คิง เพาเวอร์ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี เปิดแคมเปญ “THE POWER OF FUNTASTIC CELEBRATION 2025” ฉลองทุกความสุข สนุกไม่รู้จบ เป็นไปได้

คิง เพาเวอร์ ผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย กระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่งท้ายปี เปิดแคมเปญ “THE POWER OF FUNTASTIC CELEBRATION 2025” ฉลองทุกความสุข สนุกไม่รู้จบ เป็นไปได้ เนรมิตงานเฉลิมฉลองความสุขของเทศกาลเฟสทีฟส่งท้ายปีในบรรยากาศคริสต์มาสสไตล์ไทย ภายใต้ 4 ธีมหลัก ไทยสุดเฟี้ยว-ไทยสุดจ๊าบ-ไทยสุดฟิน และไทยสุดฟัน พลาดไม่ได้ 3 จุดเช็คอิน ครีเอทโดย 3 อาร์ทติสชื่อดัง พบกับต้นคริสต์มาสสไตล์ไทย โดย SARAN, โรงงานผลิตของขวัญ THE MONSTER FUN FACTORY และกาชาปองยักษ์ โดย MR.KREME, กล่องของขวัญยักษ์ FUNTASTIC BOX โดย GONGKAN อัดแน่นกับคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินชื่อดังที่ยกขบวนมาร่วมมอบความสุขสุดยิ่งใหญ่ พร้อมโปรโมชันพิเศษอีกมากมาย ตอกย้ำย่านรางน้ำเดสติเนชันสำหรับเฉลิมฉลองทุกเทศกาลของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ชวนปักหมุดตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำคุณวรมาศ ศรีวัฒนประภา รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า “กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปี “THE POWER OF FUNTASTIC CELEBRATION 2025” ฉลองทุกความสุข สนุกไม่รู้จบ เป็นไปได้ ด้วยการเนรมิตงานเฉลิมฉลองกับงานเฟสทีฟแบบไทย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปี และนโยบาย SOFT POWER ในการส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ด้วยการนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาผสมผสานกับเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งเป็นเทศกาลระดับโลก มีการนำสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประดับตกแต่งงาน เพื่อสนับสนุนสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับโลกมากขึ้น พร้อมตอกย้ำให้ย่านรางน้ำเป็น “FESTIVALISATION” เดสติเนชันสำหรับการเฉลิมฉลองของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจากการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าในช่วงไฮซีซัน (ไตรมาส 4) จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมากกว่า 12.22 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 6.5 แสนล้านบาท”สำหรับแคมเปญ “THE POWER OF FUNTASTIC CELEBRATION 2025” ภายใต้แนวคิด “คริสต์มาสสไตล์ไทย พาเปิดวาร์ป ความสุขสุด FUNTASTIC พาสนุกสุดครื้นเครง” เนรมิต ‘คิง เพาเวอร์ รางน้ำ’ ให้เป็นเดสติเนชันส่งมอบประสบการณ์ความสุขสำหรับเทศกาลส่งท้ายปี ผ่าน 4 ธีมหลัก ได้แก่ ไทยสุดเฟี้ยว ไทยสุดจ๊าบ ไทยสุดฟิน และไทยสุดฟันไทยสุดเฟี้ยว : เปิดวาร์ปพาเที่ยวงานศิลป์สร้างสรรค์โดย 3 อาร์ทติสชื่อดังระดับประเทศ ได้แก่•SARAN (โอ-ศรัณย์ เย็นปัญญา) ดีไซน์ต้นคริสต์มาสที่ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมตะวันออก ในโทนสีสันคัลเลอร์ฟูล โดยใช้เทคนิค Modular Design ด้วยการนำพัดตอกสาน และกระจาดไม้ไผ่รวมกว่า 20,000 ชิ้น ภายใต้คอนเซปต์ Relocal จากชุมชนในอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนแบบยั่งยืน•MR.KREME (แอนดี้-วรกันต์ จงธนพิพัฒน์) เนรมิตโรงงานผลิตของขวัญ THE MONSTER FUN FACTORY สนุกกับกาชาปองที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก SANTA’S TOY FACTORY•GONGKAN (ก้องกาน-กันตภณ เมธีกุล) ตื่นตากับมุมถ่ายภาพสุดฟัน เก็บความทรงจำด้วยตัวคุณเองกับกล่องของขวัญยักษ์ FUNTASTIC BOXไทยสุดจ๊าบ : เปิดวาร์ปความมันส์กับฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปิน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย•มันส์ไปกับ FUNTASTIC SHOW ครั้งแรกกับการแสดงลำซิ่งซอน ออน เดย์ จาก เจฟ ซาเตอร์ และการแสดงลิเกอินเตอร์ จาก อาโป ณัฐวิญญ์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินอื่น ๆ ในทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2567 และจัดเต็มทุกวันตั้งแต่วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2567 อาทิ TYTAN, JAYLERR , TATTOO COLOUR ,NONT TANONT, PRETZELLE, TILLY BIRDS, ALLY, URBOYTJ, SEASON FIVE, PIXXIE, LIPTA, GETSUNOVA, PALMY และ ICE PARIS•พลาดไม่ได้ เปิดวาร์ปชั่วโมงแห่งความสุขกับขบวนคริสต์มาสพาเหรด ครั้งแรกกับ TROOP ROBOT GASHA และ TOY GANG ได้ในวันที่ 20 – 22 และ 24 - 25 ธันวาคม 2567•ปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์ส่งท้ายความสุขในวันที่ 31 ธันวาคม กับกิจกรรม