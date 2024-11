“ฟิล์ม ธนภัทร“ ร่วมเปิดประสบการณ์ ญี่ปุ่น ในความทรงจำ พร้อมร่วมฉลอง 6 ปี สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม เต็มอิ่มในงาน “THE WAGASHI, Japanese Food, Crafts and Ikebana Festival”

สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม ฉลองครบรอบ 6 ปี จัดเต็มความสุขสุดยิ่งใหญ่ SIAM Takashimaya 6th Anniversary ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Newest & Luckiest ตอกย้ำความฟินสุโก้ยกับเทศกาลขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมในงาน “THE WAGASHI, Japanese Food, Crafts and IkebanaFestival” พบกับบรรยากาศเทศกาลขนมญี่ปุ่นดั้งเดิม สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คูลซีฟกับเมนูสุดครีเอตโดย 8 เชฟ จาก 8 ร้านดัง ที่บินตรงจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อมอบความสุขสุดพิเศษให้กับผู้ที่มาร่วมงานนี้โดยเฉพาะ พร้อมลิ้มลองขนมแสนอร่อยจาก 30 ร้านดัง เพลิดเพลินในบรรยากาศอันงดงาม กับศาสตร์การจัดดอกไม้วัฒนธรรมเก่าแก่ของญี่ปุ่น Ikebana ช้อปงานคราฟต์สุดประณีต จากแบรนด์ญี่ปุ่น พิเศษ! ในวาระฉลองครบรอบ 6 ปี ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีที่สุด! รับรางวัลใหญ่กับแพคเกจเที่ยวญี่ปุ่น และรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 200,000 บาทสำหรับบรรยากาศความพิเศษในงาน “THE WAGASHI, Japanese Food, Crafts and Ikebana Festival” เพื่อฉลองครบรอบ 6 ปี SIAM Takashimaya 6th Anniversary ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Newest & Luckiest จัดเต็มความสุขสุดยิ่งใหญ่ ในบรรยากาศเทศกาลขนมญี่ปุ่นดั้งเดิม เอาใจผู้ที่หลงใหลเสน่ห์ของขนมหวานให้ได้ลิ้มลองขนมแสนอร่อยจาก 30 ร้านดัง ระหว่างวันนี้ ถึง 26พฤศจิกายน 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คูลซีฟกับเมนูขนมหวานสไตล์ดั้งเดิมต้นตำรับขนานแท้จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการจดทะเบียนศิลปะและขั้นตอนการทำขนมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รังสรรค์เมนูสุดพรีเมี่ยม โดย 8 เชฟ จาก 8 ร้าน ที่บินตรงจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อมอบความสุขสุดพิเศษให้กับผู้ที่มาร่วมงานนี้โดยเฉพาะ นำโดย คุณฮิโรโมริ อุชิดะ จากร้าน“กันยูโด” จังหวัดชิสึโอกะ, คุณโนโบรุ อิวาสะ จากร้าน“ชิโรเฮ โรโฮ” จังหวัดชิงะ, คุณยาสึฮิโระ ฮิคิอามิ จากร้าน “ฮิคิอามิ โคเกทสึโด” จังหวัดโทยามะ, คุณโทโมคาสึ สึนากะ จากร้าน“อาโอยางิ เซอิเกะ” จังหวัดโตเกียว, คุณโยชิทาโร่ ฮานาอิ จากร้าน “คาเมยะ โยชิฮิโระ” จังหวัดไอชิ, คุณชูเฮ ยามากุจิ จากร้าน “ไซอุนโดะ” จังหวัดชิมาเนะ, คุณชินทาโร่ ซาโตะ จากร้าน “โนชิอุเมะ ฮนโป ซาโตยะ” จังหวัดยามากาตะ, คุณโชโกะ ชิบูยะ จากร้าน “นาโกมิ โนะ โยเนยะ” จังหวัดชิบะอีกหนึ่งไฮไลต์สุดเอ็กซ์คูลซีฟ!! สุดฟินกับการกระทบไหล่นักแสดงหนุ่มสุดฮอต ฟิล์ม- ธนภัทร กาวิละ ที่มาร่วมพูดคุย และเปิดใจถึงความหลงใหลในเสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่น โดย ฟิล์ม แชร์ประสบการณ์ว่า ประทับใจในความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นหลากหลายเมือง โดยเฉพาะขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม WAGASHI (วากาชิ) ซึ่งแต่ละเมืองก็มีเอกลักษณ์ในรสชาติและความฟินที่แตกต่างกันไป ถึงกับยกให้เป็น ของโปรดที่ห้ามพลาดในทุกทริปงานนี้ หนุ่มฟิล์ม บรรยายถึงความอร่อยของขนมวากาชิอย่างมีอรรถรส ทำเอาผู้ที่มาร่วมงานเคลิ้มตาม อยากลองพิสูจน์ความอร่อยแทบทุกร้านที่มาร่วมออกบูธนอกจากนี้ภายในงานยังมีคาราวานร้านขนมชื่อดังจากญี่ปุ่น มาร่วมสร้างสีสันและมอบประสบการณ์สุดพิเศษในโอกาสครบรอบ 6 ปีของสยาม ทาคาชิมายะ มากมาย อาทิ ร้าน Nishikidoจากเมืองฮิโรชิมะ, ร้าน Koedo Mameya จากเมืองไซตามะ, ร้าน Chacha Koubou จากเมืองโตเกียว และร้าน Barisart จากฮอกไกโด พร้อมเพลิดเพลินกับการชอปบูธงานคราฟต์สุดพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ อาทิ Lofty Bamboo ร้านค้าแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม, My Only Fragrance น้ำหอมจากโตกียวที่สามารถเลือกผสมกิล่นที่ต้องการได้, RaviRavi แบรนด์กระเป๋าน้ำหนักเบาจากญี่ปุ่นที่ดีไซน์สุดน่ารัก, บ้านร่มไทร สัมผัสสินค้าเบ็ดเตล็ดที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายสีสันสดใส เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่หาชมได้ยาก. อาทิ เรียนรู้ศาสตร์การชงชา ทำวากาชิ – สาธิตการจัดดอกไม้ สาธิตการชงชาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม โดยคุณฟูมิโกะ บุย ประธานสมาคมชงชาอุระเซ็นเกะ,ชมการสาธิตการทำขนมวากาชิจากร้าน กันยูโด พร้อมชมการจัดดอกไม้ IKEBANA จากโรงเรียนอิเคโนโบะโซเกตซึ, โอฮารา และอินเตอร์เนชั่นแนล แบงค็อก แชปเตอร์ 177 และเวิร์คชอปคินสิกิ (KINTSUGI) การเชื่อมดั้งเดิมแบบญี่ปุ่น เรียนรู้และซ่อมแซมเซรามิกที่แตก ให้นำกลับมาใช้ใหม่ สามารถนำผลงานกลับบ้านได้ เป็นต้นร่วมดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งความสุขในงานฉลองครบรอบ SIAM Takashimaya 6thAnniversary เปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คูลซีฟลิ้มลองขนมหวานสไตล์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นขนานแท้ ครีเอตเมนูจาก 8 เชฟดัง บินตรงจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมอิ่มเอมกับคาราวานขนมหวานร้านดังมากมายเพลิดเพลินความงามของศิลปะการจัดดอกไม้ดั้งเดิมที่หาชมได้ยาก และช้อปสนุกกับโปรโมชั่นดีลเด็ด ได้ที่ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-011-7500 หรือ Facebook: SiamTakashimaya