ได้เลย เตรียมตัวให้พร้อมใกล้เปิดขายบัตรแล้ว!

ผู้จัดงานพร้อมแล้วที่จะเนรมิตความสนุกกับงานเตรียมสุดกําลังรอแฟนๆ ของมาพิสูจน์ด้วยตัวเองในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 19.30 น. ที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี งานนี้ถือเป็นการแสดงครั้งแรกของ Eason ที่ประเทศไทยในรอบ 12 ปี เลยทีเดียว!ตั้งแต่ปี 2022 ทัวร์คอนเสิร์ต FEAR and DREAMS World Tour ได้จัดการแสดงมาแล้วกว่าร้อยรอบ และได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีมากๆ จากแฟนๆ ซึ่งทัวร์นี้ขึ้นชื่อเรื่องภาพที่ทรงพลัง และเอฟเฟกต์บนเวทีที่สมจริง โดย Eason จะแสดงเพลงที่ได้เลือกมาอย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเพลงเกี่ยวกับความเจ็บปวด, สันติภาพ, สิ่งแวดล้อม, ชีวิต และความหวัง และ Eason ยังมีการเชิญชวนผู้ชมให้ได้ไตร่ตรองถึงความหมายที่ลึกซึ้งกว่า ของชีวิตด้วยการผสมผสานศิลปะ และปรัชญาเข้ากับดนตรี และภาพบนเสตจที่น่าดึงดูดอีกด้วยหลังจากผ่านไป 12 ปี แฟนๆ ของ Eason ไม่ต้องร้องเพลงรออีกต่อไปแล้ว เพราะขากําลังจะได้กลับมาพบกับแฟนๆ ชาวไทยอีกครั้ง ซึ่งงานนี้เขาสัญญาได้เลยว่าจะทําให้เป็นค่ำคืนแห่งดนตรีของทุกคน และทุกโชว์จะมีเรื่องราวให้ทุกคนได้ประทับใจแบบไม่รู้ลืมด้วย Eason และทีมงานทุกคนของเขาตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้มาโชว์ให้กับแฟนๆ ชาวไทยทุกคนได้ชมกัน และรอไม่ไหวแล้วที่จะได้มาพบกับแฟนๆ ชาวไทยอีกครั้งแล้วมาพบกันที่งาน Eason Chan FEAR and DREAMS World Tour in Bangkok ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 19.30 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี งานนี้มีแค่วันเดียวเท่านั้น! แฟนๆ ตัวจริงไม่ควรพลาด แล้วมาร่วมเป็นสักขีพยานในการแสดงของ Eason ที่ทุกโชว์จะมีแต่ความพิเศษเปิดจําหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จดคิวลงปฏิทินกันไว้ได้เลย งานนี้แฟนๆ ทุกคนไม่ควรพลาด!รายละเอียดงาน: EASON CHAN FEAR and DREAMS WORLD TOUR IN BANGKOKวันแสดง: วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568เวลาแสดง: 19.30 น.สถานที่จัดงาน: อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานีราคาบัตร: [VIP พร้อมเบเนฟิต 9,900 THV / 7,800 / 6,500 / 5,300 และ 3,800 บาท วันเปิดจําหน่ายบัตร: เปิดขายบัตรในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปช่องทางจําหน่ายบัตร: เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com และ Call Center 02-262-3456 และสําหรับแฟนๆ ชาวจีนสามารถซื้อบัตรได้ผ่านทางเว็บไซต์ Maoyan และ Damaiช่องทางการจําหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการ:- ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ เว็บไซต์ (24 ชั่วโมง):- ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ฮ็อตไลน์ : 02-2623456 เวลาทําการ : จันทร์ - อาทิตย์ (10:00 - 19:00)-สาขา จุดจําหน่ายของไทยทิคเก็ตเมเจอร์:ดูรายละเอียดเพิ่มเติม-จุดจําหน่าย ทาง โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี:ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

https://corporate.thaiticketmajor.com/outlet-location.php#heading-3





-จุดจําหน่ายทางไปรษณีย์ไทย: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

https://corporate.thaiticketmajor.com/outlet-location.php#heading-4



-จุดจําหน่ายทาง Big c: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

https://corporate.thaiticketmajor.com/outlet-location.php#heading-7