BUTTERBEAR MINI FAN MEET สุดเอกซ์คลูซิฟ ลุ้นเป็น 40 ผู้โชคดีถ่ายรูปคู่กับน้องเนย เพียงช้อปครบทุก 3,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-10 ธันวาคม 2567 นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567 เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ (สุทธิ) รับฟรีของที่ระลึก BUTTERBEAR (จำนวนจำกัด)ไทยสุดฟิน : เปิดวาร์ปความฟิน กับ NEON NIGHT BARZAAR•พบกับคาราวานความอร่อยกว่า 30 ร้าน แบบจัดเต็ม อาทิ BUTTERBEAR CAFÉ, VE/LA MINI-BAR, WONJO, MOODAENGS AMPHAWA, JIN, BONNIE CAFE AND BAKERY, BAKE TO BABE, BETTER BUTTER, ข้าวแต๋นน้ำแตงโม CHAM, ห่อหมกเจ๊ศรี สำเพ็ง, MUNDAY มันเดือยกะทิสดหาดใหญ่, ไก่ทอด เดชาหาดใหญ่, กุยช่ายสะพานหัน และยังมีร้าน FOOD TRUCK กับเมนูเด็ดมากมาย อาทิ ORANGINAL ORANGE, HEY JOE SOFT CREAM, YOGURT TRUCK, ตำกะเตี๋ยว, ROSBORAN STATION, BITE BAR ฯลฯ พิเศษ! ลูกค้า KBank อิ่มฟรี เพียงสแกนจ่ายผ่าน K PLUS ภายในงาน NEON NIGHT BARZAAR ครบ 200 บาท รับฟรี! อาหาร หรือ เครื่องดื่ม จำนวน 1 เมนู (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน) (สิทธิ์ มีจำนวนจำกัด) สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ที่ บริเวณ ลานน้ำพุไทยสุดฟัน: เปิดวาร์ปความฟันกับสิทธิพิเศษมากมายสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์•ลุ้นได้สุด ร่วมสนุกจับกาชาปองฟรี 1 สิทธิ์ เมื่อช้อปครบทุก 3,500 บาท / ใบเสร็จ หรือรับฟรีคูปองเล่น E-GOKART TRACK BY MONOWHEEL 1 สิทธิ์ เมื่อช้อปครบ 3,500 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ พิเศษ! ลูกค้า KBank เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ* ครบ 2,500 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน) (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)พลาดไม่ได้! เฉพาะที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พบกับ “KING POWER FESTIVE SALEBRATION เซลสูงสุด ช้อปส่งท้าย เป็นไปได้" กับสินค้าแบรนด์ดัง ลดสูงสุดถึง 70% ครบทุกหมวดแฟชั่น ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ รองเท้า จากแบรนด์ยอดนิยมอย่าง JIMMY CHOO, VERSACE และอีกมากมาย รวมถึงสินค้าไอที และสินค้าไทย อาทิ X8, LONGLAI, MAHANAKHON, AIYA ตั้งแต่วันนี้ - 5 มกราคม 2568พร้อมพบกับ โปรโมชันพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อช้อปครบทุก 12,000 บาท (สุทธิ) รับคืนทันที GIFT VOUCHER 500 บาท หรือรับคืนสูงสุด 2,500 บาท และสำหรับลูกค้าสมาชิก คิง เพาเวอร์ CROWN และ VEGA เมื่อช้อปครบ 150,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับคืนทันที GIFT VOUCHER 7,500 บาท หรือเมื่อช้อปครบ 100,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับคืนทันที GIFT VOUCHER 4,500 บาท ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต ตั้งแต่วันนี้ – 19 ธันวาคม 2567รับข้อเสนอสุดพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกใหม่ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยาและภูเก็ต สมัครสมาชิก SCARLET คุ้มที่ 1 เติมเงิน 20,000 บาท รับคูปองส่วนลด 25% 1 ใบ คุ้มที่ 2 เมื่อเติมเงินเพิ่มทุก 20,000 บาท รับเพิ่มคูปองส่วนลด 3,000 บาท ยิ่งเติมยิ่งรับเพิ่ม และสมัครสมาชิก NAVY ฟรี! พร้อมช้อป 6,500 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ รับคูปองส่วนลด 20% และพิเศษ สมาชิกคิง เพาเวอร์ ช้อปผ่านบัตร เครดิต KBank ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ รับ CASH VOUCHER มูลค่า 1,000 บาท และคูปองรับประทานอาหาร THAI TASTE HUB มูลค่า 150 บาทนอกจากความสนุก สุดหรรษาแล้ว คิง เพาเวอร์ ยังร่วมสืบสานประเพณีไทยด้วยกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัล ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยรณรงค์ลดการใช้โฟม และบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบาย ESG ภายในงานมีการร่วมลอยกระทงแบบดิจิตัล ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ณ สวนสันติภาพ และบริเวณสระน้ำด้านหน้า คราวน์ เอเทรียม, คิง เพาเวอร์ รางน้ำร่วมเฉลิมฉลองทุกความสุข สนุกไม่รู้จบ เป็นไปได้ กับงาน “THE POWER OF FUNTASTIC CELEBRATION 2025” ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษมากมาย ติดตามรายละเอียดโปรโมชัน และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิก เพียงแอด LINE OFFICIAL ACCOUNT: @KINGPOWER หรือช้อปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียงโทร. 02-338-7870 และ CHAT TO SHOP เพียงแอด LINE : @KP_CHATTOSHOP